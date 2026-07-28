FMF inició una investigación por presunto espionaje de Atlas a Santos durante el partido de la Jornada 2

Santos denunció un supuesto espionaje por parte de Staff de Atlas en el partido de la Jornada 2 (X/ @ClubSantos)

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este martes 28 de julio que abrió una carpeta de investigación por el incidente que ocurrió en el Estadio Corona en Torreón durante el medio tiempo del Santos Laguna vs Atlas de la Jornada 2 del Apertura 2026, surgieron videos que acusarían de presunto espionaje del staff de los rojinegros al cuadro local.

En redes sociales circularon videos que captaron la situación, en consecuencia, el club Santos procedió ante la FMF para esclarecer el caso ante una posible actitud acción deportiva. Por medio de un comunicado oficial, la federación confirmó que tomó el caso para esclarecer lo sucedido.

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“La Comisión Disciplinaria informa que inició una investigación en seguimiento a los hechos reportados en los informes de los oficiales del partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX, disputado entre Santos Laguna y Atlas. La Comisión Disciplinaria realizará el análisis y, una vez concluido, emitirá la resolución correspondiente”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la FMF sobre la investigación por los incidentes registrados en el Santos vs Atlas (X/ @FMF)

¿Qué dijo Santos sobre el supuesto espionaje?

Previamente, el club Santos emitió una postura en la que explicó que atendió la solicitud que realizó la FMF para obtener el material de video y demás pruebas en las que se involucra al personal de los rojinegros. La institución se limitó a exponer que cumplió con los requisitos de la Federación.

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"Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos”.

El equipo de la Comarca Lagunera aseguró que evitará hablar de la controversia hasta que las autoridades de la Comisión Disciplinaria de la FMF comparta el resultado de la investigación.

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“Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia. Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión“, finalizó el comunicado.