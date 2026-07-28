(Infobae México/Jenifer Nava)

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El estilista Aldo Rendón se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de la audiencia en La Casa de los Famosos México 2026 desde su entrada el pasado domingo 26 de julio, junto con la influencer Karina Torres, según la conversación digital en redes sociales.

En los primeros días del encierro, el estilista deslumbró con un look que, según una estimación difundida en TikTok, rebasó los 100 mil pesos y lo colocó de inmediato como tema de conversación en redes.

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El cálculo del atuendo lo publicó la cuenta Dulce está jugando (@dulceveLCDLFM2026) en TikTok. En su video, la creadora de contenido desglosó las piezas y los precios que dijo haber consultado en sitios vinculados a moda y marcas.

El look de Aldo Rendón: Rick Owens y Gucci, camisa de más de 80 mil pesos

La camisa de más de 80 mil pesos que usó Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026 (Redes sociales)

La cuenta de TikTok señaló que el outfit de Aldo Rendón incluyó un short de la marca Rick Owens y una camisa de Gucci, prendas que usuarios describieron como artículos de lujo por sus precios.

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En el desglose, la publicación afirmó que el short tiene un precio estimado de 33 mil pesos y que la camisa tuvo un precio de USD 4,800. La misma usuaria convirtió esa cifra a 83,877.12 pesos con el tipo de cambio de hoy.

La cuenta atribuyó los montos a información de la página de Rick Owens y a un perfil enfocado en moda, por lo que el outfit completo de Aldo Rendón en esa noche fue de más 100 mil pesos mexicanos, sin contar las joyas que normalmente usa y que, según sus palabras, tiene un valor alto también.

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La dinámica previa donde Rendón dijo que su ropa y joyas superaron el millón de pesos

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Antes de entrar al reality, el propio Aldo Rendón, de 47 años, participó en una dinámica donde habló de su ropa y joyas.

En esa interacción, Rendón dijo que el valor total de lo que llevaba rebasó el millón de pesos por las piezas que usó.

¿Cuánto cobra Aldo Rendón por cambiarte la imagen?

Aldo Rendón no publica una tarifa oficial por cambiar la imagen de una persona y, tras su entrada a La Casa de los Famosos México en julio de 2026, la única vía para conocer el costo real de una asesoría es pedir una cotización directa, porque sus honorarios dependen del proyecto, la duración, la exposición pública y el nivel de exclusividad.

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(Instagram)

Como referencia del mercado laboral, Glassdoor informó en febrero de 2026 que un fashion stylist en México con uno a tres años de experiencia percibe entre $14,000 y $16,000 mensuales. Para perfiles con cuatro a seis años en CDMX, el rango sube a $28,000 a $32,000.

Esas cifras no corresponden al tipo de trabajo que ofrece Rendón, ya que se trata de rangos para empleos convencionales y no de colaboraciones independientes con clientes del segmento de celebridades.

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Su sitio profesional lo presenta como Celebrity Stylist, Fashion Consultant y conferencista, pero no detalla precios. Ahí también se consigna que su trayectoria supera los 25 años y que entre sus clientes están Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda y Ana de la Reguera.

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

El teléfono rojo en la gala inaugural no definió una sola jugada: detonó cinco consecuencias distintas que marcaron la primera semana de convivencia del reality, según lo ocurrido en la dinámica presentada por la producción.

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La consecuencia más directa fue una nominación inmediata: Aldo Rendón quedó nominado tras la llamada que contestó Arantza Ruiz por instrucción de Wendy Guevara.

En el mismo arranque de temporada, la dinámica repartió beneficios y castigos que impactaron la convivencia: Brianda Deyanara y Masad Altamimi fueron elegidos para una cena íntima, mientras Yahir se quedó sin maleta hasta el miércoles.

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Entre los efectos que dejó la llamada, Gema Garoa se convirtió en la primera finalista de la Prueba del Líder. En paralelo, Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad durante la primera semana, condición que la protegió de cualquier riesgo de eliminación en los próximos días.