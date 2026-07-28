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“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Aunque fue buscado por el América desde los 12 años, Cristo Navarrete optó por continuar su desarrollo en Chivas

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Cristo Navarrete se convirtió en uno de los protagonistas de la Selección Mexicana Sub-20 durante el segundo partido del Premundial de la Concacaf, luego de ingresar de emergencia en el triunfo sobre Costa Rica y responder con actuaciones clave para asegurar el pase a los cuartos de final.

El arquero de Chivas también ha llamado la atención por una decisión que tomó años atrás: rechazar la oportunidad de integrarse al América, club donde su padre, Armando Navarrete, desarrolló parte de su carrera.

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Con apenas 19 años, el guardameta continúa su formación en las fuerzas básicas del Guadalajara y suma un nuevo episodio destacado en su camino hacia el futbol profesional.

Cristo Navarrete eligió a Chivas pese al interés del América

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Aunque fue buscado por el América desde los 12 años, Cristo Navarrete optó por continuar su desarrollo en Chivas. Su padre, Armando Navarrete, exguardameta del conjunto azulcrema, prefirió que esperara hasta los 14 años antes de tomar una decisión sobre su futuro para que disfrutara primero de su etapa formativa.

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Desde entonces, el arquero ha recorrido todas las categorías inferiores del Guadalajara, incluido el equipo Sub-21, mientras busca abrirse paso rumbo al primer equipo, donde actualmente Raúl “Tala” Rangel ocupa la titularidad.

Debutó de emergencia con México Sub-20 y respondió bajo presión

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Navarrete ingresó al minuto 50 del partido frente a Costa Rica, después de la expulsión de Juan Liceaga, en un momento en el que México necesitaba mantener la ventaja para asegurar su clasificación a los cuartos de final del Premundial.

El portero respondió con una atajada decisiva cuando los costarricenses presionaban por el empate, actuación que le valió el reconocimiento del entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, Álex Diego.

“No me sorprendió Cristo Navarrete, el proceso es semana a semana, nos dedicamos todos los fines de semana a ver todas las fuerzas básicas, a ver cómo compiten, cómo se desarrollan en sus equipos”, explicó el estratega tras el encuentro.

Sobre la expulsión de Liceaga, Diego consideró que forma parte del aprendizaje de los jóvenes futbolistas.

“La roja nos deja con un sabor amargo, pero son situaciones de juego, ellos tendrán que ir aprendiendo. Sabemos que estamos expuestos a esto, el futbol es así, acierto y error, tendremos que ir aprendiendo”, señaló.

El técnico también respaldó el desempeño del arquero, quien ha recibido críticas por su estatura de 1.77 metros, pero que respondió con seguridad en uno de los momentos más comprometidos del encuentro.

“Lo de Cristo no es nada sorprendente, es un buen portero, que responde en situaciones comprometidas y lo hizo”, concluyó Álex Diego.

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