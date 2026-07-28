Ese Pérez pide a Yanet García “que le escupa” y desata críticas de los fans de “La Chica del Clima”

Ese Pérez le pide a Yanet García “que le escupa” generando polémica con los fans de ‘La Chica del Clima’ (RS)

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En plena transmisión del reality La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez, comediante e influencer, generó polémica este 28 de julio tras pedirle a Yanet García que le escupiera durante una dinámica de higiene en el baño, lo que provocó reacciones divididas entre los seguidores del programa y cuestionamientos sobre los límites del humor en televisión en vivo.

La petición de Ese Pérez a Yanet García provoca debate

El incidente ocurrió mientras Ese Pérez, Yanet García, Karina Torres y Aldo Rendón coinciden en el baño de la casa realizando actividades de cuidado personal. En tono de broma, Ese Pérez extiendió las manos formando una especie de canasta y le dijo a Yanet García que puede escupir ahí, justo cuando ella termina de lavarse los dientes y se disponía a enjuagarse.

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La reacción de Yanet García fue inmediata: se sonrojó ante la ocurrencia y la situación no pasó de ese momento entre los presentes. No obstante, la interacción se viraliza en redes sociales y genera cientos de comentarios entre los fanáticos del reality.

Yanet García (RS)

Fans señalan límites en las bromas dentro del reality

Diversos usuarios en plataformas digitales manifiestan su inconformidad con la conducta de Ese Pérez. Algunos seguidores consideran que el comediante suele estar demasiado cerca de Yanet García y que sus bromas podrían estar rebasando los límites del respeto personal en un espacio televisivo.

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Comentarios en redes sociales advierten: “Ya no es gracioso lo que hace Ese Pérez, debería respetar más a Yanet”, mientras otros defienden que todo ocurre en un ambiente de confianza y camaradería dentro del programa. El debate crece conforme el fragmento se comparte y discute en foros y cuentas especializadas en La Casa de los Famosos México 2026.

Quién es Ese Pérez: trayectoria y presencia digital

Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez, nace el 25 de agosto de 1999 en la Ciudad de México y crece en la alcaldía Azcapotzalco. A sus 26 años, destaca como uno de los creadores de contenido más seguidos en México, superando el millón y medio de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

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Su fama inicia con videos de comedia urbana y sketches de humor irreverente, donde su frase “Ca Ca Carnal” se vuelve distintiva entre sus seguidores. Ese Pérez colabora con figuras reconocidas como el Escorpión Dorado, Werevertumorro, El Bogueto y Eduin Caz de Grupo Firme. Además, incursiona en la música con temas propios, siendo “Pídete una miche” su sencillo más popular.

El creador de contenido aseguró que buscará llegar lejos con su humor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el presente año, Ese Pérez se integra como habitante oficial de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, consolidando su presencia en televisión nacional y ampliando su alcance a nuevas audiencias.

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Yanet García y su relación con la audiencia

Yanet García, conocida como “La Chica del Clima”, suma millones de seguidores tras su paso por el programa Hoy y su actividad como modelo y conductora. Su participación en el reality la posiciona como una de las figuras más influyentes dentro de la casa, lo que amplifica la atención sobre cualquier interacción que protagoniza.

El episodio con Ese Pérez revive el debate sobre los límites de la convivencia en espacios mediáticos y el tipo de bromas aceptadas frente a una audiencia masiva. Algunos espectadores exigen mayor control por parte de la producción, mientras otros afirman que la convivencia espontánea es parte del atractivo del formato.

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Reacciones y repercusiones en el programa

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México 2026 ni los involucrados han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. El fragmento donde Ese Pérez pide a Yanet García que le escupa sigue circulando y acumulando reproducciones, generando debates sobre el respeto y los límites en la televisión de entretenimiento.