Un plato de huevos revueltos con tomates cherry, champiñones, espinacas y cebolla morada se acompaña con una rebanada de pan integral tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La alimentación es una de las principales herramientas para tratar y prevenir el hígado graso.

Los especialistas coinciden en que un desayuno balanceado, rico en fibra, proteína magra y grasas saludables, ayuda a controlar la acumulación de grasa en el hígado y favorece la salud metabólica.

PUBLICIDAD

Elegir de manera adecuada los primeros alimentos del día puede marcar la diferencia en el manejo de esta condición y en la protección del organismo a largo plazo.

Aquí te presentamos las opciones de desayuno más recomendadas para quienes buscan combatir el hígado graso desde la mesa.

Una ilustración 3D muestra un hígado con depósitos de grasa amarillentos y áreas inflamadas, rodeado por líneas anatómicas azules que sugieren el abdomen humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 desayunos que cuidan el hígado graso a lo largo del día

Estos son cinco ejemplos de desayunos que ayudan a cuidar el hígado graso, basados en recomendaciones recientes de nutricionistas y especialistas:

-Avena con fruta fresca y nueces La avena aporta fibra y ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol. Añadir manzana, frutos rojos (como fresas o arándanos) y un puñado de nueces o almendras mejora su contenido en antioxidantes y grasas saludables. Usa leche descremada o vegetal, sin azúcar añadido.

PUBLICIDAD

Un bol de avena con chía, banano, fresas, manzana, almendras, nueces y semillas de girasol, rociado con miel y canela, se presenta sobre una mesa de madera junto a una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Tostada integral con aguacate, espinaca y huevo El pan integral aporta fibra, el aguacate grasas monoinsaturadas y el huevo proteína y colina, nutriente esencial para el hígado. Puedes añadir hojas frescas de espinaca y un chorrito de aceite de oliva extra virgen, y complementar con semillas de chía o linaza para más fibra y omega-3.

Un plato de huevos revueltos con tomates cherry, champiñones, espinacas y cebolla morada se acompaña con una rebanada de pan integral tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Yogur natural con semillas y fruta entera El yogur natural o griego sin azúcar es fuente de proteína y probióticos. Puedes agregarle semillas de chía, linaza o girasol, y fruta entera como pera, manzana o plátano. Evita los yogures endulzados o con cereales azucarados.

PUBLICIDAD

Un tazón de yogur natural cremoso, adornado con fresas frescas, arándanos, semillas de chía y nueces trituradas, se presenta sobre una superficie de mármol claro con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Batido vegetal con avena y frutos secos Prepara un batido con leche de almendra o soya sin azúcar, avena natural, una porción de frutos secos (como nueces o almendras) y fruta entera. Esta opción es práctica, saciante y apoya la función hepática.

Licuado de fresa con leche de almendras, una opción cremosa y saludable, rica en antioxidantes y libre de lácteos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Huevos revueltos con verduras y pan integral El huevo contiene proteína completa y colina. Puedes acompañarlo con verduras salteadas (jitomate, cebolla, espinaca, champiñones) y una rebanada de pan integral. Evita usar mantequilla, embutidos o quesos grasos.

PUBLICIDAD

Una tostada integral con aguacate, espinaca y huevo poché resalta un desayuno nutritivo que incluye fibra, grasas monoinsaturadas y proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas con las que puedes acompañar tu desayuno para cuidar el hígado graso

Estas son algunas bebidas recomendadas para acompañar el desayuno y ayudar a cuidar el hígado graso, según especialistas en nutrición y salud hepática:

Agua simple o templada La hidratación es fundamental para la función hepática. Tomar agua al despertar y durante el desayuno ayuda a la digestión y evita la sobrecarga de azúcares y calorías.

Café solo o con poca leche, sin azúcar El café contiene antioxidantes y compuestos que pueden contribuir a reducir la acumulación de grasa en el hígado. Es preferible evitar endulzantes y siropes.

Té verde suave El té verde es rico en polifenoles y antioxidantes, que pueden apoyar la función hepática y reducir la inflamación. Se recomienda sin azúcar ni endulzantes.

Infusiones de jengibre, cúrcuma o menta Estas infusiones pueden favorecer la digestión y aportar compuestos antiinflamatorios. Son útiles en personas con digestiones pesadas o malestar estomacal.

Agua con unas gotas de limón Aporta frescura y puede ayudar a estimular la digestión, siempre que no cause irritación estomacal.

Una taza de té negro humeante y un vaso de té verde con hojas en infusión reposan sobre una mesa de madera rústica, cerca de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita:

Jugos envasados, incluso los naturales, por su alto contenido de azúcares.

Bebidas energéticas, refrescos o batidos comerciales con azúcar añadida.

Café con azúcar, leche condensada o siropes.