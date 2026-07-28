México
Agregar Infobae enGoogle

Aspirantes que aprobaron el examen de la UNAM exigen reanudar el proceso de inscripciones

Los inconformes pidieron que la investigación continúe sin afectar a quienes aprobaron conforme a las reglas

Aceptados de la UNAM protestan para exigir que continúen las inscripciones.
Aceptados de la UNAM protestan para exigir que continúen las inscripciones.
Guardar

Un grupo de aspirantes que obtuvieron un lugar en el proceso de admisión a licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acompañado por padres de familia y miembros de la comunidad universitaria, se manifestó este martes frente a la Torre de Rectoría para solicitar que continúe el proceso de inscripción y se respeten los resultados obtenidos por quienes aseguran haber presentado el examen de manera honesta.

Durante la movilización, los inconformes entregaron un pliego petitorio dirigido al rector Leonardo Lomelí Venegas, al Consejo Universitario y a las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

En el documento solicitaron que se mantengan los tiempos establecidos en la convocatoria oficial y que no se vulneren los derechos de los aspirantes seleccionados.

Los manifestantes piden distinguir entre quienes aprobaron honestamente y quienes incurrieron en presuntas irregularidades.
Los manifestantes piden distinguir entre quienes aprobaron honestamente y quienes incurrieron en presuntas irregularidades.

Los tres puntos centrales del pliego petitorio

Durante la lectura del documento, César Ruiz, padre de una estudiante aceptada en la licenciatura de Pedagogía, explicó que las principales demandas son:

PUBLICIDAD

  • Continuar con el proceso de inscripción conforme al calendario publicado por la UNAM.
  • Garantizar el derecho a la educación de los aspirantes que aprobaron el examen sin recurrir a prácticas indebidas.
  • Respetar los trámites administrativos relacionados con cambios de plantel, modalidad, carrera y segunda carrera para evitar afectaciones en los tiempos de inscripción.

Ruiz señaló que la petición busca distinguir entre quienes presentaron el examen conforme a las reglas y aquellos que, en caso de comprobarse, hayan cometido irregularidades.

Aspirantes defienden el esfuerzo realizado para obtener un lugar

Entre los participantes también estuvo Daniela, aspirante admitida en la carrera de Medicina, quien explicó que logró ingresar después de tres intentos y consideró que suspender las inscripciones afecta a quienes dedicaron meses de preparación para alcanzar el puntaje requerido.

Aspirantes defienden el esfuerzo realizado para obtener un lugar en la UNAM.
Aspirantes defienden el esfuerzo realizado para obtener un lugar en la UNAM.

Aunque manifestó que volvería a presentar la evaluación si finalmente fuera necesario, señaló que no está de acuerdo con repetir el proceso, ya que considera haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la universidad.

La estudiante también expresó que, desde su perspectiva, la modalidad digital presentó deficiencias durante la aplicación del examen.

Comentó que incluso tuvo que retirarse los lentes porque el sistema de supervisión detectaba el reflejo como si se tratara de un segundo monitor.

Investigación por presuntas irregularidades en el examen UNAM 2026

La protesta ocurre mientras la UNAM mantiene suspendido de forma temporal el proceso de inscripción de nuevo ingreso debido a la investigación sobre posibles anomalías detectadas en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

La UNAM investiga presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión 2026.
La UNAM investiga presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión 2026.

La universidad informó que antes de publicar los resultados presentó una denuncia penal por presuntas acciones fraudulentas relacionadas con el concurso de selección.

Posteriormente, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica integrada por especialistas, cuya tarea será revisar tanto el procedimiento de aplicación como los resultados del examen.

Entre los elementos que serán analizados se encuentra el incremento inusual en los puntajes de ingreso registrados este año, especialmente en carreras de alta demanda, donde algunos aspirantes alcanzaron hasta 117 de 120 aciertos.

La UNAM mantiene suspendidas las inscripciones mientras concluye la revisión

Hasta que la Comisión Técnica concluya su análisis, la entrega de documentos y las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso permanecerán suspendidas.

Mientras tanto, los aspirantes que ya fueron aceptados solicitan que la investigación continúe sin afectar a quienes consideran que obtuvieron su lugar de manera legítima.

Los manifestantes insistieron en que la universidad puede sancionar a quienes hayan cometido irregularidades, siempre que ello no implique retrasar o cancelar el ingreso de los estudiantes que cumplieron con el proceso de selección conforme a la convocatoria.

Por su parte, la UNAM ha reiterado que el objetivo de la revisión es garantizar la equidad del concurso de admisión y esclarecer si existieron prácticas que comprometieran la igualdad de condiciones entre los participantes.

Temas Relacionados

UNAMExámenAspirantesInscripcionesProceso de AdmisiónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro

El ex futbolista que defendió los colores de la UANL terminó su ciclo como entrenador del club y le explicó a la afición sus razones para salir del equipo

Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor se produjo a las 06:52 horas, a una distancia de 212 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 15.0 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor sucedió a las 06:46 horas, a una distancia de 99 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16.7 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 08:03 horas, a una distancia de 149 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 15.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres y Fede avanzan como el “shippeo” de la temporada tras pasar la noche en la suite

Karina Torres y Fede avanzan como el “shippeo” de la temporada tras pasar la noche en la suite

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Karime Pindter revela si regresaría a La Casa de los Famosos y manda mensaje al Team Mar

Galilea Montijo confirma que Fede Vigevani le regalará su camioneta a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Checo Pérez se suma a las felicitaciones para Noel León tras su victoria en el Gran Premio de Hungría

Checo Pérez se suma a las felicitaciones para Noel León tras su victoria en el Gran Premio de Hungría

Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro

Antonio Mohamed lanza duras críticas contra el All-Star Game de la MLS vs Liga MX: “Yo lo veo como un show”

Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta cuestionan el proyecto de Cruz Azul tras ser Campeón de Campeones

FMF inició una investigación por presunto espionaje de Atlas a Santos durante el partido de la Jornada 2