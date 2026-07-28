Aspirantes que aprobaron el examen de la UNAM exigen reanudar el proceso de inscripciones

Aceptados de la UNAM protestan para exigir que continúen las inscripciones.

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Un grupo de aspirantes que obtuvieron un lugar en el proceso de admisión a licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acompañado por padres de familia y miembros de la comunidad universitaria, se manifestó este martes frente a la Torre de Rectoría para solicitar que continúe el proceso de inscripción y se respeten los resultados obtenidos por quienes aseguran haber presentado el examen de manera honesta.

Durante la movilización, los inconformes entregaron un pliego petitorio dirigido al rector Leonardo Lomelí Venegas, al Consejo Universitario y a las autoridades competentes.

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En el documento solicitaron que se mantengan los tiempos establecidos en la convocatoria oficial y que no se vulneren los derechos de los aspirantes seleccionados.

Los manifestantes piden distinguir entre quienes aprobaron honestamente y quienes incurrieron en presuntas irregularidades.

Los tres puntos centrales del pliego petitorio

Durante la lectura del documento, César Ruiz, padre de una estudiante aceptada en la licenciatura de Pedagogía, explicó que las principales demandas son:

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Continuar con el proceso de inscripción conforme al calendario publicado por la UNAM .

Garantizar el derecho a la educación de los aspirantes que aprobaron el examen sin recurrir a prácticas indebidas.

Respetar los trámites administrativos relacionados con cambios de plantel, modalidad, carrera y segunda carrera para evitar afectaciones en los tiempos de inscripción.

Ruiz señaló que la petición busca distinguir entre quienes presentaron el examen conforme a las reglas y aquellos que, en caso de comprobarse, hayan cometido irregularidades.

Aspirantes defienden el esfuerzo realizado para obtener un lugar

Entre los participantes también estuvo Daniela, aspirante admitida en la carrera de Medicina, quien explicó que logró ingresar después de tres intentos y consideró que suspender las inscripciones afecta a quienes dedicaron meses de preparación para alcanzar el puntaje requerido.

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Aspirantes defienden el esfuerzo realizado para obtener un lugar en la UNAM.

Aunque manifestó que volvería a presentar la evaluación si finalmente fuera necesario, señaló que no está de acuerdo con repetir el proceso, ya que considera haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la universidad.

La estudiante también expresó que, desde su perspectiva, la modalidad digital presentó deficiencias durante la aplicación del examen.

Comentó que incluso tuvo que retirarse los lentes porque el sistema de supervisión detectaba el reflejo como si se tratara de un segundo monitor.

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Investigación por presuntas irregularidades en el examen UNAM 2026

La protesta ocurre mientras la UNAM mantiene suspendido de forma temporal el proceso de inscripción de nuevo ingreso debido a la investigación sobre posibles anomalías detectadas en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

La UNAM investiga presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión 2026.

La universidad informó que antes de publicar los resultados presentó una denuncia penal por presuntas acciones fraudulentas relacionadas con el concurso de selección.

Posteriormente, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica integrada por especialistas, cuya tarea será revisar tanto el procedimiento de aplicación como los resultados del examen.

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Entre los elementos que serán analizados se encuentra el incremento inusual en los puntajes de ingreso registrados este año, especialmente en carreras de alta demanda, donde algunos aspirantes alcanzaron hasta 117 de 120 aciertos.

La UNAM mantiene suspendidas las inscripciones mientras concluye la revisión

Hasta que la Comisión Técnica concluya su análisis, la entrega de documentos y las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso permanecerán suspendidas.

Mientras tanto, los aspirantes que ya fueron aceptados solicitan que la investigación continúe sin afectar a quienes consideran que obtuvieron su lugar de manera legítima.

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Los manifestantes insistieron en que la universidad puede sancionar a quienes hayan cometido irregularidades, siempre que ello no implique retrasar o cancelar el ingreso de los estudiantes que cumplieron con el proceso de selección conforme a la convocatoria.

Por su parte, la UNAM ha reiterado que el objetivo de la revisión es garantizar la equidad del concurso de admisión y esclarecer si existieron prácticas que comprometieran la igualdad de condiciones entre los participantes.

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