Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano. Crédito: Semar

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La Armada de México aseguró una afectación económica de más de 248 millones de pesos para los grupos delictivos en cocaína, en el Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas e impidió que más de dos millones de dosis llegaran a la sociedad, en peso, la droga asegurada equivale a 1.1 toneladas de presunta cocaína, esto, tras detectar una embarcación menor con tres tripulantes que transportaba 38 bultos de la sustancia a casi 713 kilómetros de la costa. Además, se realizaron las detenciones de tres hombres durante el aseguramiento.

Operativo en el Pacífico sur

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, interceptó una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda a aproximadamente 385 millas náuticas, es decir, equivalentes a 713.02 kilómetros, al suroeste del estado de Chiapas.

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A bordo viajaban tres tripulantes que transportaban 38 bultos con características similares a la cocaína, 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano. Crédito: Semar

La acción se originó durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en el transcurso de los cuales el personal naval detectó los bultos en la franja costera y procedió a su aseguramiento en el acto.

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Qué se decomisó y cuánto pesa el golpe económico

El peso total del aseguramiento, incluido el embalaje, ascendió a 1,140 kilogramos de presunta cocaína. Junto con la droga, quedaron bajo resguardo los 33 bidones de combustible y las dos radiobalizas halladas en la embarcación.

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano. Crédito: Semar

La Semar calculó que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos para las organizaciones criminales involucradas. Esa cifra refleja el daño directo a la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

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La operación también evitó que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados de consumo, de acuerdo con la información difundida por la dependencia.

Cadena de custodia: de alta mar a la FGR

Una vez concluido el aseguramiento, el material fue trasladado a Puerto Chiapas, en el estado del mismo nombre. Ahí, la Semar puso los bienes a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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La determinación del peso ministerial definitivo del decomiso es un paso necesario antes de que la cifra se incorpore oficialmente a los registros de la administración.

80 toneladas aseguradas en lo que va de la administración

Este operativo en aguas chiapanecas se suma a una serie de decomisos marítimos acumulados durante la presente administración. Según la Semar, el total de cocaína asegurada en el mar asciende a cerca de 80 toneladas, cifra a la que se integrará el peso ministerial del más reciente aseguramiento una vez que sea determinado por la FGR.

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El dato posiciona a la Armada de México como el principal actor institucional en la intercepción de narcóticos en aguas nacionales durante este periodo de gobierno.

Operaciones permanentes en las zonas marinas mexicanas

Las acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.

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La Armada de México actúa en estos casos en funciones de Guardia Costera, figura que le permite intervenir embarcaciones, detener tripulantes y asegurar cargamentos en el marco legal vigente para el combate al narcotráfico en zonas marinas mexicanas.