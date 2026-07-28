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FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

El grupo portaba un arsenal compuesto por fusiles, explosivos y equipo táctico, lo que llevó a la FGR a procesarlos por delitos graves vinculados al uso de armamento prohibido

Elementos de la Guardia Nacional presentan el arsenal decomisado —fusiles, cargadores, cartuchos, explosivos y chalecos tácticos— tras la detención de ocho adultos y dos menores en Escuinapa, Sinaloa. Crédito: Especial
Elementos de la Guardia Nacional presentan el arsenal decomisado —fusiles, cargadores, cartuchos, explosivos y chalecos tácticos— tras la detención de ocho adultos y dos menores en Escuinapa, Sinaloa. Crédito: Especial
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La Guardia Nacional detuvo a 10 personas —ocho adultos y dos menores de edad— en la colonia Francisco I. Madero de Escuinapa, Sinaloa, durante un operativo de prevención y vigilancia coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La acción ocurrió mientras los elementos federales realizaban reconocimientos y localizaron al grupo armado en las inmediaciones de un domicilio particular en el sur del estado.

El decomiso incluyó 10 fusiles de asalto, 2.500 cartuchos, 44 cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y ocho chalecos tácticos. Todo el material confiscado corresponde a equipo de uso exclusivo de las fuerzas armadas o está estrictamente prohibido para civiles, según las autoridades.

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Tras estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a los detenidos por portación ilegal de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores restringidos, así como por la posesión de explosivos improvisados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional, que presentó los datos de prueba ante el juez de control.

Entre los adultos procesados se encuentran José Luis “N”, Alexis “N”, Víctor “N”, José “N”, Jesús “N”, Evaristo “N”, Edgar “N” y otro José “N”. A ellos se suman dos adolescentes, cuyas identidades permanecen reservadas por tratarse de personas menores de edad.

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Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco
Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

La detención y el aseguramiento de armas y explosivos fueron resultado de la coordinación entre las instituciones federales y forman parte de las acciones para combatir el uso de armamento prohibido en la región. Todos los detenidos enfrentan cargos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

La FGR lleva a proceso a ocho adultos ante juez federal en Nayarit

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa presentó los datos de prueba ante el juez de control. El juez emitió la vinculación a proceso en contra de los ocho adultos por los delitos imputados.

El juzgador también impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los ocho adultos. El cumplimiento de esa medida se llevará a cabo en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit.

La prisión preventiva oficiosa aplica de forma automática en delitos que involucran armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Este tipo de medida impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Cuatro miembros de la Guardia Nacional de México en uniforme táctico y armados en la parte trasera de una camioneta pick-up blanca. Un agente de pie sostiene una ametralladora
Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

Los delitos imputados contemplan la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la posesión de cartuchos y cargadores de ese mismo tipo. A esos cargos se añade la posesión de artefactos explosivos improvisados, que agrava la situación jurídica de los procesados.

Los dos menores, ante la jueza especializada en Mazatlán

Las dos personas menores de edad enfrentan los mismos cargos que los adultos, pero su proceso se tramita en un tribunal distinto. La jueza tercera especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con sede en Mazatlán, asumió la competencia del caso.

La vinculación a proceso de los adolescentes se sustenta en los mismos ilícitos. Sin embargo, la FGR precisó que la presunción de inocencia rige para todas las personas mencionadas en el caso. Ninguna de ellas tiene sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

El caso expone la presencia de armamento de alto poder y materiales explosivos en el sur de Sinaloa. El uso de artefactos explosivos improvisados es un elemento que las autoridades federales señalan como parte del equipamiento de grupos del crimen organizado en la región.

Hasta el momento, la FGR no precisó la filiación de los detenidos con algún grupo criminal específico. Las investigaciones del Ministerio Público Federal continúan abiertas en el marco del proceso judicial.

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