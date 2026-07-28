Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

Agentes federales resguardan evidencia tras la detención de Luis “N” en un operativo realizado en la Ciudad de México. Crédito: FGR

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Un juez de control vinculó a proceso a Luis “N” tras escuchar los datos de prueba aportados de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en delitos de trata de personas y pornografía infantil.

La detención de Luis “N” se realizó en la colonia Lomas de la Estancia, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron cumplimiento a una orden de cateo expedida por un juez federal.

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Durante la diligencia, la policía rescató a una persona menor de edad que se encontraba en el sitio. En el lugar, los agentes aseguraron equipo de cómputo, una consola de videojuegos y un disco duro, objetos que quedaron bajo resguardo para su análisis.

La FGR acusa a Luis “N” de dos modalidades de trata de personas: compartir y almacenar imágenes de menores en actos sexuales y someter a una persona menor de 18 años para la realización de actos pornográficos. Las imágenes y el material incautado están considerados como pornografía infantil en la causa penal.

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El juez de control valoró la evidencia presentada por el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Tras esta revisión, determinó que existían elementos legales suficientes para iniciar el proceso penal en su contra.

Agentes federales resguardan evidencia tras la detención de Luis “N” en un operativo realizado en la Ciudad de México. Crédito: FGR

La FEMDO condujo las investigaciones iniciales que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión. Dicho mandato judicial fue clave para la ejecución del operativo en Iztapalapa y el aseguramiento de los indicios relevantes para la causa.

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De acuerdo con las autoridades, la orden de cateo y la orden de aprehensión fueron tramitadas de forma paralela ante el órgano jurisdiccional competente. Su ejecución simultánea permitió tanto la detención de Luis “N” como la preservación de los indicios en el lugar.

Prisión preventiva y seis meses de investigación complementaria

El juzgador impuso a Luis “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El imputado cumple esa medida en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

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El juez de control concedió al agente del Ministerio Público Federal un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, la FEMDO deberá consolidar el conjunto de pruebas que sustentará la acusación formal.

La prisión preventiva oficiosa es una medida que la ley contempla para delitos de especial gravedad y que no requiere que el Ministerio Público la solicite expresamente. Su aplicación en este caso refleja la naturaleza del delito imputado.

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La investigación complementaria es la etapa procesal en la que la fiscalía refuerza su teoría del caso antes de formular cargos definitivos. Los seis meses concedidos por el juez representan el plazo máximo que la FGR tiene para presentar ese material ante el tribunal.

Agentes federales resguardan evidencia tras la detención de Luis “N” en un operativo realizado en la Ciudad de México. Crédito: FGR

El equipo de cómputo y el disco duro asegurados durante el cateo serán sometidos a análisis forense digital. Esos peritajes tienen el objetivo de identificar el volumen y el origen del material presuntamente almacenado y distribuido por Luis “N”.

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La FGR no proporcionó información adicional sobre la identidad de la víctima menor de edad rescatada durante el operativo. La reserva de esos datos responde a los protocolos de protección establecidos para personas menores de edad en procesos penales.

Luis “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esa presunción rige durante todas las etapas del proceso penal, incluida la investigación complementaria que ahora conduce la FEMDO.

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“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, concluyó la Fiscalía.