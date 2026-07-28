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Euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,01%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,14%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -7,73%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.

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La volatilidad actual del 2,83% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que indica un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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