Euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,01%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,14%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -7,73%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.
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La volatilidad actual del 2,83% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que indica un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.
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