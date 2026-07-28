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IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Gerardo González Valencia, exlíder de Los Cuinis, cumple una sentencia a cadena perpetua en ese país desde 2023

Gerardo González Valencia Los Cuinis
La esposa del exlíder del brazo financiero del CJNG se declaró culpable por realizar transacciones a la escuela con dinero proveniente del narco. Foto: Facebook / IMG Academy - Archivo
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El hijo de Gerardo González Valencia, exlíder de Los Cuinis -brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- asistió a una de las escuelas deportivas más exclusivas de Estados Unidos llamada “IMG Academy”, la cual se ubica en Brandenton, Florida.

La institución académica fue sancionada en febrero pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con una multa de 1.72 millones de dólares por violar las sanciones contra el narcotráfico al haber aceptado en su matricula a hijos de personas vinculadas con un cártel mexicano.

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En el informe se mencionó que la institución suscribió contratos de inscripción y gestionó pagos para los hijos de individuos designados como “Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico”; sin embargo, fue este martes que se reveló que uno de los líderes que inscribió a su hijo fue Gerardo González Valencia, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en EEUU desde 2023.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, actual pareja del exlíder de Los Cuinis, se declaró culpable este martes por violar las sanciones contra el narcotráfico al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, el centro deportivo al que asistía su hijo. Esto lo realizó a pesar de que la OFAC la sancionó y le prohibió realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

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IMG Academy
Foto: IMG Academy

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la mujer firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela, además de haber gestionado el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares.

Amaral Arévalo podría ser sentenciada a una pena máxima de 10 de prisión y una multa de 10 millones de dólares por estos hechos; será el próximo 2 de diciembre de 2026 cuando se dicte la condena.

IMG Academy: la escuela de élite con entrenamiento profesional a la que asistieron hijos de narcotraficantes

La academia se describe como una institución de élite con entrenamiento profesional “para que tu hijo llegue a la cima dentro y fuera de la cancha”. Cuenta con programas tanto de internado como campamentos y una amplia oferta de deportes que van desde futbol hasta golf, lacrosse, natación y atletismo.

De acuerdo con la página oficial de IMG Academy en México, las colegiaturas del programa con internado tienen un costo de 99 mil 900 dólares en cada uno de los cinco grados de preparatoria que ofrecen, y que además incluyen tanto alojamiento como alimentación.

IMG Academy Los Cuinis
Foto: Facebook / IMG Academy

El complejo cuenta con más de 16 canchas de césped natural, gimnasio de última generación con tecnología especializada, vestuarios de alto estándar, salas de reuniones y equipamiento para la neurociencia aplicada al rendimiento deportivo.

Las instalaciones han sido elegidas por equipos de futbol como River Plate para realizar pretemporadas, destacando el nivel de sus servicios y la proyección internacional de sus programas deportivos y académicos.

La institución también ha destacado que quienes ingresan tienen 15 veces más posibilidades de jugar en la universidad, haber contado con 25 admisiones a universidades Top-25 de Estados Unidos y con 311 atletas comprometidos con programas DI,DII, DIII y NAIA en su generación 2025.

IMG Academy
Fotografía de las instalaciones.

Esta academia es una de las reconocidas en Estados Unidos al combinar estudios de preparatoria con formación deportiva que cuenta con:

  • 4 residencias universitarias
  • Wi-Fi en todo el campus
  • Tiendas de conveniencia
  • Literas, escritorios, armarios y baños privados
  • Servicios de limpieza y lavandería
  • Seguridad todos los días del año
  • Salas de estudio
  • Canchas y espacios para el entrenamiento deportivo de cada disciplina
IMG Academy
Foto: Facebook / IMG Academy

Entre las experiencias que ofrecen se encuentra la posibilidad de que sus estudiantes entrenen en espacios profesionales como las canchas de Los Raiders o de los Cleveland Cavaliers.

Además, cuenta con instalaciones deportivas de élite que incluyen campos deportivos, un complejo de béisbol de 6 unidades, 8 canchas de baloncesto, 65 canchas de tenis y un campo de golf con 18 hoyos.

Aunque los costos son elevados para ingresar a la academia, también cuenta con algunas opciones de ayuda financiera.

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