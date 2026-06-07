El ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clase para educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la polémica por el adelanto del fin de ciclo y la cercanía del Mundial de Futbol 2026 convierten cada lunes en una incógnita.

Antes de decidir si llevar o no a los hijos a la escuela, conviene revisar qué dice el documento que tiene la última palabra.

Un ciclo escolar marcado por intentos de recorte y protestas

El ciclo escolar 2025-2026 arrancó el 1 de septiembre de 2025, una semana más tarde de lo habitual.

Desde entonces los alumnos de educación básica en escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional transitaron por dos periodos vacacionales: las de invierno, del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y las de Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril.

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El último día de clases del ciclo 2025-2026 es el 15 de julio de 2026, según el Acuerdo número 18/06/25 de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora el ciclo está en su recta final: el último día de clases es el miércoles 15 de julio de 2026.

El Acuerdo número 18/06/25, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, es el instrumento que fija cada fecha del ciclo.

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Ese acuerdo establece 185 días efectivos de clase para educación básica y 190 para escuelas normales y de formación docente.

No es un documento orientativo: es la norma que rige a todos los planteles del país.

El ciclo escolar 2025-2026 contempló dos periodos vacacionales previos: invierno y Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay clases mañana 8 de junio? Esto dice el calendario oficial de la SEP

El lunes 8 de junio de 2026 es un día normal de clases según el Acuerdo número 18/06/25.

No figura como día de descanso, sesión de Consejo Técnico Escolar ni fecha de descarga administrativa.

En la mayor parte del territorio nacional, los alumnos deben asistir a clases.

En junio, el calendario oficial contempla solo dos fechas sin actividades para los alumnos: el viernes 26, por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), y el jueves 11, fecha en que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ordenó suspender clases en la capital por la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol 2026.

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El lunes 8 de junio de 2026 es un día normal de clases en México, según el calendario oficial de la SEP, aplicándose en la mayor parte del territorio nacional sin ser feriado o día de consejo técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNTE lleva semanas en paro, pero el calendario federal no cambió

La CNTE inició un paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026.

Sus demandas incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, el organismo que desde 2019 controla el ingreso, la promoción y los cambios de adscripción del magisterio.

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El 26 de junio no habrá clases por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las movilizaciones incluyeron plantones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, bloqueos en casetas de acceso a la capital y toma de oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en varios estados.

Los estados con mayor afectación durante las primeras jornadas del paro fueron la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Chiapas, Estado de México y Puebla.

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Las demandas de la CNTE incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esas entidades, la suspensión de clases no derivó de una instrucción federal, sino de la incorporación de los docentes al movimiento.

La decisión de cerrar planteles correspondió a cada escuela según la participación de su personal en el paro.

El fin de clases anticipado que no ocurrió

En mayo de 2026, la SEP planteó cerrar el ciclo escolar el 5 de junio, lo que habría recortado alrededor de 40 días de clase.

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La propuesta se presentó como una decisión de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), con el respaldo de los 32 secretarios estatales de Educación.

La SEP planteó en mayo de 2026 adelantar el fin de ciclo al 5 de junio, lo que habría recortado alrededor de 40 días de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino el 8 de mayo para aclarar que el cambio no era definitivo.

El 11 de mayo, tras horas de reunión extraordinaria del CONAEDU, las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron por unanimidad mantener el calendario original.

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Delgado Carrillo lo confirmó mediante el Boletín 164 de la SEP: “El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto”.

Los cambios propuestos al calendario escolar 2025-2026 no entraron en vigor; el ciclo se mantiene conforme al Acuerdo número 18/06/25 publicado en el Diario Oficial de la Federación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo dejó abierta la posibilidad de ajustes locales en entidades con temperaturas superiores a los 40 °C o con complicaciones logísticas derivadas del Mundial.

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