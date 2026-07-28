Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Las directivas ya habrían pactado la cesión por un torneo, en una salida que libera una plaza de extranjero y acelera la reestructura de las Águilas para el Apertura 2026. (X/ @ClubAmerica)

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El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, quien llegó a Coapa como apuesta personal de André Jardine, está muy cerca de dejar el Club América.

Aunque la institución azulcrema aún no ha hecho oficial la baja, todo indica que su destino sería el FC Juárez en calidad de préstamo por un torneo.

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La salida de Dourado libera una plaza de extranjero en el América y coincide con la llegada del colombiano Óscar Perea como primer refuerzo oficial. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

El periodista experto César Luis Merlo reveló que las directivas de ambos clubes ya tendrían un acuerdo cerrado. La operación respondería al nuevo proyecto de Guillermo Almada, que busca reestructurar el plantel y abrir espacio para fichajes más acordes a su idea de juego.

Jardine y la apuesta que no prosperó

Dourado fue uno de los refuerzos más esperados en el Clausura 2026. André Jardine lo conocía del Atlético San Luis y lo pidió como reemplazo de Richard Sánchez en la contención. Sin embargo, su rendimiento nunca alcanzó las expectativas en Coapa.

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Llegada por pedido de Jardine : el brasileño fue registrado como refuerzo de lujo.

Participación discreta : 22 partidos oficiales, más de mil minutos, un gol y una asistencia.

Competencia interna : no logró imponerse sobre Jonathan dos Santos, ni siquiera tras su retiro.

Cambio de técnico: Almada no lo convocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2026.

André Jardine pidió a Rodrigo Dourado como reemplazo de Richard Sánchez en la contención tras conocerlo en el Atlético San Luis. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la salida de Dourado refleja cómo las últimas apuestas de Jardine quedaron expuestas al no rendir lo esperado.

Juárez: una oportunidad en medio de la crisis

El posible préstamo de Dourado respondería también a la urgencia de los Bravos de Juárez, que perdieron a Lucas Romero por una lesión de rodilla en la primera jornada.

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Pedro Caixinha necesita un mediocampista con experiencia en Liga MX, y el brasileño encaja en el perfil y el presupuesto.

Destino en Juárez : préstamo por un torneo, sin opción de compra.

Contexto del club : último lugar tras dos derrotas iniciales.

Rol esperado : aportar equilibrio y recuperación en el mediocampo.

Trayectoria previa: más de 457 partidos profesionales, con experiencia en Internacional, San Luis y América.

Pedro Caixinha consideraría que Dourado encaja para suplir la ausencia de Lucas Romero por su experiencia previa en Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, para Dourado, Juárez representa la posibilidad de recuperar continuidad y volver a tener protagonismo. Para América, su salida liberaría una plaza NFM y abre espacio para nuevos refuerzos, como el recién anunciado Óscar Perea.

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América y el nuevo modelo de Almada

La salida de Dourado no sería un hecho aislado: forma parte de la depuración que Almada ha impulsado en su llegada a Coapa. El uruguayo busca un plantel más dinámico y menos dependiente de apuestas fallidas.

Depuración de extranjeros : Dourado y Vinicius Lima quedaron fuera de los planes.

Primer refuerzo oficial : el colombiano Óscar Perea ya fue presentado como la primera incorporación.

Mercado discreto: América apuesta por juventud y regresos de préstamo, sin grandes “bombazos”.

Guillermo Almada impulsa una reestructuración profunda en el América y la salida de Dourado abriría espacio para fichajes acordes a su idea de juego. REUTERS/Eloisa Sanchez

De concretarse la baja, simbolizaría de manera simbólica el fin del ciclo Jardine y el inicio del proyecto Almada. El brasileño buscará minutos en Juárez, mientras las Águilas reconfiguran su plantel con apuestas jóvenes y selectivas.

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