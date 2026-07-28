Lista completa de mexicanos nominados a Premios Juventud 2026: Peso Pluma, Carín León y Kenia Os entre los favoritos

La artista Emilia Mernes posa con un vestido negro mientras Carin León sostiene su premio Grammy en una gala. (Composición fotográfica: Ig: @keniaos, REUTERS/Mario Anzuoni y Captura de Pantalla: Peso Pluma)

Guardar

Peso Pluma, Carín León y Kenia Os encabezan la lista de mexicanos nominados a los Premios Juventud 2026, una entrega que reconoce a los artistas más votados por el público en géneros que van del regional mexicano al pop, el urbano y el contenido digital.

La presencia nacional abarca más de una docena de categorías, desde música hasta televisión y creación de contenido.

Carín León es el único mexicano en la terna de Artista Premios Juventud Masculino, donde compite contra Bad Bunny, Maluma, Myke Towers, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Quevedo, Danny Ocean, Farruko y Xavi. Maná, en tanto, es el único grupo o dúo mexicano nominado en Grupo o Dúo Favorito del Año, junto a Reik, Morat, Gente de Zona y Rawayana, entre otros.

PUBLICIDAD

Kenia Ya compitió y ganó en la edición 2025 IG: @premiosjuventud

Música mexicana, el bloque con mayor concentración de nominados

Carin Leon accepts the Best Contemporary Mexican Music Album award for "Palabra De To's (Seca)" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Es la categoría donde México domina con amplitud. Peso Pluma figura en Mejor Álbum Música Mexicana con Dinastía, junto a Tito Double P, y en Mejor Tour con su Dinastía Tour. En Mejor Fusión Música Mexicana aparece con “Dopamina”, en colaboración con Tito Double P.

Ángela Aguilar compite en Mejor Canción Mariachi con “China De Los Ojos Negros” y en La Mezcla Perfecta con “No Quiero Hablar”, al lado de Marc Anthony.

PUBLICIDAD

Christian Nodal está nominado en Mejor Álbum Música Mexicana con ¿Quién + Como Yo? y en Mejor Canción Mariachi con “Un Vals”.

Fuerza Regida aparece en Mejor Álbum Música Mexicana con 111xpantia (Deluxe), en Mejor Fusión con “Marlboro Rojo” y en Mejor Canción Banda con “Seguro Le Dolió”, junto a Banda MS. Grupo Frontera compite en Mejor Álbum con Lo Que Me Falta Por Llorar, en Mejor Fusión con “No Capea” junto a Xavi, y en La Mezcla Perfecta con “La Del Proceso” al lado de Manuel Turizo.

PUBLICIDAD

Camila Fernández está nominada en Mejor Canción Mariachi con “Retumbando En El Cora”.

Alex Fernández compite en la misma subcategoría con “¿Quién No Ha Llorado Por Amor?”.

Pepe Aguilar aparece en Mejor Canción Mariachi con “Tú Y Las Nubes” junto a Alfredo Olivas, y en Mejor Colaboración con “Los Laureles” al lado de Josi Cuen y Jorge Medina.

PUBLICIDAD

En Mejor Canción Banda compiten Banda El Recodo con “No Me Aprovechaste”, Banda Los Recoditos con “De Esta Me Levanto” y La Arrolladora Banda El Limón con “Aunque Tiren Hate”. En norteña, Eden Muñoz figura con “Lejos Estamos Mejor”, Calibre 50 con “Me Enamoré Solo”, El Fantasma con “Ya Me Vale Madre” y Joss Favela con “Eres” junto a Alfredo Olivas.

Carín León acumula nominaciones más allá de la categoría principal: Mi Track Favorito con “Me Está Doliendo” junto a Alejandro Fernández, La Mezcla Perfecta con “Vivir Sin Aire” al lado de Maná, Mejor Tour con De Sonora, Para El Mundo, y Mejor Álbum Música Mexicana con Palabra De To’s (Seca).

PUBLICIDAD

Pop, urbano y tropical: presencia mexicana en la mezcla

Kenia Os compite en Girl Power con “Fifty Fifty” en colaboración con Lola Indigo. En esa misma categoría están Yuridia y Majo Aguilar con “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” (IG)

Carlos Rivera compite en Mejor Canción Pop con “Mal Escrito” junto a Malú, en Mejor Canción Mariachi con “Cuento De Nunca Acabar” al lado de Ana Bárbara, en Mejor Canción Pop Balada con “Sin Despedida” junto a Alejandro Fernández, y en Mejor Álbum Pop con ¿Qué Significa El Amor?. También aparece en Mejor Colaboración Música Mexicana con “Donde Estés, Donde Estoy” junto a Marisela.

Gloria Trevi está nominada en Mejor Canción Pop con “Un Abrazo”. Xavi figura en Mejor Canción Pop y en La Mezcla Perfecta con “La Del Primer Puesto” junto a Reik, y en Mejor Mezcla Urbana con “Me Voy A La Chingada” al lado de Yandel.

PUBLICIDAD

Los Ángeles Azules aparecen en Mejor Tema en Cumbia con “Yo Me Lo Busqué” junto a Thalía, y en Colaboración OMG con “Carteras Chinas” al lado de Elena Rose y Camilo. Maná suma presencia en Mejor Canción Pop Rock con “Vivir Sin Aire” junto a Carín León, además de Mejor Tour y Grupo o Dúo Favorito del Año.

Kenia Os compite en Girl Power con “Fifty Fifty” en colaboración con Lola Indigo. En esa misma categoría están Yuridia y Majo Aguilar con “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)”. La Colaboración OMG también incluye a Maná y Fher de Maná en “Oye Mi Amor”, grabada en vivo desde México junto a Dua Lipa.

PUBLICIDAD

Telenovelas mexicanas copan las categorías de TV y Streaming

En Mi Actor Favorito compiten Gabriel Soto por Monteverde, Marcus Ornellas por Doménica Montero, Andrés Palacios por Mi Verdad Oculta, Diego Klein por Guardián De Mi Vida y Emmanuel Palomares por Los Hilos Del Pasado (Foto: Instagram/ Diego Klein)

Las cinco nominadas a Mi Actriz Favorita protagonizan producciones mexicanas: Angelique Boyer por Doménica Montero, Oka Giner por Tan Cerca De Ti, Nace El Amor, Silvia Navarro por Guardián De Mi Vida, Susana González por Mi Verdad Oculta y Yadhira Carrillo por Los Hilos Del Pasado.

En Mi Actor Favorito compiten Gabriel Soto por Monteverde, Marcus Ornellas por Doménica Montero, Andrés Palacios por Mi Verdad Oculta, Diego Klein por Guardián De Mi Vida y Emmanuel Palomares por Los Hilos Del Pasado. Las seis parejas nominadas en Me Enamoran provienen de esas mismas producciones.

PUBLICIDAD

Creadores digitales mexicanos, presentes en seis categorías

En Creator del Año aparecen Diego Rodriguez, Stefanny Loaiza y Tefi Valenzuela. En Mejor LOL compiten Héctor de la Garza, Andrea Farga y Tío Néstor. La Cotorrisa está nominado en Podcast del Año junto a Pinky Promise, La Cotorrisa, Roca Project y Yo Pude, Tú Puedes.

Alejandra Capetillo compite en \#GettingReadyWith. En \#ModoAvión figuran Araya Vlogs y Hola Soy Natasha. Futbol Al Chile está en POV Futbolero, y Polo Morin con Bernardo Abascal en Couple Goals.