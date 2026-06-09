México

Qué puedes y qué NO puedes comprar con la Beca Rita Cetina: lo que dice la SEP

Lo que la SEP nunca te dijo sobre la Beca Rita Cetina puede costarte el apoyo completo antes de que hagas tu primera compra

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Una terminal de pago en un mostrador muestra 'Tarjeta no autorizada' en su pantalla. A su derecha, una tarjeta de débito verde de Banco del Bienestar. Fondo desenfocado de tienda.
La tarjeta del Banco del Bienestar funciona como débito y se acepta en comercios con terminal bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina llega a millones de familias con un depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El dinero para secundaria ya está disponible y el de primaria llegará próximamente.

La pregunta que muchos tutores se hacen es la misma: ¿hay reglas sobre cómo gastarlo?

La respuesta no es sencilla, porque el programa opera de forma distinta según el nivel educativo del alumno, y no seguir las reglas puede tener consecuencias graves.

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Composición de una tarjeta Banco del Bienestar, billetes de pesos mexicanos, mochila rosa, estuche, libreta, reglas y marcadores sobre fondo burdeos.
La Beca Rita Cetina deposita el recurso directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar sin intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez administran conjuntamente el programa, y sus lineamientos definen tanto el propósito del recurso como las consecuencias de no cumplir con los requisitos del programa.

Cuánto dinero puede recibirse según el nivel educativo del alumno

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina atiende a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas del país.

Su objetivo, según la SEP, es apoyar a las familias de sectores vulnerables para que los infantes y adolescentes continúen sus estudios y eviten la deserción escolar.

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Primer plano de una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto, junto a billetes de pesos mexicanos en una mesa de madera.
Para secundaria, familias con dos o más alumnos inscritos reciben 700 pesos mexicanos adicionales por cada estudiante extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos y la periodicidad del apoyo cambian según el nivel.

Los estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales. Cuando hay dos alumnos de secundaria en el mismo hogar, el programa suma 700 pesos mexicanos adicionales por cada uno.

Los de primaria, en cambio, reciben un depósito único anual de 2,500 pesos mexicanos, programado antes del inicio del ciclo escolar.

Una estudiante y un administrativo intercambian un sobre en un escritorio. Detrás, el logo de la SEP y un cartel de 'Becas' en una pared blanca.
Los estudiantes de primaria recibirán 2,500 pesos mexicanos antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, el recurso se transfiere directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar a nombre del tutor registrado.

El detalle del programa que la mayoría de las familias pasa por alto

El programa lleva oficialmente el nombre de “Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina” en su modalidad de primaria.

Esa denominación no es casual: define el propósito con el que la SEP concibió el recurso.

Una mano adulta sostiene un smartphone. La pantalla muestra el portal de la Secretaría de Bienestar, con el escudo del Gobierno de México y el logo del Banco del Bienestar.
Solo el tutor registrado puede recoger la tarjeta del Banco del Bienestar — no es posible enviar a un tercero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas sostiene en sus canales oficiales que la finalidad del apoyo es apoyar directamente la permanencia escolar, y los lineamientos del programa orientan el gasto en esa dirección.

El esquema de pago para secundaria refuerza esa lógica. Los depósitos bimestrales coinciden con el calendario escolar: no hay transferencias en julio ni en agosto, los meses de vacaciones.

Qué sí puedes comprar con la Beca Rita Cetina

La SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecen que los usos reconocidos del recurso son:

  • Útiles escolares y material escolar
  • Uniformes y partes del uniforme
  • Libros
  • Artículos de papelería
  • Alimentos vinculados a la asistencia a la escuela
  • Pago del transporte entre el hogar y el plantel educativo
Niña con uniforme y mochila azul sonriendo sentada frente a una mesa llena de útiles escolares coloridos en casa.
La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, maestra yucateca y precursora del feminismo mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los estudiantes de primaria, la SEP acota aún más el propósito: el depósito está destinado a la compra de uniformes y útiles escolares, según el portal oficial de Programas para el Bienestar.

Para secundaria, la lista es más amplia e incluye alimentos y transporte escolar, según informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Qué no puedes comprar: el límite que marca el propósito del programa

La SEP enfatiza que la beca está destinada exclusivamente al apoyo escolar.

Eso significa que los gastos ajenos a la educación del beneficiario —ropa casual, electrónicos sin uso escolar, calzado de moda, viajes, fiestas u otros fines personales o familiares— quedan fuera del propósito declarado del programa.

Dos manos interactúan: una sostiene un smartphone con el logo de Banco del Bienestar, la otra extiende una tarjeta de débito genérica. Fondo degradado verde, blanco y dorado.
El comprobante de domicilio para recoger la tarjeta no puede tener más de seis meses de antigüedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo aplica para el pago de deudas, servicios domésticos o cualquier rubro no relacionado con la trayectoria educativa del alumno.

La beca tampoco puede usarse para duplicar apoyos: el programa es incompatible con otras becas federales del mismo fin, como la Beca Benito Juárez.

Si el sistema detecta que un alumno recibe ambos apoyos simultáneamente, cancela uno de los registros.

Vista de espalda de un grupo de estudiantes con uniformes azul oscuro y blanco, algunos con mochilas, caminando por una calle pavimentada frente a un edificio escolar.
Los pagos de secundaria no incluyen julio ni agosto, los meses de vacaciones del ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas que pueden costarte la beca de forma definitiva

Los lineamientos oficiales publicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecen seis causas de baja definitiva:

  • Entrega de documentación falsa.
  • Duplicidad con otros programas federales.
  • Renuncia voluntaria.
  • Conclusión del nivel educativo sin continuidad en escuela pública.
  • Fallecimiento del beneficiario.
  • Abandono escolar o cambio a escuela privada.
Infografía ilustrada con seis motivos y sus respectivos iconos que pueden llevar a la cancelación definitiva de la Beca Benito Juárez, explicando cada causa.
Infografía que detalla las seis causas por las que un beneficiario puede perder de forma irreversible la Beca Benito Juárez, incluyendo entrega de documentación falsa y abandono escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión definitiva es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar.

Las familias que pierden el apoyo por estas causas no tienen derecho a los montos de apoyo económico.

Si la exclusión se debe a errores u omisiones corregibles —como una CURP con datos incorrectos o un comprobante de domicilio vencido— los tutores pueden subsanar la información en la plataforma oficial.

Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
Al concluir la primaria, los alumnos deben actualizar sus datos en línea para no perder el apoyo al entrar a secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reactivación puede demorar varias semanas y requiere la validación de los documentos actualizados.

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