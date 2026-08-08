Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

La FGR publicó este 7 de agosto un comunicado en el que señala que el "Rango" estaría dedicado al tráfico de personas. Crédito: FGR / X - @USAmbMex

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El pasado 6 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró en su cuenta de X la detención de un presunto criminal al que solo identificó como “Rango”. Publicó su fotografía con la leyenda “ARRESTED”, destacó la cooperación entre ambos países y no dio más detalles: ni quién era, ni dónde operaba, ni de qué se le acusaba.

Fue hasta este 7 de agosto que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló mediante un comunicado de prensa la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ricardo “N” y dos cómplices más, por su posible participación en actos de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

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Fotografía del "Rango" compartida por el embajador Johnson. Crédito: @USAmbMex

La fiscalía no mencionó el apodo “Rango” en ningún momento, pero la fotografía oficial de las autoridades mexicanas coincide con la que Johnson difundió un día antes, lo que resuelve las dudas sobre su presunto perfil criminal: Ricardo “N” habría formado parte de una organización transnacional dedicada al tráfico de personas.

“Rango” operaba entre Tecate y el condado de San Diego

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la organización criminal transnacional a la que pertenecería Ricardo “N” -identificado por Johnson como el líder- operaba principalmente en el área de Jardines del Rincón y Jacumé, en Tecate, Baja California, y en el condado de San Diego, California. Los señalamientos detallan que la banda habría cruzado personas de manera irregular a través de esa franja fronteriza.

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Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron diversas órdenes de aprehensión en distintos puntos del país, golpeando así a la organización.

La aprehensión más destacada es la de Ricardo “N”, alias “Rango”, detenido en un fraccionamiento de San Andrés Ocotlán, Jalisco, sin que se revelaran detalles.

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Por otra parte, uno de sus presuntos cómplices identificado como Luis “N” fue arrestado en tránsito sobre la Calle de la Luz, Comanjilla, en Silao, Guanajuato.

Estos son los dos presuntos cómplices del Rango. Crédito: FGR

Por último, un sujeto también vinculado con la banda, quien lleva por nombre Marcelo “N”, fue aprehendido en la Avenida López Lucio, en La Mesa, Tijuana, Baja California.

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En el operativo contra Luis “N”, la FGR detalló que se aseguraron computadoras, dinero en efectivo, documentación diversa, inmuebles, una terminal bancaria de cobro, un USB, un arma de fuego y cartuchos. Es la diligencia sobre la que más detalles se conocen.

El aseguramiento de ese material sugiere que la organización contaba con infraestructura financiera y logística para sostener sus operaciones.

Según datos oficiales, la investigación estuvo a cargo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de trabajos de inteligencia derivados de la colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Fue precisamente el intercambio de información entre ambas agencias el que permitió identificar la existencia de la organización y a sus presuntos integrantes.

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Johnson, una semana de celebraciones en materia de seguridad

La publicación sobre “Rango” se inscribió en una semana de actividad intensa del embajador en redes sociales. El 1 de agosto, Johnson reconoció la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como presunto líder vinculado al CJNG e identificado como el principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Al día siguiente celebró la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringua” presunto líder del Cártel de Los Reyes atrapado en Michoacán.

El embajador ha estado activo compartiendo los avances en materia de seguridad de EEUU y México. Crédito: X/@USAmbMex

El 3 de agosto destacó el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, operativo que calificó como un “duro golpe contra los cárteles”.

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El 5 de agosto, Johnson celebró el anuncio de cargos penales contra altos líderes del CJNG y recompensas por más de 102 millones de dólares por información que llevara a su captura. “La presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa”, escribió el diplomático. Agregó que “todas las personas que hacen posible estas organizaciones criminales, sin importar cuál sea su papel, serán encontradas y rendirán cuentas”. En todos los casos, Johnson atribuyó los resultados a la cooperación bilateral bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.