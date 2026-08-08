México
Agregar Infobae enGoogle

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Un comunicado de la FGR reveló que detrás del apodo estaba Ricardo “N”, presunto integrante de una organización transnacional de tráfico de personas que operaba entre Tecate, Baja California, y San Diego, California

La FGR publicó este 7 de agosto un comunicado en el que señala que el "Rango" estaría dedicado al tráfico de personas. Crédito: FGR / X - @USAmbMex
La FGR publicó este 7 de agosto un comunicado en el que señala que el "Rango" estaría dedicado al tráfico de personas. Crédito: FGR / X - @USAmbMex
Guardar

El pasado 6 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró en su cuenta de X la detención de un presunto criminal al que solo identificó como “Rango”. Publicó su fotografía con la leyenda “ARRESTED”, destacó la cooperación entre ambos países y no dio más detalles: ni quién era, ni dónde operaba, ni de qué se le acusaba.

Fue hasta este 7 de agosto que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló mediante un comunicado de prensa la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ricardo “N” y dos cómplices más, por su posible participación en actos de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

PUBLICIDAD

Fotografía del "Rango" compartida por el embajador Johnson. Crédito: @USAmbMex
Fotografía del "Rango" compartida por el embajador Johnson. Crédito: @USAmbMex

La fiscalía no mencionó el apodo “Rango” en ningún momento, pero la fotografía oficial de las autoridades mexicanas coincide con la que Johnson difundió un día antes, lo que resuelve las dudas sobre su presunto perfil criminal: Ricardo “N” habría formado parte de una organización transnacional dedicada al tráfico de personas.

“Rango” operaba entre Tecate y el condado de San Diego

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la organización criminal transnacional a la que pertenecería Ricardo “N” -identificado por Johnson como el líder- operaba principalmente en el área de Jardines del Rincón y Jacumé, en Tecate, Baja California, y en el condado de San Diego, California. Los señalamientos detallan que la banda habría cruzado personas de manera irregular a través de esa franja fronteriza.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron diversas órdenes de aprehensión en distintos puntos del país, golpeando así a la organización.

La aprehensión más destacada es la de Ricardo “N”, alias “Rango”, detenido en un fraccionamiento de San Andrés Ocotlán, Jalisco, sin que se revelaran detalles.

Por otra parte, uno de sus presuntos cómplices identificado como Luis “N” fue arrestado en tránsito sobre la Calle de la Luz, Comanjilla, en Silao, Guanajuato.

Estos son los dos presuntos cómplices del Rango. Crédito: FGR
Estos son los dos presuntos cómplices del Rango. Crédito: FGR

Por último, un sujeto también vinculado con la banda, quien lleva por nombre Marcelo “N”, fue aprehendido en la Avenida López Lucio, en La Mesa, Tijuana, Baja California.

En el operativo contra Luis “N”, la FGR detalló que se aseguraron computadoras, dinero en efectivo, documentación diversa, inmuebles, una terminal bancaria de cobro, un USB, un arma de fuego y cartuchos. Es la diligencia sobre la que más detalles se conocen.

El aseguramiento de ese material sugiere que la organización contaba con infraestructura financiera y logística para sostener sus operaciones.

Según datos oficiales, la investigación estuvo a cargo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de trabajos de inteligencia derivados de la colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Fue precisamente el intercambio de información entre ambas agencias el que permitió identificar la existencia de la organización y a sus presuntos integrantes.

Johnson, una semana de celebraciones en materia de seguridad

La publicación sobre “Rango” se inscribió en una semana de actividad intensa del embajador en redes sociales. El 1 de agosto, Johnson reconoció la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como presunto líder vinculado al CJNG e identificado como el principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Al día siguiente celebró la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringua” presunto líder del Cártel de Los Reyes atrapado en Michoacán.

El diplomático de Estados Unidos informan que conversa con Columba López para acelerar acciones de sanidad animal
El embajador ha estado activo compartiendo los avances en materia de seguridad de EEUU y México. Crédito: X/@USAmbMex

El 3 de agosto destacó el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, operativo que calificó como un “duro golpe contra los cárteles”.

El 5 de agosto, Johnson celebró el anuncio de cargos penales contra altos líderes del CJNG y recompensas por más de 102 millones de dólares por información que llevara a su captura. “La presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa”, escribió el diplomático. Agregó que “todas las personas que hacen posible estas organizaciones criminales, sin importar cuál sea su papel, serán encontradas y rendirán cuentas”. En todos los casos, Johnson atribuyó los resultados a la cooperación bilateral bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

Tráfico de personasRonald JohnsonCaliforniaJaliscoBaja CaliforniaTecateEEUUSan DiegoFGRNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Te decimos todos los detalles para que estés enterado de todo lo que sucede en el reality de Televisa

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

La humedad con residuos orgánicos permite que estos insectos se reproduzcan dentro del hogar, y sus larvas pueden aparecer en menos de 48 horas si no se limpian esos espacios

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

La cantante asegura que su equipo detectó notas con especulación e información falsa, luego de la controversia con Belinda y Danna que elevó la presión en redes

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Aprende a cultivar tus propias hierbas y hortalizas con técnicas probadas para macetas en ambientes urbanos

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

Ejecutan a dos hombres en Nacajuca: la violencia no da tregua en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa