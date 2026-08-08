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Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, llevaba una década huyendo de la justicia estadounidense

Llevaba prófugo desde el año 2016. Crédito: Seguridad Jalisco
Llevaba prófugo desde el año 2016. Crédito: Seguridad Jalisco
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La Policía de Jalisco detuvo en el municipio de Zapopan al ciudadano estadounidense Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, quien llevaba una década prófugo de la justicia de Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos federales relacionados con armas de fuego. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo vinculó en su momento con la pandilla Latin Kings.

Tapia cuenta con una orden de captura con fines de extradición y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Según informes oficiales, la captura fue posible gracias al intercambio de información entre elementos de Inteligencia de la Policía de Jalisco y el U.S. Marshals Service, organismo federal estadounidense encargado de la localización y captura de personas requeridas por autoridades judiciales.

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Tapia fue declarado culpable en Illinois en 2016 y huyó antes de presentarse ante el juez

De acuerdo con una ficha de búsqueda emitida por la ATF, Tapia fue declarado culpable en agosto de 2016 de múltiples delitos federales relacionados con armas de fuego. Quedó en libertad bajo fianza, pero no regresó a su domicilio el 28 de octubre de ese año, lo que lo convirtió formalmente en prófugo.

Al momento de su fuga tenía 26 años. La ATF lo describió con cabello y ojos cafés, aproximadamente 2 metros de estatura y un peso de 225 libras, equivalente a unos 102 kilogramos. Cuenta con tatuajes en la mano con un diseño de círculos con triángulo y en el brazo la leyenda “Heart Maria”. La ficha también señalaba que podría desplazarse en un Mazda negro de 4 puertas con placas de Illinois.

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Ficha de búsqueda para capturar a Tapia, emitida por la ATF. Crédito: ATF
Ficha de búsqueda para capturar a Tapia, emitida por la ATF. Crédito: ATF

La ficha de la ATF consignó vínculos pasados de Tapia con la pandilla Latin Kings y fue difundida públicamente con fotografías del prófugo tomadas desde distintos ángulos, junto con un número de reporte para que cualquier persona pudiera proporcionar información sobre su paradero.

Las autoridades mexicanas no revelaron si esos nexos criminales con la pandilla estadounidense continuaban activos.

Los Latin Kings, cuyo nombre completo es Almighty Latin King and Queen Nation, son una de las pandillas callejeras hispanas más grandes de Estados Unidos. Nacieron en Chicago en la década de 1950 y se expandieron a lo largo del país bajo dos facciones: King Motherland Chicago y Bloodline, con sede en Nueva York. Según el Departamento de Justicia, la pandilla opera con una estructura centralizada dividida en regiones, secciones y líderes conocidos como “incas”, y sus integrantes han enfrentado cargos federales por narcotráfico, portación ilegal de armas y homicidio. Solo en Chicago se estima una membresía de entre 20 mil y 35 mil integrantes, de acuerdo con registros del FBI.

La Comisaría de Inteligencia rastreó a Tapia en varios puntos de Zapopan antes de detenerlo

Con los datos proporcionados por el USMS, los elementos de Inteligencia de Jalisco establecieron líneas de investigación y desplegaron una columna de rastreo en distintos puntos de Zapopan donde presuntamente se desplazaba el prófugo. El objetivo era fortalecer la coordinación internacional y las acciones de inteligencia para la localización de personas buscadas por autoridades extranjeras.

El despliegue dio resultado en el cruce de calle Ontario y avenida del Sendero, en la colonia El Campestre. En ese punto, los elementos de la Policía de Jalisco ubicaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las obtenidas durante las investigaciones.

Así fue presentado por la policía de Jalisco tras su detención. Crédito: Seguridad Jalisco
Así fue presentado por la policía de Jalisco tras su detención. Crédito: Seguridad Jalisco

Tras corroborar la identidad de Tapia mediante coordinación directa con las autoridades estadounidenses, se confirmó la vigencia de la orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de posesión y tráfico de armas de fuego, así como posesión de cartuchos. Durante la revisión física, los agentes también le aseguraron material vegetal con características de marihuana.

Tapia fue presentado ante la Fiscalía General de la República, quienes darán continuidad al proceso de extradición. Una vez cumplimentado el procedimiento legal correspondiente, será trasladado a Estados Unidos para enfrentar la sentencia pendiente desde 2016.

Jalisco detuvo a otros dos estadounidenses buscados por el FBI y el USMS días antes

El pasado 30 de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó las aprehensiones de Brandon Torres Mesa, de 21 años, y Julio “N”, de 34 años, en operativos distintos realizados en los municipios de Ocotlán y Yahualica, respectivamente.

Torres Mesa era buscado por el FBI con una orden de captura emitida en el estado de Washington por homicidio, robo y agresión armada. Las autoridades jaliscienses lo localizaron gracias al intercambio de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara y lo detuvieron en la colonia Riveras de Zula, en Ocotlán, tras establecer que se desplazaba entre la Región Ciénega de Jalisco y Michoacán.

Julio "N", detenido en Yahualica, Jalisco. (Impresión de pantalla video)
Julio "N", detenido en Yahualica, Jalisco. (Impresión de pantalla video)

Por otra parte, Julio “N” era requerido por la Corte del Distrito Norte de California desde 2024 por distribución de metanfetamina y era buscado por el USMS. Para su localización en Yahualica, la Secretaría de Seguridad desplegó un operativo con drones de vigilancia que confirmaron su presencia antes de proceder a la detención.

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