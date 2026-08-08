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Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan avance de planta potabilizadora en Cuautitlán Izcalli, Edomex

La obra, con una inversión de 5 mil 530 millones de pesos, busca procesar hasta 3 mil litros por segundo

Planta potabilizadora avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex agua Claudia Sheinbaum Delfina Gómez
Planta potabilizadora avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex agua (Daniel Serrano Palacios﻿/FB)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisaron las obras del sistema de aprovechamiento de agua de la Presa Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, como parte de una jornada de trabajo enfocada en fortalecer la infraestructura hídrica de la entidad.

El proyecto forma parte de las acciones estratégicas del Plan Oriente y busca incrementar el abasto de agua potable en el Valle de México mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos disponibles.

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Las obras son ejecutadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y contemplan la construcción de una planta potabilizadora de alta capacidad, diseñada para procesar hasta 3 mil litros de agua por segundo.

El objetivo es convertir al Lago de Guadalupe en una fuente continua de agua potable de calidad, con lo que se pretende fortalecer la seguridad hídrica de la región y disminuir la dependencia de otros sistemas de abastecimiento.

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¿Qué obras se realizan en el Lago de Guadalupe?

Planta potabilizadora avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex agua Claudia Sheinbaum Delfina Gómez
Planta potabilizadora de agua avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex (Daniel Serrano Palacios﻿/FB)

El proyecto contempla un conjunto de infraestructura hidráulica para captar, procesar y transportar el agua hacia distintas zonas del Estado de México.

Entre las obras se encuentran una obra de toma, una presa derivadora y las plantas de bombeo Barrientos y Ancón. También se construye una línea de conducción de aproximadamente 14 kilómetros y se realiza mantenimiento a cerca de 50 kilómetros de infraestructura existente.

A estas acciones se suma la rehabilitación de la Línea Metropolitana, infraestructura que permitirá mejorar el transporte y la distribución del agua una vez que el recurso sea potabilizado.

En conjunto, los trabajos representan una inversión de 5 mil 530 millones de pesos, con la finalidad de ampliar de manera gradual la disponibilidad de agua potable para distintos municipios mexiquenses.

Agua para Cuautitlán Izcalli y otros municipios

Planta potabilizadora avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex agua Claudia Sheinbaum Delfina Gómez
Planta potabilizadora avance de obra Cuautitlán Izcalli Edomex agua (Daniel Serrano Palacios﻿/FB)

Durante una primera etapa, el proyecto permitirá incrementar el suministro de agua para Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan.

Conforme avance la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, el recurso también podrá distribuirse hacia municipios como Nezahualcóyotl, La Paz y Ecatepec, además de otras zonas de la región.

De acuerdo con el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, la obra tendrá un impacto directo para los habitantes del municipio, al representar 450 litros de agua potable por segundo adicionales para la demarcación.

El alcalde destacó que el aprovechamiento del Lago de Guadalupe se plantea bajo un esquema que busca mantener la seguridad y capacidad operativa de la presa.

Aprovechamiento sustentable del Lago de Guadalupe

Lago de Guadalupe (Twitter/@GobIzcalli)
Lago de Guadalupe (Twitter/@GobIzcalli)

Serrano subrayó que utilizar el agua del Lago de Guadalupe para consumo humano no implica poner en riesgo el embalse, debido a que el volumen destinado al proceso de potabilización representa una proporción reducida respecto a su capacidad de desfogue.

Según lo señalado por el edil, se utilizarán alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, frente a una capacidad de desfogue de aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo, es decir, menos de 10 por ciento de dicha capacidad.

La estrategia contempla además el saneamiento y aprovechamiento sustentable del Lago de Guadalupe, con el propósito de incorporar esta fuente al sistema de abastecimiento regional.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal buscan avanzar en la atención de uno de los principales retos del Valle de México: garantizar una mayor disponibilidad de agua potable para una población en constante crecimiento y fortalecer la infraestructura necesaria para enfrentar los desafíos de seguridad hídrica en los próximos años.

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