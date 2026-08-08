México
Agregar Infobae enGoogle

La Beba sube curiosas fotos con veladoras tras el asesinato de César Gastélum

La creadora de contenido fue cercana al joven asesinado en Sinaloa

La Beba responde a quienes la acusan de la muerte de César Gastélum: la señalan por su reacción en vivo al enterarse del crimen (RS)
La Beba responde a quienes la acusan de la muerte de César Gastélum: la señalan por su reacción en vivo al enterarse del crimen (RS)
Guardar

La Beba, creadora de contenido sinaloense con más de un millón de seguidores en TikTok, publicó hoy una fotografía en sus redes sociales en la que aparecen varias veladoras con imágenes religiosas.

La imagen circula en el contexto del asesinato de César Gastélum, el influencer con quien grabó su último video días antes de ser atacado a balazos en Culiacán. La foto no incluye texto ni ningún elemento que confirme explícitamente que las veladoras estén relacionadas con su muerte. Pero podríamos interpretar que se trata de un homenaje a quien fue su cercano colaborador.

PUBLICIDAD

La Beba subió esta foto a sus redes sociales (captura de pantalla)
La Beba subió esta foto a sus redes sociales (captura de pantalla)

La publicación generó dudas entre los seguidores de La Beba, que en los últimos días la han señalado, acusado y cuestionado de manera constante por su vínculo con Gastélum.

La Beba se enteró del crimen en plena transmisión en vivo

Este video muestra a una mujer, identificada como 'La beba', participando en una transmisión en vivo. Durante la emisión, un texto superpuesto informa que la mujer se entera del fallecimiento de su cita, César Pantoja. Se observan comentarios de espectadores en pantalla. La mujer presenta diversas expresiones mientras interactúa con el contenido.

La noche del martes 4 de agosto de 2026, La Beba realizaba un live en TikTok cuando uno de sus seguidores le escribió sobre el ataque. Su madre la llamó al borde del llanto, convencida de que la influencer se encontraba junto al creador de contenido en ese momento.

PUBLICIDAD

La Beba vio el video del ataque que ya circulaba en redes y cortó la transmisión. Antes de hacerlo, dijo: “Güey, teníamos una date mañana, me iba a traer serenata. Ay, a ver.” La frase se viralizó de inmediato. Usuarios la calificaron de fría y señalaron una aparente falta de empatía, aunque otros argumentaron que era la reacción de alguien que todavía no procesaba la noticia.

Su despedida en Instagram y los ataques que siguieron

Mensaje de despedida: publicación de La Beba en Instagram para César Gastélum (RS)
Mensaje de despedida: publicación de La Beba en Instagram para César Gastélum (RS)

Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, La Beba publicó en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen juntos. Sobre la imagen escribió: “Descansa en paz. Todavía no puedo creer que esto sea verdad. Lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés

La Beba encara críticas

La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

La Beba también enfrentó señalamientos directos de complicidad en el crimen. En un live de TikTok respondió a quienes la acusaban: “¿Qué te pasa? Deja de hacer ese tipo de comentarios. Jamás le desearía a nadie lo que le pasó a él.” Añadió que la cita que tenían programada sería una colaboración para contenido digital, no un encuentro personal. Las autoridades no la han vinculado con el homicidio.

Días antes del asesinato, La Beba había reposteado en Instagram una publicación titulada “Ser joven es un castigo en Sinaloa”, con datos y fotografías sobre la violencia del crimen organizado en Culiacán.

El asesinato de Gastélum y la investigación abierta

(redes sociales)
(redes sociales)

César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto cerca de las 20:15 horas, cuando dos sicarios en motocicleta Honda se acercaron al estacionamiento de un KFC en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Sus dos acompañantes resultaron ilesos pero sufrieron crisis nerviosa. El ataque quedó registrado en las propias cámaras de los presentes y en los sistemas de videovigilancia del establecimiento.

El Gabinete de Seguridad confirmó que una línea de investigación se centra en el contenido que Gastélum publicaba, en el que hacía referencias al crimen organizado a través de su personaje del “padre bélico”. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación. No hay detenidos ni identificación pública de los agresores.

Temas Relacionados

César GastélumSinaloaCuliacánmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

La humedad con residuos orgánicos permite que estos insectos se reproduzcan dentro del hogar, y sus larvas pueden aparecer en menos de 48 horas si no se limpian esos espacios

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

La cantante asegura que su equipo detectó notas con especulación e información falsa, luego de la controversia con Belinda y Danna que elevó la presión en redes

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Aprende a cultivar tus propias hierbas y hortalizas con técnicas probadas para macetas en ambientes urbanos

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Aunque la producción no ha confirmado cuál será el cambio, las declaraciones provocaron hipótesis entre los seguidores

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

Ejecutan a dos hombres en Nacajuca: la violencia no da tregua en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa