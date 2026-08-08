México
Agregar Infobae enGoogle

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

El cantante aseguró que recibieron el “peor” regaño del mundo por intentar tocar a la orca

Yahir compartió su historia con la orca Shamu
Yahir compartió su historia con la orca Shamu y como fue regañado por el personal del parque SeaWorld (Captura de pantalla )
Guardar

El cantante Yahir compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 una anécdota que vivió con la orca Shamu en Estados Unidos.

Yahir compartió con sus compañeros que durante un viaje a Estados Unidos visitaron un parque acuático muy reconocido.

En ese parque asistieron a la presentación de la orca conocida como Shamu, una de las principales atracciones de ese lugar.

Yahir mencionó que fue con su hermana y su hijo Tristan, tras el terminó del espectáculo de Shamu las personas al rededor comenzaron a irse, sin embargo ellos decidieron bajar hasta donde se encuentra el vidrio de seguridad.

PUBLICIDAD

La decisión fue debido a que los cuidadores del parque acuático soltaron a un bebe, aparentemente el hijo de Shamu, por lo que se encontraban tomándole fotos desde muy cerca.

“Y ya, pues nos quedamos maravillados. Ay, qué bonito y la chingada. Bueno, pues se acabó y se empezaron a ir todo mundo. Y bajamos hasta el vidrio porque soltaron como a un bebé y se paseaba por el vidrio. Ah, pues vamos a ver al bebé. Güey, nos acercamos a ver al bebé y le estábamos tomando fotos y la chingada y no sé qué, y lo teníamos así en corto, güey”, comentó Yahir.

PUBLICIDAD

El cantante comentó que segundos después la orca bebé se marcho, sin embargo en cuestión de segundo Shamu se acerco de forma muy rápida y agresiva hacía ellos.

A pesar de tener el vidrio de protección Yahir comenta que la orca era muy imponente, sin embargo su hermana decidió levantar la mano e intentar tocar a Shamu.

Yahir describió el momento de manera cómica señalando que únicamente faltó la presencia del FBI para arrestarlos y correrlos del parque acuático.

“Güey, nomás faltó que llegara el FBI, güey. Llegaron corriendo un chingo de raza, güey. Aléjense del vidrio y la madre, nos pegaron una megacagada del mundo”, comentó Yahir.

A pesar de que sus compañeros se encontraban sorprendidos con la historia del cantante, Yahir cerró la anécdota con una broma, asegurando que si hubiera ocurrido algún accidente ya se encontrarían repletos de dinero.

“Güey, le dije: ‘No mames, qué pendejos’, güey. Le dije a mi carnala: ‘No mames, te hubiera arrancado el pinche brazo’ y ahorita no estuviera aquí en La Casa de los Famosos”, concluyó Yahir.

Yahir compartió su anécdota con Shamu
Yahir compartió su anécdota con la orca Shamu (Captura de pantalla )

¿Cual es el parque acuático al que asistió Yahir?

El parque al que hace referencia Yahir es SeaWorld, el cuál abrió el 21 de marzo de 1964 en San Diego, California.

SeaWorld fue fundado por cuatro egresados de UCLA que abandonaron la idea de un restaurante subacuático para construir un parque temático marino.

Con 22 acres, algunos delfines y leones marinos, recibió más de 400.000 visitantes en su primer año.

La cadena creció con sedes en Ohio (1970), Orlando (1973) y San Antonio (1988), y en 1989 fue adquirida por Busch Entertainment Corp. Hoy opera bajo el nombre United Parks & Resorts.

Dawn Brancheau
December 30, 2005 - Orlando, FL, USA - Dawn Brancheau, a whale trainer at SeaWorld Adventure Park, shown performing on December 30, 2005, was killed in an accident with a killer whale at the SeaWorld Shamu Stadium on February 24, 2010. (Credit Image: © TNS via ZUMA Wire)

¿Quién era la orca Shamu?

En 1965, SeaWorld adquirió por 75 mil dólares a una orca hembra capturada en Washington tras el asesinato de su madre.

La llamaron Shamu “amiga de Namu” y la convirtieron en la estrella de sus espectáculos. En 1971, mordió a una empleada durante una sesión publicitaria televisada y fue retirada de los shows.

Murió ese mismo año de infección uterina y septicemia, a los nueve años, cuando en libertad habría podido vivir más de 46.

Imagen SV2IHMRYQNCKXGE3UBGUX53GJI

SeaWorld registró “Shamu” como marca y usó el nombre para todas sus orcas posteriores.

En 2010, la orca Tilikum mató a la entrenadora Dawn Brancheau en Orlando.

El documental Blackfish (2013) expuso las condiciones de cautiverio y desató una crisis de imagen que llevó al parque a cancelar su programa de reproducción en 2016 y eliminar los espectáculos teatrales con orcas.

Temas Relacionados

YahirLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a Luis Cárdenas tras el fin de su noticiero en MVS

La propuesta surgió poco después de la última emisión de Primera Emisión, espacio que Cárdenas condujo durante una década

Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a Luis Cárdenas tras el fin de su noticiero en MVS
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

La Beba sube curiosas fotos con veladoras tras el asesinato de César Gastélum

DEPORTES

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América