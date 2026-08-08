Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

Yahir compartió su historia con la orca Shamu y como fue regañado por el personal del parque SeaWorld (Captura de pantalla )

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El cantante Yahir compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 una anécdota que vivió con la orca Shamu en Estados Unidos.

Yahir compartió con sus compañeros que durante un viaje a Estados Unidos visitaron un parque acuático muy reconocido.

En ese parque asistieron a la presentación de la orca conocida como Shamu, una de las principales atracciones de ese lugar.

Yahir mencionó que fue con su hermana y su hijo Tristan, tras el terminó del espectáculo de Shamu las personas al rededor comenzaron a irse, sin embargo ellos decidieron bajar hasta donde se encuentra el vidrio de seguridad.

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La decisión fue debido a que los cuidadores del parque acuático soltaron a un bebe, aparentemente el hijo de Shamu, por lo que se encontraban tomándole fotos desde muy cerca.

“Y ya, pues nos quedamos maravillados. Ay, qué bonito y la chingada. Bueno, pues se acabó y se empezaron a ir todo mundo. Y bajamos hasta el vidrio porque soltaron como a un bebé y se paseaba por el vidrio. Ah, pues vamos a ver al bebé. Güey, nos acercamos a ver al bebé y le estábamos tomando fotos y la chingada y no sé qué, y lo teníamos así en corto, güey”, comentó Yahir.

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El cantante comentó que segundos después la orca bebé se marcho, sin embargo en cuestión de segundo Shamu se acerco de forma muy rápida y agresiva hacía ellos.

A pesar de tener el vidrio de protección Yahir comenta que la orca era muy imponente, sin embargo su hermana decidió levantar la mano e intentar tocar a Shamu.

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Yahir describió el momento de manera cómica señalando que únicamente faltó la presencia del FBI para arrestarlos y correrlos del parque acuático.

“Güey, nomás faltó que llegara el FBI, güey. Llegaron corriendo un chingo de raza, güey. Aléjense del vidrio y la madre, nos pegaron una megacagada del mundo”, comentó Yahir.

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A pesar de que sus compañeros se encontraban sorprendidos con la historia del cantante, Yahir cerró la anécdota con una broma, asegurando que si hubiera ocurrido algún accidente ya se encontrarían repletos de dinero.

“Güey, le dije: ‘No mames, qué pendejos’, güey. Le dije a mi carnala: ‘No mames, te hubiera arrancado el pinche brazo’ y ahorita no estuviera aquí en La Casa de los Famosos”, concluyó Yahir.

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Yahir compartió su anécdota con la orca Shamu (Captura de pantalla )

¿Cual es el parque acuático al que asistió Yahir?

El parque al que hace referencia Yahir es SeaWorld, el cuál abrió el 21 de marzo de 1964 en San Diego, California.

SeaWorld fue fundado por cuatro egresados de UCLA que abandonaron la idea de un restaurante subacuático para construir un parque temático marino.

Con 22 acres, algunos delfines y leones marinos, recibió más de 400.000 visitantes en su primer año.

La cadena creció con sedes en Ohio (1970), Orlando (1973) y San Antonio (1988), y en 1989 fue adquirida por Busch Entertainment Corp. Hoy opera bajo el nombre United Parks & Resorts.

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December 30, 2005 - Orlando, FL, USA - Dawn Brancheau, a whale trainer at SeaWorld Adventure Park, shown performing on December 30, 2005, was killed in an accident with a killer whale at the SeaWorld Shamu Stadium on February 24, 2010. (Credit Image: © TNS via ZUMA Wire)

¿Quién era la orca Shamu?

En 1965, SeaWorld adquirió por 75 mil dólares a una orca hembra capturada en Washington tras el asesinato de su madre.

La llamaron Shamu “amiga de Namu” y la convirtieron en la estrella de sus espectáculos. En 1971, mordió a una empleada durante una sesión publicitaria televisada y fue retirada de los shows.

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Murió ese mismo año de infección uterina y septicemia, a los nueve años, cuando en libertad habría podido vivir más de 46.

SeaWorld registró “Shamu” como marca y usó el nombre para todas sus orcas posteriores.

En 2010, la orca Tilikum mató a la entrenadora Dawn Brancheau en Orlando.

El documental Blackfish (2013) expuso las condiciones de cautiverio y desató una crisis de imagen que llevó al parque a cancelar su programa de reproducción en 2016 y eliminar los espectáculos teatrales con orcas.

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