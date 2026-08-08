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Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Durante la transmisión oficial del encuentro se originó el comentario polémico

(redes sociales)
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El inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil no solo dejó el debut de Atlante en la categoría y una victoria por 1-0 sobre Necaxa en la Jornada 1.

También provocó una fuerte controversia en redes sociales debido a un comentario realizado durante la transmisión del encuentro, una situación que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre aficionados, periodistas y seguidores del futbol femenil.

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La polémica surgió cuando la narradora y comentarista Valentina Calderón realizó una expresión relacionada con los “colágenos” al referirse a las futbolistas que disputaban el encuentro.

La frase fue interpretada por numerosos usuarios como una referencia a la juventud y apariencia física de las jugadoras, lo que generó una ola de críticas en plataformas digitales apenas minutos después de que ocurriera la transmisión.

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El comentario que encendió las redes durante el Atlante vs Necaxa

El encuentro entre Atlante y Necaxa tenía varios elementos atractivos. Se trataba del estreno de las Potras en la máxima categoría del futbol femenil mexicano y del primer partido de ambas escuadras en el nuevo torneo.

Sin embargo, el resultado deportivo pasó a segundo plano después de que una intervención en la narración generara reacciones inmediatas.

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en redes sociales, Valentina Calderón utilizó el término “colágenos” mientras hablaba de las futbolistas presentes en el terreno de juego.

El comentario fue señalado por usuarios que consideraron que la observación se alejaba del análisis deportivo y centraba la atención en aspectos ajenos al rendimiento de las jugadoras.

Las 'Potras' debutaron en la liga con victoria. @atlantefcfemenil
Las 'Potras' debutaron en la liga con victoria. @atlantefcfemenil

Las críticas se multiplicaron rápidamente. Diversos aficionados cuestionaron que, en un momento en el que el crecimiento de la Liga MX Femenil ha impulsado una cobertura más profesional y especializada, todavía aparezcan expresiones que puedan interpretarse como estereotipos relacionados con la edad o la imagen de las futbolistas.

Hasta el momento, ni Calderón ni la competición han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

Tampoco se ha informado sobre alguna investigación o medida derivada de la polémica, por lo que el tema permanece únicamente en el terreno de la conversación pública y las redes sociales.

La controversia opaca el debut ganador del Atlante Femenil

Mientras la discusión crecía fuera de la cancha, el aspecto deportivo quedó relegado. Atlante consiguió una victoria por 1-0 sobre Necaxa para iniciar con tres puntos su primera aventura dentro de la Liga MX Femenil, un resultado que representó un momento histórico para la institución azulgrana en su estreno dentro del circuito.

El triunfo permitió a las Potras arrancar con confianza un proyecto que apenas comienza y que busca consolidarse dentro de una competencia cada vez más exigente.

El conjunto azulgrana disputa su primer torneo. @atlantefcfemenil
El conjunto azulgrana disputa su primer torneo. @atlantefcfemenil

Para Necaxa, en cambio, la derrota significó un tropiezo temprano en un torneo donde intentarán mejorar los resultados obtenidos en campañas recientes.

Sin embargo, la conversación posterior al encuentro estuvo dominada por el debate sobre la responsabilidad de quienes participan en las transmisiones deportivas.

En los últimos años, el futbol femenil mexicano ha insistido en que la atención se centre en el desempeño de las jugadoras, los proyectos deportivos y la evolución de la competencia, por lo que cualquier comentario que se perciba como una distracción respecto al juego suele generar reacciones inmediatas.

La controversia ocurrida en el Atlante contra Necaxa vuelve a poner sobre la mesa la importancia del lenguaje utilizado en las transmisiones deportivas.

Mientras aficionados esperan una postura oficial de las partes involucradas, el episodio ya se convirtió en uno de los temas más comentados del arranque del Apertura 2026, eclipsando en gran medida el histórico debut ganador de Atlante en la Liga MX Femenil.

Por ahora, Atlante Femenil arrancó con el pie derecho el certamen histórico en el que hacen su debut en Liga MX.

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