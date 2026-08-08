Pensión Mujeres Bienestar: Naucalpan alcanza 20 mil beneficiarias de 60 a 64 años

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan, programa que alcanzó las 20 mil beneficiarias de entre 60 y 64 años incorporadas en este municipio mexiquense.

El acto se realizó en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde autoridades federales y estatales destacaron la importancia de fortalecer los programas sociales dirigidos a las mujeres y reconocer su papel en las familias y comunidades.

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Naucalpan suma 20 mil mujeres a la Pensión Mujeres Bienestar

Durante la ceremonia, se destacó que el programa Pensión Mujeres Bienestar representa una de las estrategias sociales dirigidas a mejorar las condiciones económicas de mujeres de 60 a 64 años.

A nivel estatal, el padrón contempla a 371 mil mujeres mexiquenses, mientras que la meta del Gobierno de México es alcanzar a 3 millones de beneficiarias en todo el país.

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El esquema contempla un apoyo económico de 3 mil 100 pesos cada dos meses, además de una serie de beneficios complementarios destinados a brindar respaldo a las beneficiarias y sus familias.

Entre estos beneficios se encuentran seguro de vida, asistencia médica integral, atención veterinaria para mascotas, asesoría legal, capacitaciones, descuentos comerciales y tarifas preferenciales en el transporte público.

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Uno de los puntos centrales del programa es que, al cumplir los 65 años, las beneficiarias son incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con lo que se busca garantizar la continuidad del apoyo económico.

Sheinbaum destaca políticas públicas para las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de impulsar políticas públicas que reconozcan y protejan los derechos de las mujeres (Foto: Presidencia)

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de impulsar políticas públicas que reconozcan y protejan los derechos de las mujeres.

Como parte de estas acciones mencionó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, de la cual se han distribuido 25 millones de ejemplares en español y en 68 lenguas indígenas.

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También destacó el funcionamiento de más de mil Centros LIBRE en diferentes regiones del país, espacios destinados a proporcionar atención integral a las mujeres.

La mandataria federal también hizo referencia a las Tejedoras de la Patria, una red integrada por mujeres voluntarias que participan en acciones comunitarias y de acompañamiento.

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Delfina Gómez reconoce papel de las mujeres mexiquenses

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que los programas sociales impulsados por el Gobierno de México permiten avanzar en la transformación de las condiciones de vida de las familias mexiquenses.

Durante su mensaje de bienvenida a la presidenta, la mandataria estatal destacó el papel que las mujeres han desempeñado históricamente como motor de los hogares y las comunidades.

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“Durante años han sido y siguen siendo el motor de los hogares y las comunidades mexiquenses”, señaló Delfina Gómez.

La gobernadora sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite concretar obras, programas y acciones dirigidas a atender las necesidades de la población.

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Pensión Mujeres Bienestar llega a comunidades de Naucalpan

La secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, destacó el impacto económico y social que tienen las mujeres de Naucalpan y señaló que los apoyos llegan a habitantes de distintas comunidades del municipio.

Entre las localidades mencionadas se encuentran Echegaray, El Molinito, Benito Juárez, San Francisco Chimalpa y La Mancha, cuyos habitantes forman parte de los sectores beneficiados por las políticas sociales.

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Con la incorporación de 20 mil mujeres de 60 a 64 años, Naucalpan fortalece la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar, programa que busca proporcionar un ingreso económico a este sector y garantizar la continuidad del apoyo cuando las beneficiarias lleguen a los 65 años.