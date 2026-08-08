Padre de Dafne Zapata enfrenta por Zoom audiencia por presunto abuso sexual

Una imagen compuesta muestra a una joven con vestido y corona dividida de un hombre, representando la situación legal del padre de Dafne Zapata Quintos por presunto abuso sexual. (Especial Infobae México)

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Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, enfrentó este viernes 7 de agosto una audiencia por el proceso penal que lo señala por el presunto delito de violación equiparada contra su hija cuando ella era menor de edad.

La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas. De acuerdo con reportes de medios locales, Gabriel “N” participó de forma remota mediante la plataforma Zoom.

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Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió de manera presencial para dar seguimiento al procedimiento, que permanece abierto desde 2019.

La acusación sostiene que el presunto abuso ocurrió cuando Dafne tenía seis años. El expediente contempla declaraciones que la menor rindió durante ese periodo y que forman parte de las actuaciones judiciales.

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Dafne Zapata sonríe en primer plano y, en un recuadro, su padre es identificado como el principal investigado por feminicidio y abuso sexual. (Facebook / YouTube: Telediario)

Madre de Dafne acusa retrasos en el proceso

Alejandra Quintos afirmó que Gabriel “N” ha presentado diversos amparos y recursos legales durante los últimos años, acciones que, según su versión, han retrasado el avance del proceso.

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos, él ha metido, pues todos los papeles para ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y que yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola”.

La madre de Dafne también cuestionó el acceso a la justicia en Tamaulipas y señaló presuntos actos de corrupción relacionados con el expediente.

Quintos explicó que durante años evitó hablar públicamente sobre la acusación para proteger a su hija de una posible revictimización. Sin embargo, tras el feminicidio de la adolescente, decidió mantener visibles ambos procesos.

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“A mí ahorita me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas. No es justo. Es una niña de 13 años. (...) Murió horrible y ahora tengo que pelear por las dos causas, pero voy a seguir con la misma entereza”.

También negó haber recibido dinero a cambio de los procesos legales relacionados con Dafne.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Cronología del caso

2019: Cuando Dafne tenía seis años, su madre inició el proceso por el presunto abuso sexual contra su expareja. La investigación derivó en una acusación por violación equiparada.

13 de julio de 2026: Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

17 de julio: La adolescente murió dentro de las instalaciones de la academia. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Finales de julio: La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la academia. Tres imputados quedaron sujetos a proceso por el feminicidio.

7 de agosto: Gabriel “N” compareció por videollamada en la audiencia relacionada con el presunto abuso sexual. Alejandra Quintos acudió al Centro Integral de Justicia de El Mante para continuar con el procedimiento.

El proceso por el presunto abuso sexual permanece separado de la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.