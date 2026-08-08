Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo explotó contra Yahir por señalar que el tiempo que usaba la cocina generaba retrasos. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

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La derrota en la prueba semanal provocó un nuevo choque dentro de La Casa de los Famosos México 2026, con Yahir y Cynthia Klitbo como protagonistas de una discusión por la organización de la comida y las responsabilidades de los habitantes.

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal

Los habitantes enfrentaron la prueba Alarmados, en la que debían reaccionar con rapidez, llegar a distintos puntos de la casa y presionar un botón. El grupo consiguió 31 aciertos de 70 posibles, pero necesitaba al menos 35 para obtener el presupuesto completo de alimentos.

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Yahir fue quien abrió el acrílico que confirmó el resultado. Ante la derrota, intentó cerrar filas con sus compañeros.

“Es un compromiso, para la semana que viene, que nos vamos a partir la madre para que no vuelva a pasar esto”, dijo el cantante.

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Sin embargo, Moisés Peñaloza cuestionó la forma en que se ejecutó la estrategia. “Y también un recordatorio para cuando alguien proponga una estrategia, para acatarla desde un principio y, si no funciona, buscar otra”, señaló.

Moisés sostuvo que la propuesta de Yahir pudo haber funcionado si todos la hubieran seguido.

La discusión se trasladó después a la cocina. Yahir explicó que algunos habitantes comen a distintas horas y que eso dificulta la organización de los alimentos. “Creo que vamos a tener un orden mucho más estricto en la cocina, es todo”, afirmó.

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Cynthia Klitbo planteó que cada participante preparara su propia comida, propuesta que no convenció a Yahir. La actriz también señaló que en ocasiones la han excluido de la cocina.

El cantante aclaró que su intención era priorizar las necesidades alimentarias de Cynthia: “Tú eres la prioridad, por cuestiones de salud; luego entramos nosotros para cocinar para todos y los que traen el tema individual, (que lo hagan)”.

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La tensión aumentó mientras ambos defendían sus posturas sobre la administración del reducido presupuesto.

Yahir, Cynthia Klitbo y otros participantes de La Casa de los Famosos México reaccionan durante una discusión por las responsabilidades. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

¿A quién salvó Moisés Peñaloza?

La jornada también dejó una decisión clave en la placa de nominados. Moisés Peñaloza ganó el reto de salvación y obtuvo la posibilidad de retirar a uno de sus compañeros de la zona de riesgo.

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Los nominados eran Masad, Gema Garoa, Memo Schutz, Ximena Herrera y Ernesto Laguardia. Moisés eligió salvar a Gema Garoa, al considerar que aporta armonía dentro de la casa.

Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad se mantienen en la placa de nominados. (Facebook: LCDLFMX)

“Me encanta competir, soy de mucho corazón. Quiero llegar lo más lejos que pueda con las personas que generan mayor armonía y por ello quiero salvar a Gema”.

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Con esta decisión, Garoa quedó fuera de la placa y el resto de los nominados permaneció expuesto a la decisión del público.

Así queda la placa de nominados:

Masad

Memo Schutz

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

La gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 9 de agosto.