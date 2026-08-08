Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

4 de los famosos e convirtieron en peones y tendrán que dormir en un granero. (Facebook La Granja VIP)

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Algunas fuentes han asegurado que Manelyk González ya firmó contrato para participar en la segunda temporada de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrena el 6 de septiembre de 2026.

De confirmarse, la también conocida como “la reina de los realities” se sumaría a un elenco que ya tiene a Carlos Trejo como primer granjero oficial y que busca competir de frente con La Casa de los Famosos México, que se transmite en Televisa.

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En redes sociales, particularmente en X, la posible llegada de Manelyk desató una ola de comentarios que apuntan a que su presencia sería tan explosiva que podría arrastrar el rating del reality de Televisa en el conteo final de amabs producciones.

Los usuarios recuerdan su historial en pantalla: polémica garantizada, audiencias encendidas y una capacidad probada para dominar la conversación digital.

Manelyk acumula más de una década en realities sin haber ganado ninguno

Manelyk podría unirse al cast de La Granja VIP - crédito @manelyk_oficial/IG

González debutó en 2014 en la primera temporada de Acapulco Shore, el reality de MTV Latinoamérica inspirado en Jersey Shore. Permaneció en el programa durante las primeras siete temporadas y se convirtió en su figura más reconocida. De ahí en adelante, su nombre no ha dejado de aparecer en este tipo de formatos.

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En 2019 llegó a la final del reality chileno Resistiré, coproducido por Mega, Azteca 7 y MTV. En 2021 entró a la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo —ya avanzada la competencia— y terminó como subcampeona luego de 55 días de encierro. Ese mismo año intentó la pista de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa; abandonó, volvió en la edición Campeón de Campeones y quedó en segundo lugar junto a Luis “Potro” Caballero.

En 2023 participó en Los 50 de Telemundo y en 2025 regresó a La Casa de los Famosos All-Stars, donde fue la decimocuarta eliminada luego de protagonizar un intercambio con La Casa de los Famosos Colombia. Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, Manelyk se ha posicionado como una de las figuras de entretenimiento con mayor tracción en redes de habla hispana.

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Carlos Trejo ya es el primer granjero confirmado de la temporada

Carlos Trejo (Foto: Steve Allen/Infobae)

El 6 de agosto, durante la transmisión de Venga la Alegría, Carlos Trejo salió de un huevo gigante instalado en el foro para revelarse como el primer habitante oficial de La Granja VIP 2. El cazafantasmas, conocido por su libro Cañitas y por sus enfrentamientos públicos con figuras del espectáculo, afirmó no tener miedo a la experiencia y dijo sentirse “emocionado” por convivir con animales.

Trejo llega además con un dato que añade tensión desde el arranque: el campeón vigente de la primera temporada es Alfredo Adame, su rival más conocido en el mundo del espectáculo. El cazafantasmas aseguró que eso no le genera presión.

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Una segunda temporada con 20 participantes y estreno en septiembre

Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

La producción confirmó que esta edición tendrá 20 participantes, cuatro más que en la primera temporada, que reunió a figuras como Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez, Lis Vega, Kim Shantal y el propio Alfredo Adame. Como host digital regresa Mallezaa (Marielle Zannie), quien ya ocupó ese rol en la primera edición.

Entre los nombres que circulan como posibles participantes —sin confirmación oficial de TV Azteca— aparecen Litzy, Ivonne Montero, Lizbeth Rodríguez, Agustín Fernández, Laura Flores, Tábata Jalil y Brenda Zambrano, entre otros. La producción ha adelantado pistas en redes, la más reciente: unos guantes de box.

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Si la incorporación de Manelyk González se confirma, La Granja VIP 2 arrancaría con uno de los elencos más comentados de la temporada de realities en México.