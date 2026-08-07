Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América

Las Águilas estrenaron su uniforme de visita (@clubamerica / Instagram)

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El Club América presentó oficialmente su nuevo uniforme de visitante para la temporada 2026-27 y, como ocurrió desde que comenzaron a circular las primeras filtraciones, la prenda ha generado una fuerte conversación entre los aficionados.

El diseño apuesta por una estética distinta a la habitual, con el negro como color predominante y una imagen más sobria de la que suele caracterizar a las Águilas.

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Sin embargo, además de su apariencia, uno de los temas que más interés ha despertado es el precio que deberán pagar quienes quieran adquirir la nueva camiseta.

Estos son los precios del nuevo jersey negro del América

La nueva playera del América ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales de Adidas y llega en distintas versiones para adaptarse a diferentes tipos de aficionados.

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Como suele ocurrir con los lanzamientos más recientes, existen modelos diseñados para el público general y otros con características similares a las que utilizan los futbolistas durante los partidos.

La versión para aficionados tiene un precio de 1,999 pesos, mientras que la edición de manga larga alcanza los 2,199 pesos.

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Por su parte, quienes buscan la versión de jugador, confeccionada con materiales de mayor rendimiento y tecnología similar a la utilizada por el plantel profesional, deberán desembolsar 2,999 pesos.

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En el caso de la variante de manga larga para jugador, el costo asciende a 3,199 pesos.

También se encuentra disponible una versión infantil con un precio de 1,699 pesos, así como el short oficial de visitante, cuyo costo es de 999 pesos.

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De esta manera, un aficionado que busque adquirir el uniforme completo en versión de jugador podría realizar una inversión considerable, especialmente si decide personalizar la camiseta con nombre y número.

Aun así, la expectativa de ventas es alta debido al impacto que ha tenido el diseño desde su presentación oficial.

Un diseño que rompe con la tradición azulcrema

Más allá del costo, el nuevo jersey negro del América destaca por alejarse de los colores tradicionales que han acompañado al club durante gran parte de su historia.

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Aunque el escudo y la identidad de la institución permanecen presentes, la apuesta visual está enfocada en una apariencia más elegante y moderna.

La camiseta utiliza el negro como base principal y combina distintos detalles gráficos que le dan una personalidad diferente a la de uniformes anteriores.

La decisión de Adidas y del club parece responder a una tendencia cada vez más frecuente entre equipos de élite, que buscan lanzar equipaciones alternativas con diseños más atrevidos para conectar tanto con aficionados como con coleccionistas.

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Además, el lanzamiento llega en un momento especial para la institución, que se acerca a la celebración de su 110 aniversario.

Por ello, cada nueva indumentaria adquiere un valor adicional para los seguidores que suelen coleccionar camisetas históricas del equipo.

El uniforme negro ya se perfila como una de las prendas más comentadas del año dentro de la Liga MX.

El estreno del nuevo uniforme del América confirma que las Águilas continúan siendo uno de los clubes con mayor impacto comercial en el futbol mexicano.

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Aunque el precio ha provocado debate entre algunos seguidores, el interés generado por la camiseta demuestra que la combinación entre diseño, identidad y exclusividad sigue siendo una fórmula efectiva.

Ahora quedará por verse si esta nueva piel negra logra convertirse en una de las más recordadas por la afición azulcrema durante los próximos años.

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América debutará su nuevo uniforme probablemente en la siguiente jornada de Leagues Cup (X@ClubAmerica)

Banda MS acompañó el estreno del América en Leagues Cup

La presentación del nuevo jersey negro del América coincidió con una noche especial para la afición azulcrema en el Estadio Azteca.

Como parte de las actividades del debut de las Águilas en la Leagues Cup 2026, la Banda MS volvió al inmueble para interpretar “Mi Mayor Anhelo”, canción que con el paso de los años se ha convertido en uno de los himnos no oficiales más representativos del americanismo.

(X / @ClubAmerica)

Miles de aficionados acompañaron el momento desde las tribunas, mientras el equipo respondió en la cancha con una contundente victoria sobre San Diego FC.

Además del espectáculo musical, integrantes de la agrupación convivieron con seguidores y participaron en actividades organizadas por el club junto al atacante Alejandro Zendejas, reforzando el ambiente festivo que acompañó el estreno de la nueva indumentaria azulcrema.