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Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Se trata de tres hombres de nacionalidad mexicana y tres más originarios de Ecuador, quienes viajaban en una lancha con la droga

La detención fue realizada cerca de las costas de Acapulco, Guerrero. Crédito: Marina
La detención fue realizada cerca de las costas de Acapulco, Guerrero. Crédito: Marina
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La Secretaría de Marina anunció este 7 de agosto el aseguramiento de aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, a 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, durante una operación de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera. La droga viajaba en una lancha con tres motores fuera de borda, según datos oficiales.

Seis tripulantes fueron detenidos: tres de nacionalidad mexicana y tres más de nacionalidad ecuatoriana. Junto con la carga, los elementos navales aseguraron 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

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Cargamento de cocaína asegurado por las autoridades cerca de las costas de Acapulco. Crédito: Marina
Cargamento de cocaína asegurado por las autoridades cerca de las costas de Acapulco. Crédito: Marina

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes y determinará su situación jurídica.

La droga viajaba en una lancha con combustible para larga distancia

Las autoridades detallaron que la embarcación localizada contaba con tres motores fuera de borda y casi 2 mil 500 litros de combustible almacenados en 49 bidones, una configuración que permite cubrir grandes distancias en mar abierto sin necesidad de reabastecerse en puerto.

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Los equipos de comunicación satelital y las dos radiobalizas halladas a bordo apuntarían a una operación con coordinación desde tierra o desde otra embarcación.

Así fueron localizados por un helicóptero en el mar. Crédito: Marina
Así fueron localizados por un helicóptero en el mar. Crédito: Marina

Ese tipo de lancha rápida, con múltiples motores y reservas de combustible, es el mismo perfil de nave que la Marina ha interceptado de forma recurrente en los últimos meses frente a las costas del Pacífico Sur. La presencia de tripulantes ecuatorianos también coincide con operativos anteriores.

El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El Pacífico concentra los decomisos más grandes del sexenio

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar con destino a México se concentra en las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa serían las principales organizaciones detrás del flujo.

Morales también describió un cambio en las tácticas de las organizaciones criminales: los cárteles introdujeron polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Embarcaciones menores mexicanas operaban después como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directa en los puertos.

Desde el inicio del sexenio, la Marina acumula más de 80 toneladas de cocaína decomisadas en altamar. El despliegue naval se orienta hacia el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco que operó como punto de alerta temprana.

Decomisos previos muestran un patrón de embarcaciones menores con tripulantes extranjeros

El operativo repite una dinámica documentada en los meses anteriores. El 21 de julio, una lancha fue interceptada a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas con mil 530 kilogramos de cocaína; entre sus cinco tripulantes había dos ecuatorianos y tres guatemaltecos. El decomiso representó una afectación estimada de 355 millones de pesos y evitó la distribución de aproximadamente 3 millones de dosis.

El 28 de julio, otro aseguramiento frente a Chiapas arrojó mil 140 kilogramos y tres detenidos, con 33 bidones de combustible y dos radiobalizas a bordo, un perfil similar al del operativo anunciado este 7 de agosto.

El 4 de julio, un helicóptero embarcado avistó dos embarcaciones sin matrícula ni bandera frente a Oaxaca con 2 mil 990 kilogramos de cocaína, más 20 bidones con litros de presunta gasolina preparada. Los cuatro detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso el 10 de julio por la FGR, que los imputó por transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla. Un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 13 en Oaxaca.

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