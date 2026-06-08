Resultados elecciones Coahuila 2026: PRI se lleva carro completo, Morena acusa ‘QRgate’ y PAN se desploma

Urnas transparentes con los logos de los partidos políticos, como PRI, PAN y Morena, alineadas frente a la silueta del mapa de Coahuila, simbolizando la pluralidad electoral del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coahuila celebró este domingo 7 de junio la única elección del país en 2026 para renovar su Congreso local, con 25 diputaciones en juego y cerca de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Al cierre de la jornada, el PREP perfila un carro completo para la coalición PRI-UDC en los 16 distritos de mayoría relativa, al tiempo que el partido Morena ha denunciado un esquema masivo de compra de votos con códigos QR y el PAN se desploma al quinto lugar de fuerza política con apenas el 2.17% de los sufragios.

PUBLICIDAD

La participación ciudadana superó el 50 por ciento. La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica (MEC) para el procesamiento del voto emitido por internet, implementada por el INE para garantizar la certeza y legalidad de los sufragios.

PRI-UDC se lleva los 16 distritos

El PRI encabeza las votaciones.

Los resultados preliminares al corte de las 05:20 horas del este 8 de junio, con 4,312 de 4,319 actas capturadas (99.84%), son los siguientes:

PUBLICIDAD

PRI – UDC: 684,211 votos — 55.03% — 16 distritos

PT – Morena: 325,824 votos — 26.20% — 0 distritos

Nuevas Ideas: 73,187 votos — 5.89% — 0 distritos

Verde: 32,384 votos — 2.60% — 0 distritos

PAN: 26,872 votos — 2.16% — 0 distritos

Movimiento Ciudadano: 24,492 votos — 1.97% — 0 distritos

México Avante: 7,224 votos — 0.58% — 0 distritos

Candidaturas no registradas: 2,526 votos — 0.20%

Votos nulos: 64,294 — 5.17%

Total de votos: 1,243,396

Participación ciudadana: 50.74%

¿Quiénes son los candidatos a una diputación virtualmente ganadores?

Los 16 candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad que encabezaron el conteo en sus respectivos distritos son:

Francisco Javier Navarro Galindo (Distrito 1)

Guillermo Ruiz Guerra (Distrito 2)

Claudia María Garza Iribarren ( Distrito 3)

Cristina Amezcua González (Distrito 4)

Esra Ibn Cavazos del Bosque (Distrito 5)

Héctor Miguel García Falcón (Distrito 6)

Sol María Luna Adame (Distrito 7)

Ximena Villarreal Blake (Distrito 8)

Verónica Martínez García (Distrito 9)

Felipe González Miranda (Distrito 10)

Héctor Hugo Dávila Prado (Distrito 11)

José María Morales Padilla (Distrito 12)

Luz Elena Guadalupe Morales Núñez (Distrito 13)

María del Pilar Mar Arroyo Peart (Distrito 14)

Julián Eduardo Medrano Aguirre (Distrito 15)

Álvaro Moreira Valdés (Distrito 16)

El PRI celebra y pone la mira en 2027

Alito Moreno da conferencia tras elecciones en Coahuila. (X/@alitomorenoc)

Tras los comicios, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad”.

En conferencia de prensa, Moreno afirmó que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027. “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, dijo el también senador.

PUBLICIDAD

Añadió: “Ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero lograron doblar la decisión de la gente”.

En rueda de prensa desde Saltillo, Alito Moreno atribuyó el resultado al trabajo del gobernador Manolo Jiménez: “Su gobierno prestigia al PRI y hoy ha quedado claro que la gente vota por él, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la economía, la generación de empleos y una mejor calidad de vida”.

PUBLICIDAD

El dirigente ya pone la mira en la siguiente batalla: “El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”.

El propio gobernador Manolo Jiménez, tras emitir su voto en Saltillo, había descrito la jornada como “tranquila, en paz, donde está saliendo mucha gente a votar en todas las regiones de Coahuila” y calificó como “mala información” las denuncias de Morena sobre intimidaciones y detenciones de militantes. “Esta es una tierra de ley, aquí respetamos las instituciones, es el estado más seguro del país”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Morena denuncia el “QRgate”: códigos QR y 500 pesos por voto

Al cierre de la jornada, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo para denunciar lo que describió como una operación sistemática de compra y coacción del voto.

“Hablamos del QRgate y que puede superar lo que conocimos en 2012 con el presidente Peña. El PRI decidió que cada uno de sus votos fueran comprados”, declaró.

PUBLICIDAD

El esquema habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio. La imagen era leída por celulares para ingresar a un sistema digital que registraba el voto y autorizaba una retribución económica territorializada.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI. Presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo.

PUBLICIDAD

Ricardo Monreal expresa preocupación sobre las votaciones..

La dirigencia denunció además que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales de Morena en Torreón con un operativo de veinte patrullas. En el municipio de Frontera, militantes del partido fueron detenidos arbitrariamente tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos. En ese mismo operativo, ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la FGR a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.

El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que se presentaron denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR.

PUBLICIDAD

También se presentará queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y se solicitará a la UIF el rastreo de cada peso invertido en la plataforma, con petición de congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito. Montiel Reyes declaró: “Vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.

La instancia final será el Tribunal Electoral, Sala Superior o Sala Regional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la elección.

El INE reportó jornada sin incidentes graves; 119 incidencias menores

En contraste, el presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica, con 119 incidencias menores que no afectaron el curso general de la elección.

Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, aunque no fue sino hasta el mediodía que se concretó la operación de todas por la inasistencia de algunos funcionarios de casilla.

PAN, Verde y MC que quedarían sin prerrogativas; México Avante perdería su registro

Una urna electoral transparente, parcialmente llena de boletas, se presenta en primer plano mientras los logos difuminados del PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde se observan en el fondo, simbolizando su posible salida del reparto estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PAN, Movimiento Ciudadano y el PVEM sufrieron fuertes golpes, pues lo tres partidos tuvieron porcentajes de voto debajo del umbral del 3% de la votación válida establecido por el Artículo 28 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Eso significa que los tres partidos perderían el derecho al financiamiento público estatal y la posibilidad de participar en la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías de representación proporcional en el estado.

El caso del PAN es el de mayor contraste. En 2017 estuvo a punto de ganar la gubernatura de Coahuila. En 2023 compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, ganó cinco distritos y superó el 6% de la votación dentro de la alianza. Esta vez fue solo, por decisión de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, y cayó al quinto lugar de las preferencias electorales locales.

La propia dirigencia nacional del PAN reconoció la derrota en un comunicado emitido la noche del este 7 de junio, cuyo encabezado fue: “Resultado en Coahuila nos obligan como partido a duplicar nuestro esfuerzo y fortalecer nuestra propia identidad y crecimiento”. El partido subrayó que el escenario “responde a condiciones particulares de la entidad y no refleja el contexto nacional”.

El partido local México Avante, que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y enfrenta la consecuencia más severa: la cancelación de su registro estatal, conforme al Artículo 78 del mismo código. El Artículo 81 establece que la cancelación extingue la personalidad jurídica del partido, aunque sus dirigentes deberán liquidar su patrimonio. El Artículo 82 precisa que el dinero remanente será canalizado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila.

La sorpresa de la jornada fue Nuevas Ideas, partido local de nueva creación que obtuvo el 5.89% y se convirtió en la tercera fuerza política del estado, por encima del PAN, el Verde y Movimiento Ciudadano. El resultado le permite conservar su registro y aspirar a cargos plurinominales en el Congreso local.

Los cómputos oficiales que determinarán los resultados definitivos arrancan el miércoles este 10 de junio.