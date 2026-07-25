Venezuela conmemoró un mes del doble terremoto con vistas a la reconstrucción de las zonas más afectadas

Venezuela conmemoró este viernes un mes del devastador doble terremoto que afectó la zona norte del país con misas y la evaluación de planes de crédito para ayudar a las familias que sufrieron daños graves en sus viviendas, así como con llamados de 39 ONG a la transparencia y rendición de cuentas sobre el programa de reconstrucción.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país ubicada en Caracas,- cientos de personas se concentraron para celebrar una misa en honor a los muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, entre ellos 48 integrantes de la casa de estudios. De acuerdo al último balance oficial de viernes, murieron 5.546 personas, 16.740 sufrieron heridas y cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda.

PUBLICIDAD

Una mujer asiste a una vigilia en honor a las víctimas de los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Eduardo Enrique Soto, sacerdote de la Parroquia Universitaria de la UCV, comentó a la agencia EFE que la ceremonia religiosa también sirvió para agradecer el trabajo de estudiantes, voluntarios y rescatistas que ayudaron a los más afectados por el desastre. Para el sacerdote, la tragedia debe servir como una oportunidad para dejar de lado las diferencias ideológicas.

Igualmente, en el sector La Lucha de la parroquia Urimare del estado La Guaira, el más afectado por los sismos, los vecinos se reunieron para rezar un rosario en honor a los fallecidos de la zona. En esa región, murieron nueve personas, por lo que decidieron hacer un homenaje. “Solo les pido que me den fuerza, a mi hija mayor, que me de muchísima fuerza, mi primo, mi tío, que nos den fuerzas para seguir avanzando, seguir soportando esto, seguir aguantando este gran dolor que dejó todo”, expresó Jesús Velásquez, residente del sector, quien perdió a sus familiares en la tragedia.

PUBLICIDAD

Personas asisten a una vigilia en honor a las víctimas de los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el viernes que su Gobierno trabaja en un “plan maestro” para la reconstrucción de Venezuela. Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

En ese sentido, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas. Las autoridades, de acuerdo a una nota de prensa, evaluaron un programa crediticio para avanzar en la atención a las familias afectadas por el doble terremoto, con financiamiento para reparar edificaciones que se otorgarán a condominios y personas naturales, así como acceso a recursos para comprar una casa, en aquellos casos donde hubo pérdida total. Asimismo, sostuvo que todas las medidas se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria, toda vez que se implementarán sobre la base de recursos en divisas.

PUBLICIDAD

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que superará los USD 12.000 millones, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)

El economista Asdrúbal Oliveros señaló a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares, lo que considera una cifra “muy significativa” para una nación con un PIB alrededor de los 110.000 millones.

Por otra parte, un grupo de 39 ONG exigió este viernes que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción en el país suramericano. Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo a un comunicado publicado por Laboratorio de Paz en su página web.

PUBLICIDAD

Un mes después del doble terremoto, habitantes de Caracas y La Guaira siguen sintiendo miedo y nervios, mientras se mantienen a la expectativa en cuanto a los planes de reconstrucción y reparaciones de daños en infraestructuras.

Tibisay Farías salió a dar una vuelta con su familia para calmar los nervios, según señaló a EFE, porque el pasado 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto, era festivo nacional en Venezuela, igual que este viernes, cuando se conmemora el natalicio del Libertador Simón Bolívar.

Una vista desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos gemelos que sacudieron Venezuela hace un mes, causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas, en La Guaira, Venezuela, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Entretanto, una joven comerciante que no quiso identificarse, señaló a EFE que se siente rara un mes después del doble terremoto que dejó daños en el techo de su negocio, incluyendo temas eléctricos, de agua potable y de un muro que cayó.

PUBLICIDAD

Igualmente, Mervin Tera, un peluquero de 44 años y residente del sector La Lucha en La Guaira, dijo que todavía hay miedo y nervios sobre el doble terremoto, por lo que algunos de sus vecinos todavía prefieren dormir en tiendas de campaña a la afueras de sus casas.

(Con información EFE)