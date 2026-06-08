México

Elecciones de Coahuila: Alito Moreno afirma que “solo el PRI puede sacar a Morena” luego de los comicios

El líder tricolor considera que México empieza a tomar un nuevo rumbo

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Alejandro Moreno presentó la impugnación ante el INE. | X- Alejandro Moreno
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó este 7 de junio que Coahuila “mandó un mensaje” rumbo a 2027. | X- Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó este 7 de junio luego de las elecciones de Coahuila que el resultado “mandó un mensajey sostuvo que su partido es el único que puede “sacar a Morena. También señaló a un año de las elecciones de 2027, “el país empieza a marcar un nuevo rumbo.”

Según escribió en su cuenta de X, Moreno aseguró que esa confianza se defiende “con trabajo y con firmeza y añadió: “El milagro mexicano lo estamos construyendo juntos, organizados en todo el país para sacar a los narcopolíticos de MORENA y defender a México con rumbo y liderazgo”.

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Alito Moreno afirma que su partido gana 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila

Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila. (Archivo Infoabe)
Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila. (Archivo Infoabe)

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, aseguró que su partido gana 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila y que obtuvo “una ventaja clara” en todo el estado, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la misma publicación, Moreno calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidady sostuvo que el resultado refleja “el respaldo de miles de ciudadanos que participaron.

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El líder priista también reconoció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien atribuye “buenos resultados en economía y seguridad, además de generación de empleos y un gobierno “con responsabilidad, según su pronunciamiento en redes sociales.

Moreno acusó a Morena de estar integrada por “narcopolíticos” y afirmó que los coahuilenses “no quieren abrirles paso. También llamó a votar el próximo 6 de junio de 2027 para “sacar del gobierno” a ese partido.

El líder del PRI llama a ir “con todo” rumbo a 2027 tras presumir resultados en Coahuila

La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
Moreno acusó a Morena de “cínicos, corruptos y narcopolíticos” en su mensaje sobre la elección en Coahuila. Crédito: X @PRI_Nacional

En otros mensajes en redes sociales este 7 de junio, Alito Moreno reiteró que su partido ganó los 16 de 16 distritos en Coahuila y que Morena “se topó con pared”.

“Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de MORENA no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, escribió Moreno. En ese mismo mensaje, planteó que el PRI es “la verdadera opción de la oposicióny lanzó: “¡Vamos con todo por el 2027!”.

En una segunda publicación, el también senador sostuvo que “ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero Morena logródoblar la decisión de la gente” y afirmó que “la ciudadanía votó con conciencia y defendió su estado. También señaló: “En Coahuila ganamos con claridad y así lo vamos a hacer en todo México… ¡México cuenta con el PRI!”.

El PREP perfila una ventaja del PRI en los 16 distritos locales de Coahuila

Mapa en acuarela del estado de Coahuila, México, rodeado por ocho urnas electorales de colores suaves con boletas parcialmente insertadas y marcadas con una 'X'.
El INE confirmó saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila este 7 de junio, con 100% de casillas instaladas y sin incidentes graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INE confirmó saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila de este domingo 7 de junio, con la instalación del 100% de las casillas y sin incidentes graves que comprometieran la votación, mientras el PREP comenzó a perfilar una ventaja del PRI en los 16 distritos locales y una participación estimada de 47.69%, de acuerdo con el propio instituto.

A las 19:10 horas, el PREP reportó un avance de 10.26% en la captura de actas, con 443 de 4 mil 319 registradas. Con ese corte, el sistema acumuló 110 mil 841 votos emitidos.

De ese total, el PRI sumó 63 mil 135 votos, equivalentes a 56.96% de los sufragios contabilizados, y encabezó el conteo preliminar en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas del PREP. Las candidaturas no registradas acumularon 508 votos, es decir 0.46%, y los votos nulos llegaron a 5 mil 645, equivalente a 5.09%.

El INE informó que a las 18:00 horas concluyó la recepción de la votación en las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila para el Proceso Electoral Local 2025-2026. A partir de ese momento comenzó el escrutinio y cómputo.

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