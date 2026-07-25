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Lluvias intensas y fuertes vientos afectarán gran parte de México: tormenta tropical Genevieve no representa riesgo

El SMN pronostica lluvias intensas en el norte, occidente del país y la tormenta tropical Genevieve permanece lejos de las costas mexicanas

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Lluvias clima Inundaciones encharcamientos CDMX
Lluvias clima Inundaciones encharcamientos (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este viernes y las primeras horas del sábado se registrarán lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en gran parte del territorio nacional, condiciones que podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos, inundaciones y encharcamientos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se esperan en el norte y centro de Sinaloa, así como en el oeste de Durango.

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En tanto, se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, este y sur de Coahuila, oeste de Nuevo León, norte y oeste de Nayarit, oeste y sureste de Jalisco, oeste y suroeste de Michoacán, sureste de Guerrero, suroeste de Oaxaca, norte de Campeche y oeste y centro de Yucatán.

Además, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Zacatecas, Colima, este y sur de Chiapas, así como en el norte y oeste de Quintana Roo.

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Mientras tanto, se esperan chubascos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Riesgo de inundaciones, granizo y fuertes rachas de viento

El SMN advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en las regiones con lluvias de mayor intensidad.

Asimismo, alertó que las lluvias intensas y muy fuertes podrían ocasionar deslaves en zonas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones urbanas y rurales.

A estas condiciones se sumarán vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 km/h en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca.

Las autoridades señalaron que estas rachas podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que recomendaron evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Tormenta tropical Genevieve no afecta a México

Durante este viernes se formó la depresión tropical Siete-E sobre el océano Pacífico, la cual evolucionó horas más tarde a la tormenta tropical Genevieve.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicaba a 945 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

El SMN aclaró que, debido a su distancia y trayectoria, Genevieve no representa peligro para el territorio nacional ni genera efectos sobre las costas mexicanas.

Pronóstico para el sábado

Para este sábado continuará el temporal de lluvias debido al monzón mexicano, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán.

Se esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en el centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México.

También se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en el istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que el mar de fondo afectará el litoral del Pacífico desde Baja California hasta Chiapas.

Persistirá la onda de calor en el norte del país

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso a extremadamente caluroso en el noroeste del país.

Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Asimismo, se esperan valores de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, el norte de Chihuahua, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.

El SMN recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil ante cualquier emergencia meteorológica.

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