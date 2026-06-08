Elecciones de Coahuila: INE confirma saldo blanco durante la jornada electoral

El INE señaló que la elección en Coahuila transcurrió en un ambiente de tranquilidad, sin incidentes graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a las 18:00 horas de este domingo 7 de junio concluyó la recepción de la votación en las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila para el Proceso Electoral Local 2025-2026. Ya comenzó el escrutinio y el cómputo.

Según el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del INE, se instalaron el 100% de las casillas aprobadas y la elección transcurrió “en un ambiente de tranquilidad”, sin incidentes graves que comprometan su realización.

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Durante la sesión permanente del Consejo Local del INE en Coahuila, el presidente Miguel Castillo Morales señaló que se registraron incidentes menores y aislados que no afectan el curso general de la votación.

De acuerdo con Castillo Morales, a partir de las 17:00 horas se instaló la Mesa de Escrutinio y Cómputo electrónica para procesar el voto emitido por Internet, en una prueba piloto que se aplica por primera vez a nivel local; el escrutinio y cómputo inició a las 18:00 horas, en concordancia con el cierre de casillas.

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Una vez que concluyó el escrutinio y cómputo en casillas, el Instituto Electoral de Coahuila iniciará la captura, transmisión y publicación de actas en el PREP 2026, que se puede consultar a partir de las 18:30 horas, según el INE.

El instituto electoral añadió que la Lista Nominal en la entidad superó los 2.4 millones de personas, quienes cuentan con condiciones para votar y elegir a quienes integrarán el Congreso local.

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Morena presenta denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila por presunta compra de votos

Morena y el PT acusaron compra y coacción del voto en la elección de este 7 de junio en Coahuila y atribuyeron la operación a operadores vinculados al PRI. FOTO: Cuartoscuro

Morena y el PT acusaron una compra y coacción del voto en la elección de este 7 de junio en Coahuila, y atribuyeron la operación a operadores vinculados al PRI, según un comunicado del partido.

De acuerdo con el documento, entre los reportes ciudadanos que dicen haber recibido está la entrega individual de códigos QR para presuntamente obligar a votantes a fotografiar el cifrado junto con la emisión del sufragio como método de verificación a favor del tricolor.

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Los partidos señalaron que el escaneo del QR dirige a una liga que recibe la fotografía del voto, para su posterior dispersión “electrónica o en persona” por operadores priistas.

Morena y el PT sostuvieron que se trata del mismo esquema que denunciaron en la elección municipal de Durango en 2025, por lo que lo describieron como un “modus operandi” del PRI. También afirman que han identificado domicilios que operarían como centros de compra de votos con ese método.

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Además, acusaron abuso policial y violencia de la policía estatal por detenciones arbitrarias de militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Morena y el PT responsabilizaron de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Morena informó que ya presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que buscará ampliar el caso a la UIF para conocer el origen de los recursos que, asegura, se utilizan en el estado.

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El PRI encabeza la votación en los 16 distritos de Coahuila, según el PREP

La participación ciudadana estimada por el PREP en Coahuila se ubica en 47.69% con base en las actas capturadas al corte de las 19:10 horas. (Archivo Infoabe)

El PREP en Coahuila reporta un avance de 10.26% en la captura de actas hasta el corte de hoy 7 de junio a las 19:10 horas, con 443 de 4 mil 319 actas registradas. La participación ciudadana calculada con esas actas se ubica en 47.69%.

Con base en los datos asentados en las actas del PREP, el PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad. En el conteo preliminar por partido, suma 63 mil 135 votos equivalentes a 56.96%de los sufragios contabilizados.

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El total registrado en ese corte es de 110 mil 841 votos emitidos: las candidaturas no registradas acumulan 508 (0.46%) y los votos nulos llegan a 5 mil 645 (5.09%).