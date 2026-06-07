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Gobernador de Coahuila reporta saldo blanco tras emitir su voto

Un operativo con cerca de 10 mil elementos resguarda las votaciones en Coahuila, afirma el mandatario estatal Manolo Jiménez

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Hombre sonriente con sombrero vaquero beige y chaleco caqui, sosteniendo un micrófono. Su rostro está iluminado y mira hacia la derecha
Manolo Jiménez Salinas, candidato en Coahuila, sonríe y sostiene un micrófono durante un acto público. (@manolojim)

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, emitió su voto este domingo 7 de junio para elegir al nuevo Congreso en la casilla ubicada en el fraccionamiento Jardines del Campestre, en Saltillo.

El mandatario acudió al módulo acompañado de su esposa, Paola Rodríguez, y dos de sus hijos. Al término de su participación, el funcionario ofreció una entrevista en la que destacó que hasta ese momento la jornada electoral transcurría con tranquilidad e hizo un llamado a la ciudadanía para que participara en la elección.

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Durante su declaración a medios locales, Jiménez Salinas afirmó: “Está saliendo mucha gente de todas las regiones de Coahuila (...) es importante recalcar que es una jornada tranquila, en paz, sin incidentes, es parte de la dinámica y seguridad y calidad de vida que tenemos en Coahuila”.

El gobernador subrayó que, a excepción de los tres incidentes ocurridos durante la campaña electoral, la jornada de votación se desarrollaba de forma positiva, calificando los hechos reportados como “incidentes menores”.

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El mandatario recordó que desde la semana pasada se implementó un operativo de seguridad en todas las regiones del estado, en el que participan elementos de la Guardia Nacional, así como de las corporaciones de seguridad estatal y local. Precisó que cerca de 10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno permanecen resguardando las votaciones en Coahuila, con el objetivo de garantizar la integridad de la jornada electoral.

Después de ejercer su derecho al voto, Jiménez Salinas comentó que se dirigiría a comer con su familia, aunque permanecería atento y monitoreando el desarrollo de las elecciones en el estado.

¿Qué cargos se eligen en Coahuila este domingo 7 de junio?

Este domingo 7 de junio, la ciudadanía de Coahuila vota para renovar los 25 escaños del Congreso local. De estos cargos, 16 diputaciones se eligen por mayoría relativa, es decir, una por cada distrito electoral del estado. Las 9 diputaciones restantes se asignan por representación proporcional, también conocidas como plurinominales.

Las actas de escrutinio serán analisadas por el INE FOTO: VENUSTIANO MADERO /CUARTOSCURO.COM
Las actas de escrutinio serán analisadas por el INE FOTO: VENUSTIANO MADERO /CUARTOSCURO.COM

En esta jornada, no se eligen presidencias municipales ni gubernatura, únicamente diputaciones locales que conformarán el Poder Legislativo estatal. La elección define el control del Congreso, actualmente en manos del PRI, y participan nueve partidos políticos, dos coaliciones y un candidato independiente.

Elecciones en Coahuila: “Un ejemplo de seguridad”

Manolo Jiménez Salinas expresó su confianza para que esta jornada electoral se lleve a cabo de manera pacífica, destacando que es una oportunidad para demostrar que Coahuila es un ejemplo en materia de seguridad nacional. De acuerdo con el gobernador, no hay focos rojos ni impedimentos para que se lleven a cabo las actividades electorales para elegir el nuevo Congreso.

Durante la entrevista, el funcionario, contó que el día de ayer acompañó a la familia del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda quien falleció el viernes 5 de junio por complicaciones médicas . Expresó que “le hubiera encantado que saliera del hospital y que estuviera activo”. Indicó que la última vez que estuvo en contacto con Cepeda fue el viernes pasado, ocasión en la que intercambiaron mensajes con el edil.

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