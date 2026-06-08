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¿Cómo obtener los 9 mil pesos del INAPAM? La lista exacta de documentos que te pedirán en la ventanilla

Con estos documentos, las personas de 60 años o más pueden inscribirse todo el año a un programa que puede traducirse en más de 9 mil pesos mensuales

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Un hombre mayor con gafas y cabello blanco recibe billetes de 100 pesos mexicanos de una mano detrás de una ventanilla de vidrio. El logo de INAPAM es visible.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores atiende a personas de 60 años o más en las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 60 años o más en México da acceso a un programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que muchos desconocen.

No es una pensión, no requiere convocatoria y el trámite inicial se resuelve en una sola visita a un módulo de atención.

Lo que viene después puede traducirse en un ingreso mensual de al menos 9,000 pesos mexicanos, dependiendo de la modalidad que elija cada persona.

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El primer paso es la credencial: estos son los documentos exactos

Para ingresar al programa que ofrece el Instituto, el requisito de entrada es contar con la credencial Inapam vigente.

El trámite es presencial, gratuito y se realiza en cualquier módulo de atención a nivel nacional, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

La ubicación de los módulos de atención puede encontrarse a través de la plataforma oficial de la institución, disponible en (https://www.gob.mx/inapam).

Infografía detallada con una mujer adulta mayor sonriendo y su credencial INAPAM, mostrando iconos y texto sobre documentos y requisitos para obtenerla.
La infografía ilustra los requisitos esenciales y documentos obligatorios para tramitar la credencial del INAPAM, la cual ofrece beneficios a personas mayores de 60 años residentes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, los documentos que se deben presentar son:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.
  • Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, en blanco y negro o a color.
  • CURP y número telefónico de una persona de contacto de emergencia.
Hombre y mujer mayores con cabello canoso muestran una credencial del INAPAM a las manos de un empleado en una ventanilla de atención en una oficina.
El trámite de la credencial Inapam es gratuito, no requiere cita previa y puede realizarlo un tercero con carta poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estos documentos, la persona interesada debe residir en México y tener mínimo 60 años de edad.

El Inapam advierte mediante su portal oficial que cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir.

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El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

Cómo recibir los 9 mil pesos mexicanos mensuales

El Inapam es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores.

Además de los conocidos descuentos en farmacias, transporte y servicios, el instituto opera el Servicio de Vinculación Productiva, un programa diseñado para que quienes deseen seguir trabajando puedan hacerlo.

El registro está abierto todo el año, sin fechas límite ni condiciones complejas.

Pareja mexicana adulta mayor sonríe al ver un smartphone en mesa de madera con documentos, billetes y abundantes víveres como frutas, verduras y enlatados.
El registro al Servicio de Vinculación Productiva requiere identificación oficial, credencial Inapam y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la credencial en mano, la persona puede solicitar su registro en el Servicio de Vinculación Productiva presentando una identificación oficial, la credencial Inapam y su CURP en alguno de los módulos de atención.

El trámite se hace de manera presencial con el objetivo de lograr una vinculación laboral específica según el perfil y las necesidades de cada interesado.

Las dos modalidades para ser parte del programa

El programa contempla dos modalidades. La primera es el empleo formal.

A través de ella, el Inapam gestiona la incorporación de personas adultas mayores a empresas públicas y privadas, donde deben recibir el salario y todas las prestaciones que marca la ley.

Dos adultos mayores, un hombre y una mujer, sentados uno frente al otro en una mesa de madera en una cocina, sosteniendo tazas de café y sonriendo.
En la modalidad de empacadoras, el ingreso depende de las propinas que los clientes decidan dar: no hay salario garantizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto opera como intermediario; son las propias empresas las responsables de la contratación.

Por ley, este tipo de puestos debe garantizar el salario mínimo vigente para 2026, que supera los 9,000 pesos mexicanos mensuales en la mayor parte del país.

La segunda es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio.

Hombre y mujer mayores caminan sonriendo por un centro comercial. Él lleva dos bolsas de compras con comestibles, ella una pequeña bolsa.
El Inapam opera como intermediario en el empleo formal: las empresas son las responsables de contratar y pagar prestaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta modalidad no existe relación laboral entre la persona adulta mayor y la tienda: no se firma contrato ni se generan obligaciones laborales.

El ingreso depende directamente de las propinas que los clientes decidan dar.

La credencial no vence y sirve como identificación oficial

Todas las credenciales emitidas hasta la fecha están vigentes, sin importar cuándo fueron expedidas ni qué diseño tengan, de acuerdo con la institución.

Foto: Gobierno de México.
Cada estado puede pedir un requisito adicional al tramitar la credencial; conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir. Foto: Gobierno de México.

No es necesario renovarla ni reemplazarla. En caso de robo, extravío o deterioro, el titular puede solicitar una reposición en cualquier módulo de atención.

La credencial también funciona como identificación oficial en cualquier estado del país, sin importar dónde se haya tramitado.

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