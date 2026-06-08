¿Cómo obtener los 9 mil pesos del INAPAM? La lista exacta de documentos que te pedirán en la ventanilla

Tener 60 años o más en México da acceso a un programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que muchos desconocen.
No es una pensión, no requiere convocatoria y el trámite inicial se resuelve en una sola visita a un módulo de atención.
Lo que viene después puede traducirse en un ingreso mensual de al menos 9,000 pesos mexicanos, dependiendo de la modalidad que elija cada persona.
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El primer paso es la credencial: estos son los documentos exactos
Para ingresar al programa que ofrece el Instituto, el requisito de entrada es contar con la credencial Inapam vigente.
El trámite es presencial, gratuito y se realiza en cualquier módulo de atención a nivel nacional, en horario de 8:00 a 14:00 horas.
La ubicación de los módulos de atención puede encontrarse a través de la plataforma oficial de la institución, disponible en (https://www.gob.mx/inapam).
De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, los documentos que se deben presentar son:
- Acta de nacimiento legible.
- Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.
- Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, en blanco y negro o a color.
- CURP y número telefónico de una persona de contacto de emergencia.
Además de estos documentos, la persona interesada debe residir en México y tener mínimo 60 años de edad.
El Inapam advierte mediante su portal oficial que cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir.
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El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.
Cómo recibir los 9 mil pesos mexicanos mensuales
El Inapam es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores.
Además de los conocidos descuentos en farmacias, transporte y servicios, el instituto opera el Servicio de Vinculación Productiva, un programa diseñado para que quienes deseen seguir trabajando puedan hacerlo.
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El registro está abierto todo el año, sin fechas límite ni condiciones complejas.
Con la credencial en mano, la persona puede solicitar su registro en el Servicio de Vinculación Productiva presentando una identificación oficial, la credencial Inapam y su CURP en alguno de los módulos de atención.
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El trámite se hace de manera presencial con el objetivo de lograr una vinculación laboral específica según el perfil y las necesidades de cada interesado.
Las dos modalidades para ser parte del programa
El programa contempla dos modalidades. La primera es el empleo formal.
A través de ella, el Inapam gestiona la incorporación de personas adultas mayores a empresas públicas y privadas, donde deben recibir el salario y todas las prestaciones que marca la ley.
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El instituto opera como intermediario; son las propias empresas las responsables de la contratación.
Por ley, este tipo de puestos debe garantizar el salario mínimo vigente para 2026, que supera los 9,000 pesos mexicanos mensuales en la mayor parte del país.
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La segunda es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio.
En esta modalidad no existe relación laboral entre la persona adulta mayor y la tienda: no se firma contrato ni se generan obligaciones laborales.
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El ingreso depende directamente de las propinas que los clientes decidan dar.
La credencial no vence y sirve como identificación oficial
Todas las credenciales emitidas hasta la fecha están vigentes, sin importar cuándo fueron expedidas ni qué diseño tengan, de acuerdo con la institución.
No es necesario renovarla ni reemplazarla. En caso de robo, extravío o deterioro, el titular puede solicitar una reposición en cualquier módulo de atención.
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La credencial también funciona como identificación oficial en cualquier estado del país, sin importar dónde se haya tramitado.
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