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Prisca Awiti reacciona a su medalla de plata obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La mexicana se notó frustrada pese a conseguir el segundo lugar y menciona que tendrá que trabajar más duro hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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Prisca Awiti terminó su participación en París 2024 y en su arribo a México fue recibida con aplausos y porras de amigos y familiares. (X/ @VianeyZarate)

La judoca mexicana Prisca Awiti mostró su molestia en la zona mixta después de quedarse con la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde la atletas dejó claro que su objetivo era conseguir el campeonato, por lo que el resultado le dejó una sensación amarga:

“Estoy un poco frustrada y triste al no poder irme con la medalla de oro, pero pues así es el deporte. A veces se gana, a veces se pierde”, comentó la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Prisca Awiti habla sobre la competencia que hay en la región

La mexicana se notó frustrada pese a conseguir el segundo lugar y menciona que tendrá que trabajar más duro hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon )
La mexicana se notó frustrada pese a conseguir el segundo lugar y menciona que tendrá que trabajar más duro hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon )

Prisca Awiti resaltó el crecimiento que ha tenido el judo en la región. Destacó que actualmente existen competidoras con medallas mundiales y olímpicas, lo que eleva el nivel de exigencia en cada torneo. Mencionó que tanto Cuba como República Dominicana suelen ser rivales muy fuertes, lo que hace más significativo alcanzar instancias finales.

A pesar de la dificultad, Awiti expresó sentirse satisfecha por haber llegado a la final en dos ediciones consecutivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Respecto al camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, explicó que el ciclo apenas comienza y que se trata de un proceso largo, en el que es fundamental mantenerse enfocada día a día y afrontar cada competencia por separado.

Awiti señaló que vivir este ciclo como subcampeona olímpica implica una presión diferente, ya que ahora sus rivales la estudian como una de las favoritas, por lo que hay que aprender a manejar esa expectativa y aseguró que está dispuesta a prepararse aún más para enfrentar los nuevos desafíos que se le presenten.

Prisca Awiti obtiene medalla de plata en Santo Domingo 2026

Prisca suma su segunda medalla consecutiva dentro de los Centroamericanos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Prisca suma su segunda medalla consecutiva dentro de los Centroamericanos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Prisca Awiti sumó una nueva presea internacional al obtener la medalla de plata en el judo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La judoca mexicana, actual subcampeona olímpica, protagonizó una final muy disputada en la categoría de -63 kilogramos, donde un ippon en los últimos segundos le arrebató el campeonato.

Awiti inició su participación con victorias sobre Noilyn Aguilar Bravo, de Costa Rica, y Cindy Mera, de Colombia, resultados que la consolidaron como una de las principales contendientes al título en esta edición.

En la pelea por la medalla de oro se enfrentó a la venezolana Anriquelis Barrios, atleta de gran experiencia internacional. El combate transcurrió con mucha paridad, ambas competidoras se mantuvieron cautelosas y buscaban el momento adecuado para atacar.

En los momentos finales, Barrios logró ejecutar un ippon que definió el encuentro, dejando sin oportunidad de respuesta a la mexicana y de esta forma tuvo que conformarse con la medalla de plata tras una de las finales más reñidas de la jornada, donde México se quedó con tres preseas más en el judo.

A continuación, te presentamos las medallas obtenidas por los judocas mexicanos en la jornada de este domingo:

  • Ulises Méndez: Plata-73 kg
  • Gilberto Cardoso: Plata-81 kg
  • Katia Castillo: Plata-70 kg

México buscará incrementar su cuota de preseas este lunes, donde también habrá mucha actividad en judo.

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