México
GoogleAgregar Infobae en Google

Tres ingredientes de tu cocina que limpian el excusado mejor que cualquier producto del súper

La Facultad de Química de la UNAM y universidades estadounidenses respaldan el uso de tres ingredientes de cocina para limpiar el excusado sin químicos agresivos, siempre que se usen en el orden correcto

Infografía en un baño con vinagre, bicarbonato, limones. Muestra texto sobre alternativas de limpieza ecológica y respaldo de instituciones.
Una infografía detalla las propiedades y usos del vinagre, bicarbonato de sodio y limón como alternativas seguras y ecológicas para la limpieza del baño, respaldadas por instituciones académicas y gubernamentales como la USDA y la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El vinagre, el bicarbonato de sodio y el jugo de limón, tres ingredientes comunes en la cocina mexicana tienen respaldo de instituciones académicas y agencias gubernamentales como agentes de limpieza capaces de limpiar el excusado sin los compuestos tóxicos de los productos comerciales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), extensiones universitarias estadounidenses y la Facultad de Química de la UNAM los reconocen como alternativas seguras, económicas y amigables con el medio ambiente.

PUBLICIDAD

La Extensión de la Universidad Estatal de Utah señala que el vinagre blanco y el jugo de limón “son productos de limpieza naturales, así como desinfectantes y desodorizantes”, y que su acidez “disuelve acumulaciones pegajosas, elimina manchas y remueve suciedad”.

Manos con guantes amarillos sujetan un paño de microfibra gris y azul para limpiar el borde de una bañera blanca. Al fondo hay una ventana y una planta.
El vinagre, el bicarbonato y el jugo de limón tienen respaldo institucional como alternativas a los limpiadores comerciales de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato, añade la misma fuente, “puede usarse como limpiador suave y no abrasivo en superficies de cocina, lavabos, tinas, hornos y fibra de vidrio”.

PUBLICIDAD

El vinagre blanco disuelve sarro y elimina manchas de óxido

La Extensión de la Universidad Estatal de Utah y la Extensión de la Universidad de Arkansas clasifican el vinagre blanco y el jugo de limón como ácidos de limpieza alternativos a los productos comerciales de taza de baño y azulejos.

Estos agentes son útiles para eliminar depósitos de agua dura y manchas de óxido.

La receta que propone la Universidad de Arkansas para el excusado: un cuarto de taza de bicarbonato más una taza de vinagre, dejar reposar entre 3 y 30 minutos y cepillar.

Mano rociando un líquido con vinagre de un atomizador sobre la base de un inodoro blanco en un baño con azulejos azules, con manchas amarillentas en el suelo
Los limpiadores caseros son menos propensos a causar irritación y son amigables con el medio ambiente, según universidades estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no debe aplicarse sobre piedra natural, metales como cobre o bronce, ni sobre sellos de hule, pues los daña. El excusado de porcelana, en cambio, es una superficie compatible.

Tampoco debe mezclarse con cloro: Carlos Antonio Rius Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM, advierte en el sitio de la facultad que combinar vinagre con hipoclorito de sodio —el blanqueador de uso doméstico— genera cloro gaseoso, “altamente tóxico”, capaz de producir “quemaduras graves, paros respiratorios” y afectar las mucosas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La extensión de la Universidad Estatal de Utah clasifica el vinagre blanco como desodorizante natural capaz de disolver acumulaciones pegajosas y eliminar manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato raspa la suciedad incrustada y neutraliza los malos olores

El bicarbonato de sodio actúa por dos vías en la limpieza del excusado: su leve abrasividad mecánica desprende la suciedad incrustada, y su alcalinidad altera el entorno químico de la superficie.

La Extensión de la Universidad de Arkansas lo describe como “un polvo suave para fregar de uso alcalino que puede emplearse para casi todos los propósitos de limpieza del hogar”, capaz de remover manchas de jugos de frutas y otros ácidos suaves, “así como de vidrio, azulejos y cerámica”.

Baño blanco y moderno con bañera independiente y un inodoro. Sobre el tocador, un frasco de vidrio con bicarbonato de sodio y una cuchara.
Mezclar vinagre y bicarbonato produce agua, acetato de sodio y gas, no una limpieza más profunda, explica la Facultad de Química de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugo de limón: ataca el sarro y la grasa

El jugo de limón contiene ácido cítrico, capaz de disolver depósitos de calcio y magnesio (el sarro característico del excusado) y tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.

La Universidad de Arkansas indica que el limón “puede desodorizar, aclarar manchas y cortar la grasa”, y que “puede matar bacterias y remover el verdín del latón, el cobre, el bronce y el aluminio”.

Limones verdes con hojas, flores blancas y gotas de rocío llenan una caja de madera, destacando un limón partido, con cítricos difuminados de fondo.
El jugo de limón desodoriza, aclara manchas, corta la grasa y actúa contra verdín en superficies del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usarlos: el orden importa y afecta, de acuerdo con la Facultad de Química de la UNAM

Los tres ingredientes no deben mezclarse todos al mismo tiempo ni de cualquier manera. Entre los errores más comunes se encuentra combinar vinagre y bicarbonato esperando un efecto potenciado.

El académico Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM, explica que el ácido y la base se neutralizan mutuamente.

El académico de la Facultad de Química de la UNAM hace una comparativa entre métodos populares y principios científicos de limpieza. (TikTok/@unam.fq.mx)

La efervescencia es visible, pero no produce una limpieza más profunda ni desinfección real. Cada ingrediente funciona mejor por separado o en secuencia.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte en el portal oficial del Gobierno de México que no deben mezclarse productos químicos a menos que las instrucciones de uso lo permitan, y que “las mezclas pueden inactivar a los desinfectantes o bien producir productos tóxicos’'.

Temas Relacionados

Trucos CaserosBanoVinagreBicarbonato De SodioJugo De LimonLimpiezaUnammexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

La artista causó revuelo al mostrar su respaldo a dos habitantes del reality mediante sus redes sociales

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN

La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas sobre una red de contrabando de combustible y afirmó que la investigación no se limita al exgobernador de Baja California, sino que involucra al menos a ocho personas detenidas

Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

En el material se observa un grupo de hombres con armas largas y equipo táctico, quienes exigieron a David Monreal “no traicionarlos”

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Niños y jóvenes “perderán 20 años de su vida en redes sociales”: proponen nueva campaña de concientización

Una especialista explicó que el uso problemático de la tecnología puede alterar la producción de dopamina y afectar funciones como la atención, el control de impulsos y la toma de decisiones

Niños y jóvenes “perderán 20 años de su vida en redes sociales”: proponen nueva campaña de concientización

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: se espera marcha de aspirantes a la UNAM

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: se espera marcha de aspirantes a la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: capturan en CDMX a dos sospechosos del asesinato de dos hombres en La Magdalena Contreras

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Quién es el “Cebollo”, presunto operador de Los Mayos y objetivo prioritario detenido en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026: los seis participantes que ya se coronaron como los galanes de la temporada

Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro”

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos

DEPORTES

México brilla con par de medallas de oro dentro del Esquí Acuático en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México brilla con par de medallas de oro dentro del Esquí Acuático en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre Césped debuta con victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Prisca Awiti reacciona a su medalla de plata obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América, defensa mexicano que interesa a la Roma de Italia

América Femenil consigue un nuevo título al ganar el Campeón de Campeonas frente a Tigres