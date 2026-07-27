Tres ingredientes de tu cocina que limpian el excusado mejor que cualquier producto del súper

Una infografía detalla las propiedades y usos del vinagre, bicarbonato de sodio y limón como alternativas seguras y ecológicas para la limpieza del baño, respaldadas por instituciones académicas y gubernamentales como la USDA y la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre, el bicarbonato de sodio y el jugo de limón, tres ingredientes comunes en la cocina mexicana tienen respaldo de instituciones académicas y agencias gubernamentales como agentes de limpieza capaces de limpiar el excusado sin los compuestos tóxicos de los productos comerciales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), extensiones universitarias estadounidenses y la Facultad de Química de la UNAM los reconocen como alternativas seguras, económicas y amigables con el medio ambiente.

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La Extensión de la Universidad Estatal de Utah señala que el vinagre blanco y el jugo de limón “son productos de limpieza naturales, así como desinfectantes y desodorizantes”, y que su acidez “disuelve acumulaciones pegajosas, elimina manchas y remueve suciedad”.

El vinagre, el bicarbonato y el jugo de limón tienen respaldo institucional como alternativas a los limpiadores comerciales de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato, añade la misma fuente, “puede usarse como limpiador suave y no abrasivo en superficies de cocina, lavabos, tinas, hornos y fibra de vidrio”.

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El vinagre blanco disuelve sarro y elimina manchas de óxido

La Extensión de la Universidad Estatal de Utah y la Extensión de la Universidad de Arkansas clasifican el vinagre blanco y el jugo de limón como ácidos de limpieza alternativos a los productos comerciales de taza de baño y azulejos.

Estos agentes son útiles para eliminar depósitos de agua dura y manchas de óxido.

La receta que propone la Universidad de Arkansas para el excusado: un cuarto de taza de bicarbonato más una taza de vinagre, dejar reposar entre 3 y 30 minutos y cepillar.

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Los limpiadores caseros son menos propensos a causar irritación y son amigables con el medio ambiente, según universidades estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no debe aplicarse sobre piedra natural, metales como cobre o bronce, ni sobre sellos de hule, pues los daña. El excusado de porcelana, en cambio, es una superficie compatible.

Tampoco debe mezclarse con cloro: Carlos Antonio Rius Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM, advierte en el sitio de la facultad que combinar vinagre con hipoclorito de sodio —el blanqueador de uso doméstico— genera cloro gaseoso, “altamente tóxico”, capaz de producir “quemaduras graves, paros respiratorios” y afectar las mucosas.

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La extensión de la Universidad Estatal de Utah clasifica el vinagre blanco como desodorizante natural capaz de disolver acumulaciones pegajosas y eliminar manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato raspa la suciedad incrustada y neutraliza los malos olores

El bicarbonato de sodio actúa por dos vías en la limpieza del excusado: su leve abrasividad mecánica desprende la suciedad incrustada, y su alcalinidad altera el entorno químico de la superficie.

La Extensión de la Universidad de Arkansas lo describe como “un polvo suave para fregar de uso alcalino que puede emplearse para casi todos los propósitos de limpieza del hogar”, capaz de remover manchas de jugos de frutas y otros ácidos suaves, “así como de vidrio, azulejos y cerámica”.

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Mezclar vinagre y bicarbonato produce agua, acetato de sodio y gas, no una limpieza más profunda, explica la Facultad de Química de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugo de limón: ataca el sarro y la grasa

El jugo de limón contiene ácido cítrico, capaz de disolver depósitos de calcio y magnesio (el sarro característico del excusado) y tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.

La Universidad de Arkansas indica que el limón “puede desodorizar, aclarar manchas y cortar la grasa”, y que “puede matar bacterias y remover el verdín del latón, el cobre, el bronce y el aluminio”.

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El jugo de limón desodoriza, aclara manchas, corta la grasa y actúa contra verdín en superficies del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usarlos: el orden importa y afecta, de acuerdo con la Facultad de Química de la UNAM

Los tres ingredientes no deben mezclarse todos al mismo tiempo ni de cualquier manera. Entre los errores más comunes se encuentra combinar vinagre y bicarbonato esperando un efecto potenciado.

El académico Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM, explica que el ácido y la base se neutralizan mutuamente.

El académico de la Facultad de Química de la UNAM hace una comparativa entre métodos populares y principios científicos de limpieza. (TikTok/@unam.fq.mx)

La efervescencia es visible, pero no produce una limpieza más profunda ni desinfección real. Cada ingrediente funciona mejor por separado o en secuencia.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte en el portal oficial del Gobierno de México que no deben mezclarse productos químicos a menos que las instrucciones de uso lo permitan, y que “las mezclas pueden inactivar a los desinfectantes o bien producir productos tóxicos’'.

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