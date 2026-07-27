“No me corresponde a mí decidir”: Sheinbaum evade postura sobre posible repetición del examen de la UNAM

Este video documenta una conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum en un salón con arquitectura ornamental en la Ciudad de México. La Sra. Sheinbaum, vestida con una chaqueta guinda, habla desde un podio con el escudo de los Estados Unidos Mexicanos. Una audiencia con aproximadamente 20 personas sentadas asiste al evento. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en pantalla. Se aborda el tema del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos asistentes participan con preguntas.

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Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, de este lunes 27 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declinó pronunciarse sobre si el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México debe aplicarse nuevamente, al señalar que la decisión corresponde exclusivamente a la institución.

“No puedo yo decir en qué no estoy de acuerdo, es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la Presidenta de la República", afirmó al ser cuestionada directamente sobre si respalda la repetición de la prueba. La mandataria calificó a la UNAM como “una institución autónoma de mucho prestigio” y expresó confianza en que sus autoridades “buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar”.

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Sheinbaum reconoció tener información limitada sobre el origen del problema. “No tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí es importante que se resuelva pronto para poder dar certidumbre a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM“, señaló. Ante la pregunta sobre si el gobierno federal había establecido comunicación con la universidad, cedió la palabra al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Delgado confirmó que el gobierno federal mantiene contacto directo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, desde que comenzó a conocerse la situación. El secretario informó que Lomelí le comunicó la conformación de un grupo técnico para evaluar y obtener un diagnóstico preciso de lo ocurrido. Además, reveló que las inscripciones que estaban programadas para iniciar ese mismo día quedaron pospuestas mientras las autoridades universitarias evalúan las medidas a tomar. “Estamos ahí para apoyarlos en lo que sea necesario”, subrayó Delgado.

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La medida congela la entrega de documentos prevista desde el lunes 27 de julio para el ciclo 2026-2027/1, mientras una comisión técnica de especialistas revisa el concurso tras reportes de presuntas anomalías

La propia Sheinbaum amplió el panorama técnico del problema al retomar el uso de la palabra. Explicó que las autoridades de la UNAM les comunicaron que la anomalía parte de una irregularidad en los resultados: “no hay un comportamiento típico que debe ser observado”. Precisó que el componente en revisión es tecnológico y no el formato del examen en sí, el cual se aplica de manera virtual. “Eso por sí solo no dice nada, porque otras instituciones han hecho el examen de manera virtual y ha funcionado perfectamente; al revés, hay muchos casos muy positivos en que ha subido la cantidad de aspirantes a partir de que las instituciones cambian a modelos virtuales”, aclaró.

La presidenta detalló que la anomalía involucra tanto la plataforma tecnológica —que debe revisarse para descartar fraude académico— como los reactivos del examen. “Es muy importante que los reactivos se cambien”, afirmó, y añadió que entendía que la UNAM conformó un comité para evaluar ambas vertientes y que, a partir de ese análisis, la institución tomará una decisión sobre los pasos a seguir. “Estamos esperando a la UNAM su investigación y estamos en mucha comunicación con ellos, como secretario, para ayudar", concluyó.

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