Sheinbaum responde a Daniel Ortega sobre cancelación de elecciones en Nicaragua: “Que lo decida el pueblo”

Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a evitar un posicionamiento directo contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, luego de que el mandatario centroamericano anunciara que en su país no volverán a celebrarse elecciones. Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de julio, la mandataria mexicana recurrió nuevamente al principio de autodeterminación de los pueblos para justificar su silencio frente al tema.

“Lo que decida el pueblo de Nicaragua”, la respuesta de Sheinbaum

Ante la pregunta directa de un reportero sobre el presidente Ortega, Sheinbaum respondió: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos. Esa es mi respuesta.”

PUBLICIDAD

La frase se repitió minutos después, cuando otro periodista insistió en el tema, cuestionando si la postura del gobierno mexicano coincide con el rumbo que ha tomado la región y si existe alguna preocupación por el avance de grupos de oposición o de derecha frente a mandatarios que buscan reelegirse o ampliar su periodo en el poder.

Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos

La insistencia de la prensa y la respuesta ampliada

En esa segunda ronda, la mandataria amplió ligeramente su argumento, sin cambiar el fondo de su postura:

Reconoció que “cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”.

Señaló que la misma lógica aplicaría para otros presidentes que buscan reelegirse en distintas partes del mundo.

Puso como ejemplo a Europa , donde dijo que existen primeros ministros que pueden ser reelectos en varias ocasiones.

Cerró con la idea de que, en todos los casos, “cada país decide”.

Contexto: la polémica decisión de Ortega

El trasfondo de la pregunta es la reciente declaración de Ortega, quien afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para evitar que la oposición “atrape el gobierno” o “el poder”. El anuncio generó reacciones internacionales de organismos y gobiernos como la Unión Europea, Bolivia, República Dominicana, Perú y Brasil, además de un llamado del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a aislar diplomáticamente a Nicaragua.

PUBLICIDAD

La postura de Sheinbaum se inscribe en la línea que mantuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, basada en la llamada Doctrina Estrada, que sostiene que México no debe calificar la legitimidad de otros gobiernos. Sin embargo, analistas han señalado que esa doctrina no se aplicó de forma pareja: López Obrador sí intervino en los casos de Ecuador y la destitución de Pedro Castillo en Perú, lo que en ese momento derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas con Lima.

El mandatario nicaragüense justifica su postura como una medida para impedir que los partidos contrarios tomen el control del Ejecutivo, lo que provoca una nueva polémica por el futuro político del país

Reacciones internas y críticas

Dentro del propio partido gobernante también hubo voces discordantes. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, calificó como “un despropósito” las declaraciones de Ortega, en contraste con el silencio oficial del gobierno federal durante varios días previos a esta mañanera.

PUBLICIDAD

Legisladores de oposición, como Mariana Gómez del Campo (PAN), han acusado al gobierno mexicano de usar la Doctrina Estrada para “callar ante violaciones a derechos humanos”, mientras que opositores nicaragüenses han pedido explícitamente a Sheinbaum liderar una condena regional contra el régimen de Ortega y Rosario Murillo.