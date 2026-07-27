La famosa se burló de su ex colega del Team Mar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

La actriz Gala Montes criticó abiertamente a Mario Bezares y Eleazar Gómez durante la transmisión en vivo de La Fiesta de los Famosos, previa al estreno de La Casa de los Famosos México 2026 el pasado domingo 26 de julio.

La polémica actriz de San Ángel ironizó sobre la experiencia de ambos con el “encierro”, haciendo referencia directa a sus antecedentes en prisión y su participación en realities de aislamiento:

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“El encierro ese solo se lo sabe Mario Bezares, Eleazar Gómez. Está cabrón el encierro, está bien cabrón. Pero bueno, esperemos que todos”, dijo la actriz frente a la audiencia en redes sociales.

Mario Bezares: detención, juicio y liberación tras el caso Stanley

Mario Bezares fue arrestado en 1999 bajo sospecha de complicidad en el asesinato del conductor Paco Stanley. Permaneció privado de la libertad durante un año y siete meses en un área restringida del penal, según ha relatado en entrevistas posteriores. El 25 de enero de 2001, un juez ordenó su liberación inmediata por insuficiencia probatoria, quedando absuelto de toda responsabilidad penal. Bezares ha dicho que su salida estuvo marcada por el miedo y el shock, y que la reintegración a su vida cotidiana resultó complicada tras casi 18 meses de incertidumbre.

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Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro” (RS)

Durante el periodo de reclusión, Bezares compartió espacio con otros implicados en el caso, como Paola Durante, y estuvo bajo medidas especiales de seguridad. Después de obtener su libertad, enfrentó un largo proceso personal para retomar su carrera en el medio artístico. El episodio sigue siendo un punto de referencia en su trayectoria pública.

Eleazar Gómez: denuncia, proceso penal y condiciones de libertad

El actor Eleazar Gómez fue detenido el 5 de noviembre de 2020 en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, tras una denuncia de su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela, por agresión física e intento de estrangulamiento. Ingresó al Reclusorio Norte y permaneció en prisión preventiva durante casi cinco meses. En marzo de 2021, Gómez aceptó su culpabilidad en un procedimiento abreviado y un juez le concedió libertad condicional por tres años.

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El acuerdo incluyó el pago de reparación del daño, una disculpa pública y la obligación de tomar terapia psicológica. El caso generó amplia cobertura mediática y marcó un antes y después en la carrera del actor, quien más adelante participó en realities de formato 24/7 como La Granja VIP.

Eleazar Gómez: denuncia, proceso penal y condiciones de libertad (TV Azteca)

El “encierro” como experiencia común: de la prisión al reality show

La referencia de Gala Montes surgió en el contexto de la antesala del estreno de La Casa de los Famosos México 2026, donde ambos exreclusos han sido parte de programas de aislamiento televisivo. Mario Bezares formó parte de la segunda temporada del reality, donde incluso superó en competencia a la propia Montes. Por su parte, Eleazar Gómez participó en La Granja VIP, otro formato de encierro y vigilancia permanente.

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Montes afirmó: “Entonces sí, sí, sí, creo que se van a enfrentar a muchísimos, muchísimos retos. Y bueno, el encierro ese solo se lo sabe Mario Bezares, Eleazar Gómez. Está cabrón el encierro, está bien cabrón. Pero bueno, esperemos que todos”. La frase, transmitida en vivo por las redes de La Fiesta de los Famosos, alude a la tensión psicológica del aislamiento, tanto en prisión como en la televisión.

Participación en reality shows tras experiencias judiciales

Mario Bezares regresó a la pantalla tras su absolución y, años después, se sumó a La Casa de los Famosos México. En esa edición, logró avanzar más que Gala Montes, lo que generó conversación entre seguidores del programa. Eleazar Gómez, por su parte, buscó retomar su carrera en el entretenimiento luego de cumplir con las condiciones impuestas por el juez, sumándose a La Granja VIP.

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Ambos casos han servido de ejemplo sobre la exposición pública de figuras mediáticas que enfrentan procesos judiciales y, posteriormente, participan en formatos televisivos de encierro y vigilancia. La referencia de Montes pone sobre la mesa la relación entre las vivencias personales de los famosos y su adaptación a los retos de los realities.