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Kenia Lechuga hace válidos los pronósticos y consigue la medalla de oro dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La remista sigue consolidando su poderío a nivel regional y continúa su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Especial
La remista sigue consolidando su poderío a nivel regional y continúa su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (X: Olimpismo Mexicano)
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Kenia Lechuga consolidó su lugar como la figura principal del remo en México al obtener la medalla de oro en la prueba individual W1x durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Kenia Lechuga domina en Santo Domingo

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 31 julio
(AP Photo/Lindsey Wasson)

La atleta regiomontana, con participación en tres ediciones olímpicas, controló la final desde el arranque y completó el recorrido en 7:54.49 minutos.

Su desempeño le permitió dejar atrás por más de 16 segundos a la cubana Loraidis Echevarría, quien ocupó la segunda posición. El bronce fue para la venezolana Kimberlin Meneses, quien cruzó la meta a más de 18 segundos de la mexicana.

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El triunfo representa algo especial para Lechuga, ya que una cirugía de cadera le impidió competir en San Salvador 2023, donde buscaba defender los títulos que había conseguido en Barranquilla 2018 en las pruebas W1x y LW2x.

Actualmente, Kenia Lechuga vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Al este proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, ya suma dos victorias en el circuito de Copas del Mundo, con resultados destacados en Sevilla y Lucerna, reafirmando su lugar entre la élite internacional del remo, por lo que este campeonato centroamericano confirma el buen que está atravesando la remista nacional.

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Quién es Kenia Lechuga

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 29 julio
Kenia Lechuga es la mejor exponente del remo nacional. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Kenia Vanessa Lechuga Alanís es una de las principales exponentes del remo en México. Nacida en Santiago, Nuevo León, el 26 de junio de 1994, Lechuga ha construido una carrera marcada por la constancia y los resultados en escenarios internacionales.

Ha representado a México en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

En el ámbito regional, Kenia Lechuga suma múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Barranquilla 2018 conquistó dos oros: uno en la prueba individual (W1x) y otro en doble par ligero (LW2x).

Por una cirugía de cadera, se perdió la edición de San Salvador 2023, donde buscaba defender sus títulos. Regresó en Santo Domingo 2026 para recuperar la corona, colgándose nuevamente el oro en la prueba individual.

Además, Lechuga ha sido protagonista en el circuito internacional de Copas del Mundo, donde en 2026 logró victorias en Sevilla y Lucerna, consolidándose como una de las mejores remeras del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Reconocida por su disciplina y capacidad de recuperación tras lesiones, Kenia Lechuga es considerada la máxima figura del remo mexicano y un ejemplo de perseverancia para nuevas generaciones de atletas.

Siguiente compromiso de Kenia Lechuga en Santo Domingo 2026

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 30 julio
Kenia Lechuga se alista para sus próximas competencias. (AP Photo/Lindsey Wasson)

La actividad de Lechuga en Santo Domingo todavía no ha terminado, ya que este miércoles a las 8:30 de la mañana para buscar su segunda medalla de oro en la prueba sculls 2x dobles mixto.

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