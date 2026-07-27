Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América, defensa mexicano que interesa a la Roma de Italia

Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport

La Copa del Mundo 2026 impulsó una serie de especulaciones en torno a la proyección internacional de varios futbolistas mexicanos. Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza destaca el de Israel Reyes, quien tuvo participación durante algunos duelos de la cita mundialista y atrajo la atención de clubes fuera de México.

Recientemente, el periodista Gibrán Araige, de TUDN, informó que la AS Roma de Italia habría manifestado un interés concreto en el defensa del Club América. Según la revelación de Araige, la directiva del conjunto romano incluso presentó una oferta formal por Reyes, aunque no trascendieron detalles sobre el monto ni las condiciones propuestas.

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“En cuanto a salidas, a mí me siguen platicando el tema de Israel Reyes, que tiene posibilidades de salir a Europa. La Roma es uno de los equipos que está interesado. Sé que hay una oferta"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Israel Reyes celebrates after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América?

El salario de Israel Reyes en el Club América ha llamado la atención durante la última temporada. Según la información más reciente publicada por el sitio especializado Salary Sport, el defensor percibe 494,820 pesos semanales, lo que representa un ingreso anual de 25,730,640 pesos.

Este monto coloca a Reyes en la franja superior de los contratos dentro del plantel azulcrema. De acuerdo con la misma fuente, solo futbolistas como Alejandro Zendejas, Henry Martín y Ángel Malagón reciben una remuneración mayor en el club.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - February 7, 2026 Club America's Israel Reyes celebrates after the match REUTERS/Henry Romero

Participación de Reyes en el Mundial 2026

La participación de Israel en la Copa del Mundo 2026 fue vista por la directiva de las Águilas del América como una oportunidad estratégica para elevar el valor de mercado del defensor, resaltando su capacidad para desempeñarse en más de una posición dentro de la zaga. Los dirigentes consideraban que su versatilidad, al poder cubrir tanto la lateral derecha como la defensa central, lo hacía especialmente atractivo para posibles compradores internacionales.

Sin embargo, la experiencia mundialista de Reyes no alcanzó el nivel de protagonismo que se esperaba desde el club capitalino. El futbolista sumó un total de 200 minutos distribuidos en cinco encuentros con la Selección Mexicana, siendo titular en solo dos de ellos. A pesar de su participación, el impacto mediático y deportivo no logró potenciar su cotización como se había proyectado antes del torneo.

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Mexico's forward #16 Julian Quinones and Mexico's defender #15 Israel Reyes celebrate after winning the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La temporada de Reyes en América

Reyes cerró la temporada 2025-2026 como uno de los futbolistas con mayor regularidad en el Club América. Durante el año futbolístico, su presencia en la cancha abarcó 47 partidos oficiales con la camiseta azulcrema, repartidos entre Liga MX y otros torneos.

Su desempeño en la Liga MX, tanto en el torneo Apertura como en el Clausura, fue especialmente notorio: Reyes participó en 33 encuentros, donde anotó 1 gol y sumó 1 asistencia a lo largo del ciclo liguero.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Club America's Israel Reyes in action REUTERS/Raquel Cunha

Más allá de la liga, el zaguero completó su cuota de partidos en otras competencias disputadas por el equipo a lo largo del calendario. Este nivel de participación ubicó a Reyes como una pieza constante en la alineación del equipo capitalino.

Hasta el momento, ni la directiva del Club América ni los representantes del jugador han emitido declaraciones oficiales sobre la posible transferencia. El futuro de Israel Reyes podría definirse en las próximas semanas, a la espera de avances en las conversaciones entre ambos clubes.

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