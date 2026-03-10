El nuevo plan de la Ciudad de México para frenar robos en tiendas: cómo enfrentarán el farderismo

En redes sociales cada vez son más frecuentes videos sobre personas que roban en tiendas (X @C4jimenez)

El gobierno de la Ciudad de México ha comenzado a aplicar una estrategia integral para enfrentar el aumento de robos cometidos por farderos en comercios. La respuesta involucra la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tiendas de autoservicio y programas sociales, buscando frenar tanto la incidencia como sus causas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, detalló que la intervención se adapta a cada caso. Las autoridades implementan mecanismos específicos según el tipo de robo, priorizando la prevención y la reacción oportuna en los lugares con mayor frecuencia de estos delitos.

Una de las tres vertientes clave consiste en la colaboración directa con las tiendas de autoservicio. Cuando se identifica una alta incidencia, el gobierno establece canales de aviso inmediato que permiten responder en tiempo real y reducir el impacto de los robos.

La investigación es otro pilar de la estrategia oficial. Se han detectado grupos organizados que practican el farderismo en diversos puntos de la ciudad. Ante esto, las investigaciones abiertas buscan detener a los responsables en flagrancia y desarticular redes delictivas. El objetivo es atacar el fenómeno desde la raíz y no solo responder a hechos consumados.

La Ciudad de México ha desplegado una estrategia que integra prevención, investigación y atención social para combatir el farderismo

La tercera línea de acción aborda el componente social. Cuando se determina que el motivo del robo es la subsistencia económica, las personas involucradas pueden acceder a apoyo institucional a través del programa Reconecta con la Paz. Este recurso, dirigido a jóvenes de 12 a 35 años que han cometido delitos de bajo impacto, busca la reinserción social y la reducción de la reincidencia.

De acuerdo con lo declarado por el secretario de Seguridad Ciudadana, cuando se demuestra que el delito responde a necesidades económicas, las autoridades priorizan una suspensión condicional del proceso y canalizan a los involucrados a programas que puedan modificar la situación que los llevó a delinquir. Así, se trabaja junto a las tiendas para ofrecer alternativas y evitar que se repitan los hechos.

En resumen, la Ciudad de México ha desplegado una estrategia que integra prevención, investigación y atención social para combatir el farderismo. El gobierno capitalino apuesta por un enfoque que articule la seguridad pública con el apoyo social, buscando disminuir tanto el número de robos como las circunstancias que los provocan.

De dónde proviene la palabra “fardero”

El término fardero se utiliza en México para denominar a quienes sustraen productos de tiendas ocultándolos entre sus prendas, una modalidad de robo conocida como “robo hormiga”. Aunque la Real Academia Española no recoge la palabra como tal, sí define “fardo” y “fardar”, términos relacionados con el acto de abastecerse de ropa y presumir, que forman la raíz del vocablo.

Son frecuentes robos en tiendas de autoservicio o departamentales

El primer término significa: “Lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder llevarlo de una parte a otra”; el segundo es “surtir y abastecer a alguien, especialmente de ropa y vestidos”. Ésta última también quiere decir presumir, alardear o jactarse.

