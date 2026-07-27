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Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

La artista causó revuelo al mostrar su respaldo a dos habitantes del reality mediante sus redes sociales

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 provoca reacciones de figuras del entretenimiento, incluida Kenia Os. - (Kenia OS)
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El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 no solo generó conversación entre los seguidores del reality, también provocó reacciones entre distintas figuras del entretenimiento. Una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Kenia Os, quien mostró públicamente su apoyo a dos de los nuevos habitantes de la casa.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió contenido relacionado con la primera gala del programa, transmitida el domingo 26 de julio. Entre las publicaciones destacó un video en el que aparecen los primeros momentos de Aldo Rendón dentro del reality, además de mostrar la presentación de Karina Torres durante su ingreso.

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Las publicaciones de Kenia Os rápidamente comenzaron a circular entre los seguidores del programa, quienes reaccionaron al gesto de la artista y destacaron que la cantante decidió hacer visible su respaldo hacia ambos participantes desde el inicio de la temporada. “Kenia ya tiene sus favoritos”, comentaron algunos usuarios en redes sociales.

Karina Torres y Aldo Rendón: los habitantes que recibieron el apoyo de Kenia Os

Kenia Os en su Instagram - (Instagram)
Kenia Os en su Instagram - (Instagram)

Karina Torres forma parte de los 18 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 y llegó al reality como creadora de contenido. Durante la primera etapa del programa quedó como capitana del Cuarto Tulum, donde comparte convivencia con Memo Schutz, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

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Por su parte, Aldo Rendón ingresó a la competencia como fashion stylist y asumió el liderazgo del Cuarto Ibiza, habitación que comparte con Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Además, su nombre comenzó a tomar relevancia desde el inicio debido a la nominación que recibió por parte de Arantza Ruiz.

Con la competencia apenas comenzando, ambos habitantes ya se encuentran bajo la atención del público. Ahora, el respaldo de una figura como Kenia Os suma un nuevo elemento a la conversación digital alrededor del reality.

Kenia Os y la polémica con Danna y Belinda antes de su apoyo al reality

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

En los meses recientes, Kenia Os también estuvo en medio de una conversación intensa en redes sociales luego de una polémica que involucró a Danna y Belinda. El tema generó una ola de comentarios entre los seguidores de las tres artistas, especialmente después de que algunos usuarios comenzaron a hacer comparaciones y tomar partido por sus favoritas.

La situación escaló cuando algunos fanáticos de Kenia Os lanzaron mensajes de odio hacia Danna y Belinda, incluyendo comentarios con amenazas de muerte en redes sociales. Ante esta situación, ambas artistas hicieron llamados públicos para detener los ataques y pidieron a sus seguidores evitar la violencia digital.

Tanto Danna como Belinda compartieron contenido en sus plataformas para pedir respeto y frenar el llamado “hate” que se estaba generando en internet. Las artistas dejaron claro que las diferencias o debates entre fandoms no deben convertirse en agresiones contra ninguna persona.

Después de esta etapa de polémica, Kenia Os volvió a aparecer en la conversación pública por su apoyo a Karina Torres y Aldo Rendón durante el estreno de La Casa de los Famosos México 2026. Sus publicaciones en Instagram nuevamente provocaron reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una muestra de respaldo hacia los participantes del reality.

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