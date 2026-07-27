Quién es el “Cebollo”, presunto operador de Los Mayos y objetivo prioritario detenido en Colima

Foto: Fiscalía de Colima

Fernando “N”, alias “Cebollo”, fue detenido en el municipio de Manzanillo, en Colima, durante un operativo en el que participaron elementos de seguridad federal la tarde de este domingo.

Su arresto se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia, en la que participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que su detención es resultado de un operativo específico, así como de la estrategia permanente de coordinación e inteligencia implementados para debilitar células delictivas.

Fernando “N”, alias “Cebollo”, es identificado por las autoridades como presunto operador de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual mantiene una disputa con Los Chapitos desde septiembre de 2024 luego de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Colima (FGE), el “Cebollo” era un objetivo prioritario en la entidad debido a su implicación en delitos de alto impacto, específicamente en la violencia homicida, así como por su rol en la distribución de droga.

Foto: Fiscalía de Colima

Durante la acción le fueron aseguradas bolsas de plástico con sustancia blanca y granulada con características similares a la metanfetamina, un arma larga, una pistola, un revólver y 19 cartuchos útiles de diversos calibres.

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Fernando “N”, alias “Cebollo”, y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para que continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica.

Los Mezcales, el grupo delictivo que tendría alianza con Los Mayos en Colima

La madrugada del martes 20 de enero de 2026 fueron localizadas una serie de narcomantas en puntos estratégicos de Colima en la que la facción de Los Mayos anunciaron de manera pública su alianza con el grupo delictivo de Los Mezcales.

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De acuerdo con reportes, los mensajes aparecieron en municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo, zonas de alta relevancia para el control criminal de la región.

Una de las mantas declaraba: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”. La referencia alude a la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, dentro del Cártel de Sinaloa.

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(Redes sociales)

Estas mantas abrieron un nuevo frente en el que Los Mayos y Los Mezcales se unieron para confrontar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

Con esta alianza, el periodista Óscar Balderas señaló que tres instalaciones quedan en el centro de la disputa: los penales estatales, la capital y el puerto de Manzanillo —nodo logístico de primer orden para el tráfico de drogas.

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Esta alianza permitiría que Los Mayos cuenten con mayor apoyo para combatir al CJNG en Zacatecas y en Sinaloa, debido a que este cártel apoya a Los Chapitos.

La ruptura de 2022 que reconfiguró el mapa criminal de Colima

Los Mezcales operaban hasta principios de 2022 como una célula local subordinada al CJNG, con control territorial concentrado en Manzanillo y municipios cercanos.

La fractura llegó cuando los líderes de Los Mezcales desconocieron la autoridad del CJNG y buscaron autonomía operativa. Los motivos documentados incluyen desacuerdos en el reparto de ganancias, el control de rutas de tráfico y el manejo de extorsiones, además de una creciente desconfianza por parte de la estructura del cártel.

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Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)

Esta ruptura desató una ola de violencia en el estado que incluyeron ataques armados, mantas con amenazas mutuas e incluso ejecuciones que se extendieron al puerto de Manzanillo.

Durante la semana del 15 de febrero de 2022, Colima registró al menos 22 asesinatos en distintos municipios: ataques a vehículos, ejecuciones en vía pública, cuerpos decapitados y restos humanos en bolsas. Entre las víctimas hubo menores de edad, y se reportó también un ataque a una finca del exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Aureliano Hernández Alonso.

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En ese periodo, Los Mezcales se deslindaron públicamente de los ataques contra civiles y acusaron al CJNG de cometer los asesinatos de familias inocentes.