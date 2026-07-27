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Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

En el material se observa un grupo de hombres con armas largas y equipo táctico, quienes exigieron a David Monreal “no traicionarlos”

Sheinbaum sobre video donde amenazan a David Monreal
Foto: Captura de pantalla / Conferencia Matutina - X/@DavidMonrealA
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que sea auténtico el video en el que aparece un grupo de hombres armados que se identificaron como integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes lanzan amenazas en contra del gobernador de Zacatecas, David Monreal, “si no cumple los acuerdos”.

Al ser cuestionada sobre el material durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria detalló que fue informada por el Gabinete de Seguridad el mismo día de su difusión que se trataba de un video con una voz montada.

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“No es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona. De todas maneras se investiga, pero eso fue lo que nos dijo el Gabinete", explicó.

Respecto a la imagen que podría dar Morena tras la difusión del materiales como este, en el que además advierten al gobernador de Zacatecas que “cumpla y respete los acuerdos” que presuntamente tienen con su gabinete, Sheinbaum reiteró que “no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie” y dijo que en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga pruebas, procederá en contra de políticos.

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De tintes políticos a ser difundido por páginas del CJNG: lo que han informado las autoridades de Zacatecas

A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas
A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Las declaraciones de la presidenta se suman a las realizadas por el Gobierno de Zacatecas tras la difusión del material, quienes aseguraron que se trataba de un video falso en el que también se atribuyeron el reciente asesinato de 10 personas, entre los que se encontraban ex funcionarios y empresarios.

El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, describió el material como “mal hecho”, con voces sobrepuestas y características que, a su juicio, lo delatan como una producción fabricada: “Para nosotros es un video claramente montado”.

El grupo de hombres armados y encapuchados amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en caso de que no "cumpla los acuerdos" que presuntamente mantienen con su gabinete. (Crédito: Redes sociales)

Por su parte, el general Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública estatal, reiteró que se trataba de un video falso: “Yo lo clasifico como con tintes políticos. Yo lo digo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo”, comentó en una conferencia de prensa del pasado 21 de julio.

Dos días después, el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que a través de datos técnicos pudieron identificar que el material proviene de páginas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo antagónico.

“Lo que les puedo decir de datos técnicos es que ese (video) se origina de las páginas que publican acciones operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo estoy diciendo y lo repito, ningún video nos va a detener”, aseguró.

Cabe señalar que el video comenzó a difundirse en redes sociales luego del asesinato de 10 personas en un solo día en esa entidad, lo que provocó un despliegue de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para fortalecer la seguridad.

Secretario de Seguridad de Zacatecas señaló de “cobardes” a los responsables del multihomicidio y advirtió que serán detenidos

El general Arturo Medina Mayoral aseguró que buscarán sin descansar a los responsables del multihomicidio. Video: Gobierno de Zacatecas

El general Arturo Medina advirtió que localizarán a los responsables del multihomicidio y los acusó de ser “cobardes” y “nefastos”.

“Son unos cobardes que privaron de la vida a gente sin ninguna defensa. Son unos cobardes porque se esconden ante la autoridad, pero los vamos a encontrar aunque para muchos de ustedes les parezca que son palabras (…) Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate, se van a enfrentar con las fueras del estado”, sentenció.

Además, dijo que su localización será posible con el despliegue militar que cuenta el estado, compuesto por 280 elementos de la Defensa, 120 de la Guardia Nacional (GN) y 80 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas.

“A ver si esos cobardes se enfrentan, a ver de dónde los vamos a sacar, pero aquí no hay impunidad”, aseguró. Cabe señalar que hasta el momento suman cinco detenidos relacionados con el multihomicidio.

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