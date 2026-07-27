Caso Ayotzinapa: presidenta no adelanta postura y espera avances de investigación de la CNDH

(Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo que “espera” pronto presentar los resultados de la investigación que encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el caso Ayotzinapa , hasta ese momento, dijo, podrá hablar sobre las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Sheinbaum subrayó que tiene comunicación con las familias de las víctimas.

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