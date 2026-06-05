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Pemex fija como prioridades la seguridad operativa, la eficiencia y la reducción de costos

Juan Carlos Carpio Fragoso, director de la petrolera, sostuvo que la estrategia prioriza el beneficio nacional

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Pemex fijó como prioridad fortalecer la seguridad en las operaciones, elevar la eficiencia operativa y optimizar costos. REUTERS/Henry Romero
Pemex fijó como prioridad fortalecer la seguridad en las operaciones, elevar la eficiencia operativa y optimizar costos. REUTERS/Henry Romero

Pemex trabaja con una visión de soberanía energética, afirmó el director general Juan Carlos Carpio Fragoso este 4 de junio durante una Conferencia Plenaria en la Vigésima Edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 2026.

Según un comunicado de Petróleos Mexicanos, en su exposición ante especialistas, académicos y personal del sector, Carpio Fragoso presentó un balance operativo y financiero y fijó como prioridades fortalecer la seguridad en las operaciones, elevar la eficiencia operativa y optimizar costos.

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Carpio Fragoso sostuvo que, en el corto plazo, la empresa concentra esfuerzos en alcanzar las metas de producción, mientras que en el mediano plazo promueve esquemas de inversión mixta a través de instrumentos financieros y contractuales para generar beneficios para el país. Para el largo plazo, añade, la petrolera refuerza las actividades exploratorias para mantener la producción.

El director general de Pemex subrayó que el futuro de la empresa se apoya en el talento del personal, la capacidad de ejecución de las áreas operativas y una administración responsable, y agregó que se busca cooperación con empresas de nivel internacional. También indica que la posición financiera de la empresa abre posibilidades de financiamiento para invertir en capacitación, nuevas tecnologías y el mantenimiento de la producción y la exploración.

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Pemex reduce deuda y el Sistema Nacional de Refinación supera 1.3 millones de barriles diarios

Según Sheinbaum, Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares y el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.3 millones de barriles diarios. (Infobae-Itzallana)
Según Sheinbaum, Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares y el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.3 millones de barriles diarios. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la soberanía energética y el rechazo a la injerencia extranjera durante su segundo informe de rendición de cuentas el pasado domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, donde sostuvo, según la Secretaría de Energía, que su gobierno amplía la capacidad de Pemex y la CFE mientras fija como límite que la cooperación internacional en seguridad solo puede darse bajo control del gobierno federal y con apego a la ley mexicana.

Durante el mismo acto, Sheinbaum señaló, según la Sener, que la deuda de Pemex se redujo en 20 mil millones de dólares. La presidenta también sostuvo que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.3 millones de barriles diarios.

Sheinbaum afirmó, de acuerdo con la dependencia, que con la refinería de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, México cuenta con petróleo, diésel y gasolinas “a buen precio” en medio de la crisis internacional.

La presidenta añadió que el mantenimiento del precio de la gasolina y el diésel responde a acuerdos entre los sectores privado, social y el Gobierno contra la inflación y la carestía, pese al alza internacional del petróleo.

Además, según su discurso difundido por Sener, Sheinbaum que están por concluirse las plantas coquizadoras de Tula y Salina Cruz. En ese mismo frente, dijo que ya inicia el rescate de la petroquímica nacional con proyectos en Escolín, Cosoleacaque y Cangrejera, además del fortalecimiento de la producción de fertilizantes por parte de Pemex.

En materia eléctrica, Sheinbaum informó que desde el inicio de su administración se incorporaron seis nuevas plantas de ciclo combinado con capacidad de 3 mil megawatts. La meta al cierre del sexenio, de acuerdo con la Sener, es sumar 32 mil megawatts adicionales y elevar la participación de energías renovables de 24% a por lo menos 38% en la generación eléctrica nacional.

Moody’s advierte que Pemex seguirá bajo presión financiera al menos hasta 2028

Imagen que combina el logo de Moody's en el cielo azul y el logo de Pemex en el dosel de una gasolinera, con una refinería de petróleo al atardecer.
Moody’s advirtió que Pemex mantendrá una presión financiera alta al menos hasta 2028 por su débil generación de efectivo y sus problemas operativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moody’s advirtió el pasado 28 de mayo que Pemex mantendrá presión financiera alta al menos hasta 2028, porque su débil generación de efectivo y sus problemas operativos la obligan a seguir dependiendo del apoyo del gobierno federal para cumplir sus obligaciones, según el análisis difundido por la calificadora.

Ese respaldo ya tiene montos concretos. Según Moody’s, el gobierno mexicano apoyó a la petrolera en 2025 con más de 40 mil millones de dólares mediante aportaciones directas y esquemas para cubrir vencimientos de deuda, y para 2026 ya presupuestó alrededor de 14 mil millones de dólares para compromisos financieros de corto plazo.

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