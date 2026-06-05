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¿Hay clases mañana 5 de junio por las protestas de CNTE? esto dice el calendario de la SEP

Este viernes genera dudas entre familias de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

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Vista exterior de la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Ciudad de México, con su portón abierto por donde entran niños con mochilas, y adultos observando.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos días antes del Mundial 2026, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio la indicación de suspensión de clases el 11 de junio por la inauguración, además, hay diversas protestas de la CNTE en la ciudad, por lo que muchas personas quieren saber si deben llevar a sus hijos a la escuela el 5 de junio.

Además, cabe señalar que este viernes se planteaba la conclusión del ciclo escolar para preescolar, primaria y secundaria, pero la modificación del calendario escolar no se realizó.

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Ante la pregunta sobre si hay clases en la SEP este viernes 5 de junio, la respuesta es que sí.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el 5 de junio es un día de clases normal en la mayor parte del país.

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La SEP había considerado adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, pero finalmente se descartó esa opción y el ciclo escolar concluirá el 15 de julio de 2026.

¿Cuándo habrá descanso en viernes?

Sólo hay una suspensión de clases en viernes en junio, que será el día 26 por sesión del Consejo Técnico Escolar.

Existen algunas excepciones: en Colima, las actividades concluirán el 25 de junio y en Yucatán el 26 de junio, por ajustes relacionados con altas temperaturas.

Para el resto de los estados, el calendario se mantiene sin cambios y el 5 de junio hay clases normales.

Qué estados no tienen clases el viernes

De acuerdo con los reportes más recientes, los estados con mayor afectación por el paro y las protestas de la CNTE son:

Infografía de Infobae sobre las clases del 5 de junio en México. Incluye mapa con estados afectados y paneles con calendario SEP y fechas clave.
Infografía de Infobae detalla la situación de clases del 5 de junio en México, mostrando normalidad general, excepciones por protestas de la CNTE y clima extremo, y el calendario escolar de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ciudad de México (epicentro de las manifestaciones, plantón y bloqueos en accesos principales)
  • Oaxaca (bloqueos en aeropuerto, centros comerciales y acceso libre en casetas)
  • Guerrero (toma de oficinas, bloqueos en calles de Chilpancingo, toma de casetas)
  • Zacatecas (afectación en casi todas las escuelas públicas)
  • Sonora (interrupción en el cruce fronterizo de Nogales)
  • Chiapas (acceso libre en casetas)
  • Estado de México (bloqueos en casetas de entrada a la capital)
  • Puebla (bloqueos en casetas de entrada a la capital)

Estos estados presentan desde suspensión de clases, bloqueos viales, toma de oficinas y liberación de peaje en autopistas.

Situación de la CNTE hoy 4 de junio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una huelga indefinida desde el lunes 1 de junio.

El conflicto se intensifica por la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y demandas salariales. No hay acuerdos tras varias mesas de diálogo con el Gobierno federal y la SEP, y la CNTE exige una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las protestas incluyen plantones en calles aledañas al Zócalo de Ciudad de México, toma de oficinas de la SEP, bloqueos en casetas de peaje en accesos a la capital (Tlalpan, Puebla y Estado de México), y acciones similares en al menos 15 estados.

En Oaxaca, el 80% de los sindicalistas sigue en presión local y el 20% en CDMX.

Hay bloqueos y protestas en Guerrero (Chilpancingo), Sonora (Nogales), Zacatecas (afectaciones en casi todas las escuelas públicas), Chiapas y liberación de peaje en autopistas de estas entidades.

Fechas de la SEP para eliminar la USICAMM

“Lo que los maestros están buscando y por lo que han luchado tanto tiempo, lo tienen a la mano. Tenemos ya la ruta de trabajo para hacer posible que en diciembre de este año tengamos una reforma que desaparezca el USICAMM”, explicó Mario Delgado, secretario de Educación.

  • 15 de junio: instalación de una mesa plural con maestras y maestros para elaborar la iniciativa de forma conjunta.
  • 16 de junio al 20 de julio: desarrollo de un diagnóstico.
  • 21 de julio al 17 de agosto: elaboración del proyecto legislativo.
  • 18 al 31 de agosto: consulta democrática al magisterio.
  • 14 de septiembre: presentación de la iniciativa definitiva ante el Congreso de la Unión

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