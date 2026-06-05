México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 04 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Google icon
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 90,9 dólares por barril este jueves 04 de junio, de acuerdo con los datos actualizados todos los días por la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El viaje de “En el camino”, donde la violencia y las heridas ceden ante la ternura

La película dirigida por David Pablos y producida por Diego Luna llega finalmente a México tras triunfar en más de 40 festivales internacionales

El viaje de “En el camino”, donde la violencia y las heridas ceden ante la ternura

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

Kenia López Rabadán pide a Sheinbaum y a Hugo Aguilar salvar a México del “abismo”

La diputada del PAN criticó que el gobierno de Sheinbaum cierre filas con personajes como Rubén Rocha Moya, quien es acusado de mantener vínculos con Los Chapitos

Kenia López Rabadán pide a Sheinbaum y a Hugo Aguilar salvar a México del “abismo”

Continuarán las fuertes lluvias en la mayoría del país durante el fin de semana del 5 al 8 de junio, advierte SMN

Las precipitaciones seguirán en gran parte del país y una formación frente al Pacífico sur podría agravar el panorama desde el sábado, con el lunes 8 como la jornada de mayor riesgo

Infobae

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: por lluvias fuertes con granizo se activa la Alerta Naranja en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: por lluvias fuertes con granizo se activa la Alerta Naranja en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

ENTRETENIMIENTO

El viaje de “En el camino”, donde la violencia y las heridas ceden ante la ternura

El viaje de “En el camino”, donde la violencia y las heridas ceden ante la ternura

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

DEPORTES

México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes

Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026