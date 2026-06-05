Kenia López Rabadán pide a Sheinbaum y a Hugo Aguilar salvar a México del “abismo”

La presidenta de la Cámara de Diputados criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el partido oficialista "cierre filas" con personajes como Rubén Rocha Moya acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Crédito: X/@kenialopezr)

El efecto de la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha ido surtiendo efectos este 4 de junio, con diversos posicionamientos tanto de los partidos aliados a Morena como de la oposición, tal es el caso de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien ha hecho llamado a Claudia Sheinbaum y al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para “salvar a México del abismo”.

Acusa fracaso de la política “Abrazos, no balazos”

A través de un video en sus redes sociales, la legisladora aseguró que el país atraviesa por la “crisis institucional” más profunda de la historia moderna, un tema que -a su parecer- está estrechamente relacionado con “los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de ‘Abrazos, no Balazos’”.

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La diputada aseguró que en al menos el 30% del país se realiza el “cobro de piso” por parte de integrantes del crimen organizado, “cobran su impuesto a la ciudadanía a cambio de poder vivir y trabajar”.

Gobierno “cierra filas” con Rocha Moya

Sin mencionar nombres de manera directa, destacó las más recientes acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más -activos, con licencia o retirados- de Sinaloa, a quienes se les investiga por vínculos con la facción de Los Chapitos.

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Kenia López Rabadán aseguró que México vive una crisis institucional por acusaciones como las de Rocha Moya por parte de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criticó que haya un respaldo público a quienes fueron acusados por la administración de Donald Trump, “la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados”; a sus argumentos en contra les sumó el discurso de soberanía, el cual acusa de usarlo “como escudo político para proteger a los narcos políticos”.

México no está siendo “invadido”

La presidenta de San Lázaro puntualizó que México no está siendo invadido por ningún país, ya que solo se trata de señalamientos a “políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado”.

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Finalizó su mensaje con un llamado a Sheinbaum y a Hugo Aguilar, “para que unamos esfuerzos para encabezar un gran dialogo que sirva para salvar al Estado Mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos”.

AMLO regresa del retiro para apoyar a Sheinbaum

Andrés Manuel López Obrador rompió su retiro político con una extensa carta publicada en redes sociales en la que cierra filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, denuncia una ofensiva intervencionista de Estados Unidos contra México y revela detalles inéditos de su relación con Donald Trump, estos son los puntos relevantes del documento del expresidente:

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Respaldo a Sheinbaum. AMLO describe a la presidenta como eficiente, responsable, prudente y respetuosa, y la califica como la mejor mandataria de México en su tiempo.

Denuncia de intervención extranjera. Acusa a funcionarios de Estados Unidos de orquestar una embestida contra el gobierno mexicano con el pretexto de la migración y el narcoterrorismo.

Conspiración contra Morena. Afirma que algunos funcionarios estadounidenses tramarían debilitar a Morena para fortalecer a la oposición de derecha y recuperar un gobierno “entreguista y corrupto”.

El Trump que conoció era distinto. Sostiene que el mandatario actual es diferente al que trató durante su sexenio, con quien resolvió conflictos mediante el diálogo y sin confrontación.

La crisis arancelaria que se evitó. Recuerda que cuando Trump amenazó con imponer aranceles por migración, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo antes de que el conflicto escalara.

El caso Cienfuegos. Revela que convenció a Trump de revisar el expediente del general Salvador Cienfuegos, el cual, asegura, fue fabricado por la DEA como represalia política para someter al Ejército Mexicano.

El consejo que Trump siguió. Cuenta que Trump le consultó si convenía clasificar a los narcotraficantes como terroristas; AMLO le dijo que sería un error y Trump desistió, aunque después cambió de postura.

Advertencia cumplida. Señala que las consecuencias de esa reclasificación ya se observan: basta señalar a alguien como narcoterrorista para habilitar capturas o ejecuciones extraterritoriales sin juicio ni pruebas.

“Falsos amigos” detrás del cambio de Trump. Atribuye el giro del presidente estadounidense a consejeros que lo rodean y lo azuzan, a quienes llama “rémoras”, y descarta que el cambio se explique por el desempeño de Sheinbaum.

Llamado a la rectificación. Cierra con un mensaje directo a Trump: le pide que vuelva a gobernar “como antes”, confíe en su propio juicio y “mande al carajo” a quienes lo manipulan. Resume todo con una frase: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.